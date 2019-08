Estados Unidos en duelo: tiroteos masivos dejan 29 muertos el fin de semana

En menos de 24 horas dos ataques con armas de fuego ensombrecen a Estados Unidos. El primero fue el sábado en El Paso, Texas y el segundo en la madrugada del domingo en Dayton, Ohio.

Las autoridades investigan el tiroteo del sábado en El Paso, ciudad estadounidense en la frontera con México, como un posible crimen de odio, tras conocerse un manifiesto relacionado con el sospechoso del ataque que dejó 20 muertos, según afirmó el jefe de policía de El Paso, Greg Allen, en una conferencia de prensa.

Un hombre blanco de 21 años de edad se entregó a la policía tras el tiroteo en una tienda de Walmart que dejó además 26 heridos. Identificado como Patrick Crusius, se lo vincula al manifiesto publicado en internet que incluye pasajes que critican la “invasión hispana” de Texas.

Según datos del censo El Paso tiene 680.000 habitantes, 83% de ellos de ascendencia hispana. La ciudad es contigua a la mexicana Ciudad Juárez, que cuenta con una población de 1,5 millones, y mantienen un intenso intercambio social y comercial, con ciudadanos yendo y viniendo de ambos lados para trabajar, estudiar o hacer compras.

Crusius escribió que el ataque “es una respuesta a la invasión hispana de Texas” y aludió a los tiroteos en Christchurch, Nueva Zelanda, donde un hombre blanco mató a 51 fieles al abrir fuego dentro de una mezquita en marzo.

Afirmó que estaba “defendiendo” a su país “del reemplazo cultural y étnico provocado por una invasión”.

En la mañana del domingo, en conferencia de prensa, el fiscal de distrito informó que el estado de Texas buscará la pena de muerte para el atacante.

Menos de 24 horas después, en el estado de Ohio, (noroeste de Estados Unidos) nueve personas murieron en un tiroteo en Dayton, y el autor de los disparos fue abatido, anunció la policía este domingo. Al menos 10 personas murieron, incluido el atacante, y 16 han resultaron heridas.

#OregonDistrict #update Mayor Whaley: Suspect opened fire in the Oregon District wearing body armor. There are 10 people dead including the shooter, 26 others injured. Officers neutralized the shooter in less than a minute.

En una rueda de prensa en el lugar de los hechos, el asistente del jefe de policía, Matt Carper, dijo que varios agentes llegaron casi inmediatamente y abatieron al atacante.

Carper explicó que el sospechoso usó un arma larga y que todavía están tratando de esclarecer las causas que motivaron el ataque.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó los ataques como trágicos y actos de cobardía y que nada justifica este tipo de actos.

Today’s shooting in El Paso, Texas, was not only tragic, it was an act of cowardice. I know that I stand with everyone in this Country to condemn today’s hateful act. There are no reasons or excuses that will ever justify killing innocent people….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2019