Derechos Humanos Educación Nacional Política "Aires de cambio": Lo que dejó el diálogo entre el Municipio y estudiantes del Instituto Nacional Después de una reunión entre las partes, se lograron una serie de acuerdos como sacar a Carabineros del establecimiento y mejorar las condiciones de enseñanza e infraestructura del liceo capitalino. Rodrigo Fuentes Viernes 23 de agosto 2019 15:37 hrs.

Sin el nutrido contingente de Fuerzas Especiales de Carabineros en las inmediaciones ni en los techos del Instituto Nacional (IN), amaneció este viernes el emblemático establecimiento capitalino. Una señal positiva que fue generada precisamente a través del diálogo entre dirigentes estudiantiles y el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri. Precisamente los dirigentes del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional llegó hasta el municipio para reunirse con la autoridad comunal y abordar la crisis que se vive en el recinto educacional. En el encuentro se acordaron medidas para terminar con los hechos de violencia registrados en el último tiempo y mejorar las condiciones de infraestructura y aprendizaje en beneficio de los alumnos. Fue el presidente de la instancia estudiantil, Rodrigo Pérez, quien anunció una serie de compromisos para evitar protestas no pacíficas y, por otro lado, a través de un acta, la instauración un congreso vinculante para unificar la malla de ramos y también la jornada escolar. Además de una sustancial mejora en la infraestructura del establecimiento, por parte de la administración comunal. “Hay manifestaciones democráticas por parte del estamento estudiantil y cuestiones de conflicto violento que no se condicen ni representan a la comunidad educativa. En eso nosotros vamos a intervenir, comunicamos las decisiones en todas las salas para que se asuma el compromiso y se consiga la tranquilidad que todos demandan, entendiendo también que vienen aires de cambio”, afirmó. Al respecto, el alcalde de Santiago Felipe Alessandri, precisó que mientras los alumnos estén dispuestos a evitar la protesta violenta, la administración apoyará las solicitudes y necesidades pedagógicas que tienen los estudiantes. “Nadie quiere tener Carabineros en los colegios, a mí no me gusta, pero tampoco me gusta el lanzamiento de bombas molotov, por eso mientras ellos aseguren que se van a desarrollar las clases de forma normal, nosotros creemos en las personas, y pedimos que la comunidad escolar se vincule y comprometa con la seguridad al interior de recinto, eso es fundamental”, argumentó. En tanto, la Red contra la Represión a Estudiantes entregó una carta a representante de UNICEF en Chile, en alerta ante la situación de violencia policial desatada contra estudiantes de liceos en Santiago y la región de la Araucanía. La vocera de la Organización de Padres y Madres movilizados por la Educación Pública, Magaly Ávila, indicó que a través de estas acciones buscan que organizaciones internacionales que velan por los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, adviertan al Gobierno para cambiar su política, que precisó, no contribuyen a solucionar el conflicto que afecta a varios establecimientos públicos en el país.

