bf318ba866

73435907c3

Deportes Pancha Mardones y su regreso a La Roja: “Reencontrarme con grandes jugadoras es algo increíble” Luego de ocho años de ausencia, la talentosa volante vuelve a la Selección, en ruta al repechaje olímpico. Diario Uchile Jueves 29 de agosto 2019 13:49 hrs. Compartir

Fueron ocho años alejada de la Selección Chilena. María Francisca Mardones es una referente del fútbol femenino chileno y, con 32 partidos Clase A FIFA a su haber, se ubica en el casillero 13 en presencias internacionales. Hoy, la “Pancha” está de regreso y junto a La Roja Femenina alista el Torneo Uber de Selecciones que arranca este jueves en Sao Paulo, con el duelo ante Costa Rica (18 horas de Chile). Con una vasta experiencia, que incluye la Copa Mundial Femenina Sub 20 de la FIFA – Chile 2008, la Copa América – Ecuador 2010 y los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, la talentosa volante central de Santiago Morning no oculta su alegría de estar de regreso en La Roja Femenina: “Es súper gratificante estar acá y poder aportar con mi granito de arena a lo que ya se ha construido. Llegar acá y que te den un abrazo, te hace reencontrarte con muchas memorias que se me vienen a la cabeza. Tantas experiencias bonitas que tuve, en sudamericanos, en el Mundial Sub 20 que jugué por Chile. Volver a encontrarme en el camarín de la Selección con grandes jugadoras, como la Dani Pardo, que es mi eterna compañera de equipo en Santiago Morning; será algo increíble”, nos cuenta. Con una carrera en la Selección adulta que arrancó el 11 de noviembre de 2009 en un amistoso ante México en el DF, el destino quiso que el reencuentro fuera, justamente, en Sao Paulo, ciudad en que disputó su último partido vestida de rojo. En ese duelo, una caída por 2-3 ante Italia, además, Mardones marcó su único gol como seleccionada. “Pancha” rememora ese día: “Fue un penal recuerdo, que tomé la responsabilidad y convertí. Ahora, reencontrarme en los pastos de Brasil será una experiencia súper linda. Será positivo en todo ámbito y espero que podamos ir a ganar. Siempre vamos a ganar a todas partes”, dice. Ocho años después de su última aparición con La Roja, María Francisca llega a un presente distinto, en que la actividad se encuentra en pleno desarrollo y con el recuerdo aún latente de la histórica primera participación en un Mundial Adulto. La jugadora del actual campeón de Chile analiza los progresos del fútbol femenino en nuestro país: “Decidí también regresar porque se están haciendo las cosas bien y los resultados están a la vista. Desde las cosas básicas, como la indumentaria o las condiciones para entrenar, hasta los rivales que hemos enfrentado. Alemania, Holanda, por nombrar algunos, son superpotencias en el fútbol femenino y lograr amistosos ante ellas es sumamente positivo. Se notó con lo que hicieron mis compañeras en el Mundial, que fue algo histórico. Hoy hay un presidente y un directorio que fomentan el fútbol femenino y eso permite el crecimiento”, finaliza.

Fueron ocho años alejada de la Selección Chilena. María Francisca Mardones es una referente del fútbol femenino chileno y, con 32 partidos Clase A FIFA a su haber, se ubica en el casillero 13 en presencias internacionales. Hoy, la “Pancha” está de regreso y junto a La Roja Femenina alista el Torneo Uber de Selecciones que arranca este jueves en Sao Paulo, con el duelo ante Costa Rica (18 horas de Chile). Con una vasta experiencia, que incluye la Copa Mundial Femenina Sub 20 de la FIFA – Chile 2008, la Copa América – Ecuador 2010 y los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, la talentosa volante central de Santiago Morning no oculta su alegría de estar de regreso en La Roja Femenina: “Es súper gratificante estar acá y poder aportar con mi granito de arena a lo que ya se ha construido. Llegar acá y que te den un abrazo, te hace reencontrarte con muchas memorias que se me vienen a la cabeza. Tantas experiencias bonitas que tuve, en sudamericanos, en el Mundial Sub 20 que jugué por Chile. Volver a encontrarme en el camarín de la Selección con grandes jugadoras, como la Dani Pardo, que es mi eterna compañera de equipo en Santiago Morning; será algo increíble”, nos cuenta. Con una carrera en la Selección adulta que arrancó el 11 de noviembre de 2009 en un amistoso ante México en el DF, el destino quiso que el reencuentro fuera, justamente, en Sao Paulo, ciudad en que disputó su último partido vestida de rojo. En ese duelo, una caída por 2-3 ante Italia, además, Mardones marcó su único gol como seleccionada. “Pancha” rememora ese día: “Fue un penal recuerdo, que tomé la responsabilidad y convertí. Ahora, reencontrarme en los pastos de Brasil será una experiencia súper linda. Será positivo en todo ámbito y espero que podamos ir a ganar. Siempre vamos a ganar a todas partes”, dice. Ocho años después de su última aparición con La Roja, María Francisca llega a un presente distinto, en que la actividad se encuentra en pleno desarrollo y con el recuerdo aún latente de la histórica primera participación en un Mundial Adulto. La jugadora del actual campeón de Chile analiza los progresos del fútbol femenino en nuestro país: “Decidí también regresar porque se están haciendo las cosas bien y los resultados están a la vista. Desde las cosas básicas, como la indumentaria o las condiciones para entrenar, hasta los rivales que hemos enfrentado. Alemania, Holanda, por nombrar algunos, son superpotencias en el fútbol femenino y lograr amistosos ante ellas es sumamente positivo. Se notó con lo que hicieron mis compañeras en el Mundial, que fue algo histórico. Hoy hay un presidente y un directorio que fomentan el fútbol femenino y eso permite el crecimiento”, finaliza.