“Discrepancia profunda”: Trump despide a John Bolton

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió al asesor de Seguridad Nacional, John Bolton.

Según el anuncio, que fue realizado a través de su cuenta de Twitter, señaló que “discrepaba profundamente con muchas de sus propuestas, así como lo hacían otros miembros de la Administración”.

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019