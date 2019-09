955dc09100

Medio Ambiente Cambio climático y guerra comercial marcan discursos de presidente Piñera en Nueva York En el marco de su participación en la Cumbre de Acción Climática en Estados Unidos, el mandatario ha manifestado que existe un compromiso constante de su Gobierno por frenar el cambio climático, e incluso participó como uno de los líderes de la Cumbre de los bosques pluviales o lluviosos. Diario UChile Lunes 23 de septiembre 2019

El presidente Sebastián Piñera se encuentra en Nueva York, Estados Unidos, donde participa de la 74° Asamblea General de la ONU y de la Cumbre de Acción Climática. La agenda del mandatario en el país norteamericano está marcada fuertemente por el cambio climático, el desarrollo sustentable, la preparación de la COP25, y la situación de Venezuela. Así, este lunes el presidente lideró la Cumbre de los bosques pluviales o lluviosos, junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron, el de Colombia, Iván Duque y el actor y miembro de Conservation Internacional, Harrison Ford. La alianza, que se gestó durante la reunión del G7 en Biarritz, Francia, cuenta con el apoyo de Noruega y Alemania y su objetivo es la protección y conservación “de los bosques lluviosos y toda la rica biodiversidad que ellos albergan”. Además, en la misma jornada el presidente Piñera participó en un encuentro de la Cumbre de Acción Climática, instancia en la que se disculpó por lo sufrido en las zonas de sacrificio, destacó el trabajo en planes de descontaminación y aseguró que “estamos tratando de cambiar el curso de la historia” en esta materia. Posteriormente fue consultado por la firma del acuerdo de Escazú, a lo que el presidente respondió que con “algunas observaciones y reservas, pueda ser un buen acuerdo para Chile”. Además, anunció la Alianza de Ambición Climática, con la que diversos líderes se comprometen a avanzar en la mitigación del daño medioambiental, y se informó que 66 naciones se comprometieron a la carbononeutralidad hacia el año 2050. En tanto, en Chile, desde la Comisión de Medio Ambiente del Senado, su presidente el senador PPD Guido Girardi, hizo un llamado al mandatario a hacer que los ministros cumplan con las intenciones que él dice tener. “Haga que sus ministros cumplan su palabra y planteamientos y que el premio que va a recibir –Ciudadano Global- por ser un líder en la lucha contra el Cambio Climático sea de verdad. Porque, Presidente, sus ministros están haciendo todo lo contrario de lo que usted señala y están saboteando su discurso y le pueden generar un gravísimo daño a su credibilidad”, dijo el legislador dirigiéndose al presidente. Además, Girardi afirmó que la COP25 “no será fácil porque hay negacionistas como (Donald) Trump que antepone la lucha por el poder y la hegemonía por sobre las consecuencias para el planeta o (Jair) Bolsonaro que incendia la Amazonía para favorecer la minería y la ganadería, y China que no va disminuir su crecimiento si EE.UU. no lo hace y, por ello, se requiere un liderazgo real del Presidente Piñera no sólo para Chile, sino que el mundo entero”.

Piñera contra la guerra comercial entre China y EE.UU. “Es una estúpida guerra tarifaria”. Así de tajante fue el presidente chileno al referirse al conflicto arancelario que mantienen ambas naciones En el marco del “Sustainable Development Impact Summit 2019” del World Economic Forum, el jefe de Estado dijo que “es realmente impresionante e increíble que las dos potencias más poderosas del mundo en vez de liderar este gran desafío que hay que enfrentar están envueltas en esta estúpida guerra tarifaria”. En ese sentido, Sebastián Piñera llamó al presidente chino, Xi Jinping, y a su par norteamericano, Donald Trump, a terminar con las tensiones que no solo afectan a sus países, sino que a todo el mundo.

