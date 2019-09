1f12b4c7cf

Cultura Se estrena concierto teatralizado sobre los Zoológicos-Humanos "Nüngen – Zoológicos Humanos" es un concierto teatralizado que repasa la historia del secuestro y cautiverio vividos por 14 mapuche y 11 Kawésqar que fueron estudiados como objetos de ciencia y expuestos como animales en el Jardín de Aclimatación, en París los años 1883 y 1889. Jueves 26 de septiembre 2019

El 28 de septiembre a las 18.00 horas se estrenará “Nüngen – Zoológicos Humanos” en la Comunidad mapuche Mahuidache, ubicada en la comuna de El Bosque. El 15 de octubre a las 19.00 horas, se presentará en el Centro Cultural Tío Lalo Parra en la comuna de Cerrillos, ambos días la entrada es liberada. “Nüngen – Zoológicos Humanos” es un concierto teatralizado que repasa la historia del secuestro y cautiverio vividos por 14 mapuche y 11 Kawésqar que fueron estudiados como objetos de ciencia y expuestos como animales en el Jardín de Aclimatación, en París los años 1883 y 1889. Estos Zoológicos exhibieron habitantes de América y África, y recorrieron gran parte de Europa causando revuelo entre sus espectadores; mientras que en Argentina -a su vez- en similares circunstancias era expuesto el longko Inakayal junto a su familia, hasta su muerte. Con el diseño de Cynthia Salgado, Nüngen (que en mapudungun significa “me raptaron”), conjuga la música y el canto de Daniela Millaleo con monólogos interpretados por Roberto Cayuqueo, la proyección de imágenes de registro de estos Zoológicos Humanos filmadas por los Hermanos Lumiere y las fotografías que retrataron el cautiverio de estas personas. Los Zoológicos Humanos fueron sin duda uno de los actos más vergonzosos, crueles y poco recordados de la historia occidental. “Hacer la música de esta obra es contar una historia paralela. Es contar una historia que no hemos vivido, sin embargo, la llevamos en las venas por ser los descendientes de los que fueron desterrados y secuestrados. Tiene que ver con contar la historia que los ancestros no pudieron contar. Hacer la música de esta obra ha sido tremendamente difícil debido al crudo de esta historia. Siento que por medio de la música y del guion podemos hablar de estos temas que no fueron contados antes y tampoco están siendo contados ahora. Es tiempo de tomar la palabra nosotros para enaltecer a nuestros ancestros”. Señaló Daniela Millaleo, cantautora. Para Roberto Cayuqueo “contar estos relatos es también mostrar la barbarie de la civilización occidental y de cómo la ciencia cosificó nuestros cuerpos, hasta el día de hoy. Estos hechos no han dejado de pasar porque seguimos siendo cosificados y estudiados, sólo que los mecanismos hoy son diferentes y tanto nosotros como artistas mapuches y las comunidades estamos expuestos a esto constantemente.” Nüngen – Zoológicos Humanos, es una producción del Colectivo Epew y es financiado por el Concurso de Iniciativas Culturales Urbanas CONADI 2019. Coordenadas 28 de septiembre 18 hrs. Centro Ceremonial Mahuidache, Avenida Julio Covarrubias 10365 esquina, Jorge Luco, El Bosque. 15 de octubre: Centro Cultural Tía Lalo Parra, en el auditorio Gastón Guzmán (Quelantaro). Camino a Lonquén 7518 Cerrillos. La entrada es liberada.

