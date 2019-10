3083a62b61

cb8171efa2

Política Sin cúpulas y en los territorios: cómo se definirán los candidatos del Frente Amplio para las municipales Recién concluido el cierre del Congreso Estratégico del Frente Amplio, distintas figuras de la colectividad se refirieron a las conclusiones del mismo, en que se definió que se abrirán a la posibilidad de hacer alianzas con otros partidos de la oposición de cara a las elecciones de 2020. Tomás González F. Lunes 7 de octubre 2019 20:10 hrs. Compartir

Las conclusiones del Congreso Estratégico del Frente Amplio, en el que se votó en favor de la opción que permite que el bloque haga alianzas con otros partidos de la oposición de cara a las elecciones municipales de 2020, han abierto más de una interrogante dentro del conglomerado, sobre todo, respecto de la manera en que se llevarán a cabo estos pactos, los que han calificado como “puntuales” y “excepcionales”. Y es que, luego de varias horas de debate y tras dos votaciones, en el bloque frenteamplista se impuso la opción B, que habla de “evaluar la posibilidad de acuerdos puntuales o locales con otros, por fuera del Frente Amplio, siempre en coordinación con los territorios, y siempre que compartamos un mismo proyecto de transformación”. En ese sentido, el conglomerado definió no suscribir pactos nacionales con otras fuerzas, pero que sí evaluarán pactos puntuales en ciertos territorios. Respecto de la forma en que se definirá el candidato de oposición que disputará la elección en aquellas comunas en que sea necesario un pacto con la ex Nueva Mayoría, aún no hay claridad. No obstante, en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, se aventuró y sostuvo que la posición de su sector dentro del Frente Amplio es la de llevar a cabo elecciones primarias ciudadanas y no la de llegar a acuerdos “cupulares” entre las directivas de los partidos. “Nosotros no somos partidarios de acuerdos cupulares con la oposición“, sostuvo Mirosevic. “Lo que decimos es que, en algunos lugares, donde valga la pena tener un candidato único de oposición para derrotar a la derecha, entonces que sean unas primarias el mecanismo que la resuelva”, agregó. “Eso no está zanjado por el congreso todavía, pero es la posición de los liberales. Es decir, la primaria tiene que resolver, no puede haber un acuerdo cupular“, sostuvo el parlamentario del Partido Liberal. No obstante, la ex presidenta de la FECh y actual vicepresidenta del Partido Comunes, Valentina Saavedra, indicó a este medio que, en la práctica, no serán las bases comunales quienes definirán sus candidatos. En ese sentido, la dirigenta sostuvo que se respetará el diagnóstico de cada territorio y se evaluará de acuerdo al caso. “No es que ahora todas las bases de cada comuna tienen autonomía para realizar su acuerdo, sino que se les va a respetar el diagnóstico que tienen de su espacio y del liderazgo que presentan -ya sea de la Nueva Mayoría, del Frente Amplio o un independiente-, de manera que podamos evaluar si vale la pena restarse por un apoyo puntual o competir como Frente Amplio en esa comuna”, explicó la ex presidenta de la FECh. Así, los dirigentes del Frente Amplio buscan dejar atrás la lógica cupular en que las directivas de los partidos eran las que tomaban las decisiones respecto de los pactos electorales. En ese sentido, para la diputada y presidenta del partido Convergencia Social, Gael Yeomans, el rol de las figuras políticas -incluidas diputadas y diputados- del bloque será crucial, no obstante, a su manera de ver, las discusiones deben darse en los territorios. “Las y los diputados sabemos que jugamos un rol en estas definiciones, pero que sea en las comunas en donde entremos a dialogar“, señaló. Asimismo, añadió que “si nosotros mismos en el Frente Amplio, tanto en las direcciones nacionales como los liderazgos nacionales, nos ponemos a disposición de la construcción de un proyecto a nivel local y poder, desde ahí, configurar las bases de las nuevas alcaldías, creo que va a pesar en la forma en que se tomen esas decisiones”, sostuvo Yeomans. Cabe recordar que esta definición se logró luego de cinco meses de discusión de las bases, tras lo cual se redactó un documento de 49 páginas con preguntas -entre las que estaba la relativa a la política de alianzas- para que los delegados de cada territorio votaran, llegando así a la decisión de no suscribir pactos nacionales con otras fuerzas, pero sí evaluar la posibilidad de establecer alianzas locales. Es esa la misma lógica la que quiere mantener el Frente Amplio en la definición de sus candidatos.

Las conclusiones del Congreso Estratégico del Frente Amplio, en el que se votó en favor de la opción que permite que el bloque haga alianzas con otros partidos de la oposición de cara a las elecciones municipales de 2020, han abierto más de una interrogante dentro del conglomerado, sobre todo, respecto de la manera en que se llevarán a cabo estos pactos, los que han calificado como “puntuales” y “excepcionales”. Y es que, luego de varias horas de debate y tras dos votaciones, en el bloque frenteamplista se impuso la opción B, que habla de “evaluar la posibilidad de acuerdos puntuales o locales con otros, por fuera del Frente Amplio, siempre en coordinación con los territorios, y siempre que compartamos un mismo proyecto de transformación”. En ese sentido, el conglomerado definió no suscribir pactos nacionales con otras fuerzas, pero que sí evaluarán pactos puntuales en ciertos territorios. Respecto de la forma en que se definirá el candidato de oposición que disputará la elección en aquellas comunas en que sea necesario un pacto con la ex Nueva Mayoría, aún no hay claridad. No obstante, en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, se aventuró y sostuvo que la posición de su sector dentro del Frente Amplio es la de llevar a cabo elecciones primarias ciudadanas y no la de llegar a acuerdos “cupulares” entre las directivas de los partidos. “Nosotros no somos partidarios de acuerdos cupulares con la oposición“, sostuvo Mirosevic. “Lo que decimos es que, en algunos lugares, donde valga la pena tener un candidato único de oposición para derrotar a la derecha, entonces que sean unas primarias el mecanismo que la resuelva”, agregó. “Eso no está zanjado por el congreso todavía, pero es la posición de los liberales. Es decir, la primaria tiene que resolver, no puede haber un acuerdo cupular“, sostuvo el parlamentario del Partido Liberal. No obstante, la ex presidenta de la FECh y actual vicepresidenta del Partido Comunes, Valentina Saavedra, indicó a este medio que, en la práctica, no serán las bases comunales quienes definirán sus candidatos. En ese sentido, la dirigenta sostuvo que se respetará el diagnóstico de cada territorio y se evaluará de acuerdo al caso. “No es que ahora todas las bases de cada comuna tienen autonomía para realizar su acuerdo, sino que se les va a respetar el diagnóstico que tienen de su espacio y del liderazgo que presentan -ya sea de la Nueva Mayoría, del Frente Amplio o un independiente-, de manera que podamos evaluar si vale la pena restarse por un apoyo puntual o competir como Frente Amplio en esa comuna”, explicó la ex presidenta de la FECh. Así, los dirigentes del Frente Amplio buscan dejar atrás la lógica cupular en que las directivas de los partidos eran las que tomaban las decisiones respecto de los pactos electorales. En ese sentido, para la diputada y presidenta del partido Convergencia Social, Gael Yeomans, el rol de las figuras políticas -incluidas diputadas y diputados- del bloque será crucial, no obstante, a su manera de ver, las discusiones deben darse en los territorios. “Las y los diputados sabemos que jugamos un rol en estas definiciones, pero que sea en las comunas en donde entremos a dialogar“, señaló. Asimismo, añadió que “si nosotros mismos en el Frente Amplio, tanto en las direcciones nacionales como los liderazgos nacionales, nos ponemos a disposición de la construcción de un proyecto a nivel local y poder, desde ahí, configurar las bases de las nuevas alcaldías, creo que va a pesar en la forma en que se tomen esas decisiones”, sostuvo Yeomans. Cabe recordar que esta definición se logró luego de cinco meses de discusión de las bases, tras lo cual se redactó un documento de 49 páginas con preguntas -entre las que estaba la relativa a la política de alianzas- para que los delegados de cada territorio votaran, llegando así a la decisión de no suscribir pactos nacionales con otras fuerzas, pero sí evaluar la posibilidad de establecer alianzas locales. Es esa la misma lógica la que quiere mantener el Frente Amplio en la definición de sus candidatos.