Nacional María Emilia Tijoux: “A la gente no se le vio, era como si no existiera” La académica de la Universidad de Chile analizó las multitudinarias manifestaciones ocurridas en diferentes ciudades de Chile y valoró fueron protagonizadas por “la persona común”. Diario UChile Sábado 26 de octubre 2019 11:15 hrs. Compartir

Escucha acá la entrevista a María Emilia Tijoux: play pause Descargar La académica de la Universidad de Chile María Emilia Tijoux señaló este sábado que las multitudinarias manifestaciones ocurridas en Santiago y otras ciudades son una expresión del “pueblo de Chile” y de “la persona común”. En conversación con Radio Universidad de Chile, la socióloga señaló que luego de las masivas protestas “viene el momento de la reflexión”, pero también valoró que “se manifestó el pueblo de Chile”. “Yo me detuve a mirar la gente que venía de ‘abajo hacia arriba’, con carteles hechos en cartones, y lo que manifestaba es su vida cotidiana: hablaba por los abuelos, por las pensiones, por la gente que se les había muerto en las filas. Era algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, la persona común, cosa que me pareció maravillosa”, explicó. En esa línea, cuestionó las declaraciones de autoridades como el Presidente Sebastián Piñera y la intendenta Karla Rubilar: “Para alguien que no supiera lo que ha pasado, es como que ellos se adjudican una rebelión popular y nacional, como si nada hubiese pasado”, indicó. Por otra parte, Tijoux consideró que “en la reflexión es indispensable buscar los modos de disminuir la distancia que tantos tienen con el país. A la gente no se la vio, era como si no existiera. Esta idea de ordenar la casa de Piñera, que después no la puede ordenar y se la entrega a las FF.AA…. ¿de quién es esta casa en realidad? ¿Es de todos nosotros? ¿Sigue siendo de algunos?”. “Desde nuestra universidad también: ¿cómo vamos a hacerlo para acercarnos más y dejar de estar en reflexiones tan alejadas de lo que pasa a un hombre, a una mujer, que tienen que trasladarse una hora y media? Hablo de Santiago, pero qué nos ocurre frente al sufrimiento de los demás. Tiene que ser el de nosotros también”, añadió. Finalmente, la profesora de la Universidad de Chile subrayó que luego de las manifestaciones “tenemos que seguir trabajando con la gente”. “Como proyecto, si uno comienza a hablar políticamente, es imprescindible buscar un norte. Además de tener las ideas que uno tiene históricamente, de pensar que esto es un fenómeno de clase, de conciencia, que tiene que ver con la solidaridad internacional, que precisamos también de los apoyos de otros gobiernos de afuera, esto precisa de una reflexión muy aguda, muy profunda, que pase por todos los sectores sociales”, concluyó.

