Nacional Política Guillermo Holzmann: "Ya se debería plantear que las medidas de emergencia no tienen mucho sentido" El analista político conversó con Radio Universidad de Chile sobre las multitudinarias protestas de los últimos días y las respuestas que ha entregado el Gobierno. "Está llegando tarde", dijo. Diario Uchile Viernes 25 de octubre 2019 14:44 hrs.

Escucha acá la entrevista a Guillermo Holzmann: play pause Descargar El académico y analista político Guillermo Holzmann consideró este viernes que el estado de emergencia que rige en diferentes zonas del país ya “no tiene mucho sentido” y que se debería volver a la normalidad. Esto, en referencia a las medidas que el Gobierno de Sebastián Piñera adoptó para enfrentar las masivas protestas que han ocurrido en diferentes ciudades durante las últimas semanas, que incluyen toque de queda y fuerzas armadas en las calles. En conversación con Radio Universidad de Chile, el experto sostuvo que “ya se debería estar planteando la idea de que las medidas de emergencia no tienen mucho sentido y se requiere volver a un estado normal, pero con una presencia policial mucho más focalizada en puntos estratégicos”. “La permanencia de la medida tiene directa relación con la capacidad de propuesta del Gobierno para exigir, en virtud de esa propuesta, que vuelva el orden a las calles. El orden no tiene que ver con las protestas, tiene que ver con los saqueos y atentados a estructura crítica, como el Metro o los negocios. Lo que hemos visto -y es sorprendente- es que la protesta pacífica ha logrado inhibir en gran medida los saqueos. Eso es muy positivo”, agregó. En esa línea, Holzmann dijo que la manifestación convocada para este viernes en Santiago debería ser resguardada y no atacada por las fuerzas de Carabineros: “Si es una marcha pacífica, lo natural sería que la policía la proteja y con los mismos manifestantes logre aislar a los actores que plantean la violencia. Eso requiere un diálogo con los grupos que están en la protesta pacífica y un buen despliegue de las fuerzas, con mayor nivel de profesionalismo”, explicó. “Para eso debe haber una instrucción política más que de las policías”. Por otra parte, analizó el manejo que ha tenido el Gobierno y señaló que “la voluntad política y la gestión de la crisis ha estado desfasada del ritmo que ha seguido ésta en su escalamiento. El Gobierno está llegando tarde a dar respuesta a las demandas”. “Todo el mundo está pidiendo diálogo, que es evidentemente necesario, pero en política el diálogo parte de propuestas y liderazgos, no tiene sentido si no hay un liderazgo al frente. Lo que complica muchísimo es que en estas protestas no hay ningún liderazgo con quien dialogar y eso deja toda la responsabilidad en el Gobierno y, particularmente, en el Presidente. Ahí empieza a haber un desfase que va generando mayor incertidumbre y que las protestas vayan en aumento”, añadió. Finalmente, Guillermo Holzmann planteó que el Presidente Sebastián Piñera debe tomar una decisión: “Si la solución que va a plantear es para salvar el programa de Gobierno o va a generar un liderazgo que vaya más allá del Gobierno, sacrificando su programa. Probablemente ahí hay una tensión, incluso al interior del Gobierno, en torno a qué tanto se puede sacrificar”, concluyó.

