Ciencias Nacional Mundo de la ciencia pide constituir consejo permanente para el futuro de Chile La idea es poner la ciencia al servicio del país. A través de este consejo permanente, poder trabajar en cambios estructurales que apunten a la reducción de la desigualdad como el cambio del modelo de desarrollo o en la redacción de una nueva Constitución. Paula Campos Miércoles 30 de octubre 2019 19:19 hrs.

En el marco de las reuniones que científicos y científicas junto con la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado llevan adelante para proponer soluciones al momento político social que vive nuestro país, Leopoldo Soto, miembro de la Comisión Chilena de Energía Nuclear conversó con Radio y Diario Universidad de Chile. Según explicó en la entrevista, la idea es presentar ante las autoridades del gobierno ideas para trabajar en conjunto en la construcción de una nueva sociedad. El también secretario de la Sociedad Chilena de Física comentó que el objetivo central de estas citas es el dar a conocer que los científicos se ponen a disposición del país “para contribuir a tratar de resolver la situación en que estamos ahora. Esta es una situación a la que el país llega por los problemas de la tremenda desigualdad”. En ese sentido, develó que -entre las cosas que se han conversado al interior de la comunidad- está el que la ciencia contribuya a la disminución de la desigualdad, por ejemplo. Algo que, al reproducir el actual modelo de desarrollo, no está garantizado. “Si no se toman medidas concretas de una adecuada distribución de la riqueza, el país puede alcanzar un crecimiento económico, pero no un desarrollo social. En ese sentido, el llamado es también para que se incorporen a las ciencias sociales al debate, porque este es un problema que debe tener miradas múltiples. No se puede pensar en una solución técnica, cuando se piden cambios estructurales”. El llamado desde la comunidad de científicas y científicos es, entonces, avanzar en el cambio del modelo de desarrollo, así como en la construcción de una nueva Constitución para Chile. “Ya ha habido voces desde diversos sectores del país que hablan de la necesidad de cambiar el modelo primario exportador. Somos un país que extractivista, con un mundo empresarial basado en la renta. Es necesario incorporar valor agregado a nuestros recursos naturales. Además, de una explotación de estos, acorde con mantener una biodiversidad sustentable, porque estamos consumiendo la biósfera a una velocidad mayor de lo que esta se recupera”. En ese punto, Leopoldo Soto es enfático en señalar que “nuestro modelo debe incluir la participación de la sociedad, porque cada vez que explotamos un recurso natural, afectamos a la comunidad que está en su entorno, así como el medio ambiente”. Sobre el cambio constitucional planteó la importancia de construir una carta magna que sea concebida con el resguardo de consagraciones básicas en su contenido. Por ejemplo, el de la educación que “hoy no la consagra como un derecho público”. También, dijo, es importante que se revise el rol del Estado que hoy está, básicamente, al servicio del sector privado. “Hay que tener una Constitución al servicio de la ciudadanía. Eso incluye a todos los sectores de la ciudad. Una Constitución que nos permita el desarrollo como país, pero también el desarrollo personal e individual. En este sentido, que es más político, no es si hablamos de socialismo o capitalismo sino si queremos tener una sociedad cohesionada o fragmentada. Requerimos una sociedad en la que nos comuniquemos todos los actores que podemos contribuir al desarrollo del país. Si no logramos comunicarnos, no lograremos salir de esta crisis”. Para los científicos y científicas es, entonces, fundamental constituir un consejo científico para el futuro de Chile. Donde se puedan incluir distintas generaciones pertenecientes al mundo de la ciencia, también de diversas asociaciones y funciones dentro de esta categoría. Una asociación transversal al país. “Si no escuchamos, si no nos sentimos ciudadanos (los científicos) al igual que el resto de los ciudadanos, con todas las limitaciones y la humildad con la que debemos enfrentar este momento, no vamos a salir adelante”.

