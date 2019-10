35e9941786

aef9d4c1e6

Derechos Humanos Economía Justicia Nacional Política Unidad Social ratifica paro nacional para este miércoles 30 de octubre Representantes de la mesa llamaron a participar en este nuevo proceso de movilizaciones que en Santiago será a partir de las 11 horas en Plaza Italia, y en regiones, en las diferentes plazas de armas de las comunas de Chile que se plegarán a la convocatoria. Rodrigo Fuentes Martes 29 de octubre 2019 20:56 hrs. Compartir

La mesa Unidad Social confirmó el llamado a paro nacional para este miércoles 30 de octubre en todo el país. Las más de 70 organizaciones gremiales y ciudadanas que componen el colectivo, tales como: Coordinadora No más AFP, Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), Colegio de Profesores, entre otras, reiteraron que la masiva movilización es similar a la efectuada la semana pasada. Para la Presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, un nuevo pacto social será posible solo si el Gobierno escucha a la ciudadanía a través de la creación de una Asamblea Constituyente que modele un nuevo acuerdo que garantice los derechos humanos y sociales. La representante de la multisindical también se refirió al cambio de gabinete efectuado este lunes. “Sobre las modificaciones ministeriales no tenemos muchas expectativas, a nosotros nos ha tocado siempre la cara más amarga del mundo del trabajo, conocemos de abusos y falta de diálogo, por lo que entendemos que esto no es un problema de rostros. No basta con cambiar el tono o las personas, acá lo que se requiere es que el Presidente tenga la humildad de cambiar la agenda de temas laborales y política en general. Además de asumir el desafío de una nueva Constitución como uno de los mecanismos efectivos para abordar el conflicto social general en el país”, afirmó. Recordemos que el colectivo Unidad Social dio a conocer un pliego de reivindicaciones para los trabajadores y trabajadoras de Chile, entre las que destacan: discusión inmediata de una pensión y salario mínimo de 500 mil pesos líquido; reconocimiento pleno a la libertad sindical, negociación colectiva ramal, una canasta de servicios básicos protegidos, tarifa social justa del transporte público y gratuidad en el pasaje del adulto mayor; salud, educación, vivienda como derechos sociales; eliminación del TAG y estatización de las carreteras; y una nueva Constitución Política vía asamblea constituyente. Desde la CUT recalcaron que este nuevo llamado a huelga general para este miércoles 30 de octubre implica marchas y concentraciones a lo largo de todo el país. En la región Metropolitana, la convocatoria es partir de las 11:00 horas en Plaza Italia y continúa con cacerolazos a las 20:00 horas. En tanto, en regiones, las Plazas de Armas de cada ciudad, será el punto de encuentro, tal como ha sido habitual en el contexto del estallido social que ha surgido en el país y que lleva más de una semana de desarrollo.

La mesa Unidad Social confirmó el llamado a paro nacional para este miércoles 30 de octubre en todo el país. Las más de 70 organizaciones gremiales y ciudadanas que componen el colectivo, tales como: Coordinadora No más AFP, Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), Colegio de Profesores, entre otras, reiteraron que la masiva movilización es similar a la efectuada la semana pasada. Para la Presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, un nuevo pacto social será posible solo si el Gobierno escucha a la ciudadanía a través de la creación de una Asamblea Constituyente que modele un nuevo acuerdo que garantice los derechos humanos y sociales. La representante de la multisindical también se refirió al cambio de gabinete efectuado este lunes. “Sobre las modificaciones ministeriales no tenemos muchas expectativas, a nosotros nos ha tocado siempre la cara más amarga del mundo del trabajo, conocemos de abusos y falta de diálogo, por lo que entendemos que esto no es un problema de rostros. No basta con cambiar el tono o las personas, acá lo que se requiere es que el Presidente tenga la humildad de cambiar la agenda de temas laborales y política en general. Además de asumir el desafío de una nueva Constitución como uno de los mecanismos efectivos para abordar el conflicto social general en el país”, afirmó. Recordemos que el colectivo Unidad Social dio a conocer un pliego de reivindicaciones para los trabajadores y trabajadoras de Chile, entre las que destacan: discusión inmediata de una pensión y salario mínimo de 500 mil pesos líquido; reconocimiento pleno a la libertad sindical, negociación colectiva ramal, una canasta de servicios básicos protegidos, tarifa social justa del transporte público y gratuidad en el pasaje del adulto mayor; salud, educación, vivienda como derechos sociales; eliminación del TAG y estatización de las carreteras; y una nueva Constitución Política vía asamblea constituyente. Desde la CUT recalcaron que este nuevo llamado a huelga general para este miércoles 30 de octubre implica marchas y concentraciones a lo largo de todo el país. En la región Metropolitana, la convocatoria es partir de las 11:00 horas en Plaza Italia y continúa con cacerolazos a las 20:00 horas. En tanto, en regiones, las Plazas de Armas de cada ciudad, será el punto de encuentro, tal como ha sido habitual en el contexto del estallido social que ha surgido en el país y que lleva más de una semana de desarrollo.