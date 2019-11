5d29704ce2

Mayoría opositora revisará acusación constitucional contra el Presidente Claudia Carvajal G. Miércoles 20 de noviembre 2019 12:08 hrs.

Este miércoles se realizó el sorteo de quienes integrarán la comisión revisora del libelo que contiene la acusación constitucional contra Sebastián Piñera. Los diputados elegidos fueron Gastón Saavedra (PS), Boris Barrera (PC), Daniel Verdessi (DC), Sofía Cid (RN) y Gastón Von Muhlenbrock (UDI) quienes deben reunirse este jueves para elegir un presidente de comisión. La labor de esta instancia es realizar un informe respecto de los fundamentos de la acusación para luego presentarlo a la Sala y hacer recomendaciones en cuanto a si debe o no ser acogida. Además debe escuchar la defensa del Presidente. El informe que emane de esta comisión no tiene carácter vinculante. La acción constitucional que busca la responsabilidad del Jefe de Gobierno fue firmada por las diputadas Carmen Hertz (PC), Emilia Nuyado (PS), Carolina Marzán (PPD), Gael Yeomans (Convergencia), Claudia Mix (Comunes) y los diputados Tomás Hirsch (PH),Jorge Brito (RD), Daniel Núñez (PC), Esteban Velásquez (PEVS), Vlado Mirosevic (PL) y Jaime Naranjo (PS). La acusación constitucional contra el Presidente de la República tiene quórums de aprobación distintos a los de los otros funcionarios públicos que deben responder por sus actuaciones. Para ser aprobada su procedencia requiere de la mayoría de los diputados en ejercicio. De considerarse procedente, el Presidente acusado constitucionalmente no será suspendido de sus funciones mientras dure el procedimiento, a la espera que la Cámara Alta, que actúa como jurado, decida si es o no culpable de haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o de haber infringido abiertamente la Constitución o las leyes. Para ser considerado como culpable, se requiere que 2/3 de los Senadores en ejercicio voten en favor de la acusación y ello tiene como consecuencia la destitución del Primer Mandatario y su inhabilidad para ejercer cargos públicos, sean estos de lección popular o no.

