Nacional "No resuelve nada": Alejandra Sepúlveda critica Ley Corta del Gobierno para aumentar pensiones Este lunes, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara revisará y votará el proyecto que busca, para enero de 2022, un aumento del 50 por ciento en el valor de la Pensión Básica Solidaria, es decir, que el valor de éstas superen por poco los 165 mil pesos para todos los pensionados. Tomas González F. Domingo 1 de diciembre 2019 15:30 hrs.

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados tiene programada para este lunes una citación que desde el Gobierno miran con especial atención. La sesión tendrá por objeto iniciar el estudio y votación del proyecto de ley ingresado por el Ministerio del Trabajo “que mejora y establece nuevos beneficios en el Sistema de Pensiones Solidarias”. Es decir, la denominada Ley Corta que ingresó el Gobierno el pasado miércoles, que busca establecer un reajuste escalonado para la Pensión Básica Solidaria (PBS) y el Pilar Solidario, y que permitiría incrementar, por tramos, las pensiones de 1,5 millones de personas que tendrían un alza del 50 por ciento de sus actuales jubilaciones para el 2022. Esto, luego de un acuerdo en el Congreso, generado a través de una Comisión Mixta, que aprobó que el aumento -que tendrá un costo fiscal de 80 millones de dólares- comience a regir desde este 24 de diciembre. No obstante, desde en la Comisión de Trabajo, en donde votarán el proyecto este lunes, hay quienes no ven con buenos ojos la manera en que el Gobierno ha abarcado la realidad del actual sistema de pensiones. Es el caso de la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, quien, en entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, criticó la respuesta del Ejecutivo ante una de las principales demandas del estallido social. En esa línea, la parlamentaria sostuvo que la primera medida que se anunció, de un aumento del 20 por ciento, era insuficiente, y que así también lo es la última propuesta. “Eso estaba prácticamente listo antes de la crisis, la posibilidad de aumentar el 20 por ciento”, aseguró la parlamentaria. “Como ocurre la crisis, nosotros planteamos que hoy día el Gobierno tiene que hacer un esfuerzo de subir en un 50 por ciento las pensiones de todos los que tienen el Pilar Solidario, sin ningún tramo“, añadió. Esto, porque el proyecto del Gobierno busca que los pensionados beneficiarios del Pilar Solidario, reciban un alza de la Pensión Básica Solidaria y Aporte Previsional Solidario de 50 por ciento en el caso de los mayores de 80 años; de 30 por ciento para los pensionados con edad entre 75 y 79 años; y de 25 por ciento para los menores de 75 años de edad, según informó el Ministerio del Trabajo. Pero para la diputada de la Federación Regionalista Verde Social este no es el único problema. Para ella, también lo es el sistema en sí, y en ese sentido acusó al Ejecutivo de no plantear alternativas al modelo actual. “El Gobierno en este tema específico de las pensiones no ha hecho ninguna propuesta diferente a lo que hemos tenido durante más de 40 años“, indicó Sepúlveda. “Yo espero que el Gobierno entienda que para tener pensiones necesitamos quizás un sistema mixto en una primera etapa, con AFP y un sistema de reparto, pero hoy día no puede solventarse todo el sistema en capitalizaciones individuales y lo que puede entregar un subsidio del Estado que está subsidiando al mismo sistema de AFP”, criticó la parlamentaria. Sobre el proyecto en sí mismo, el que se votará este lunes en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social que integra, Sepúlveda fue enfática en que es más de lo mismo. En esa línea, la diputada aseguró que la insistencia del Gobierno en el sistema de capitalización individual deja de manifiesto que no han logrado comprender las demandas del movimiento social. “No resuelve nada, y si siguen insistiendo en eso es porque no se ha entendido lo que hoy día está ocurriendo. Cuando la gente dice ‘No más AFP’, lo que está diciendo es no más de estas pensiones de miseria”, afirmó la diputada. “Yo creo que con lo que está proponiendo el Gobierno está replicando estas pensiones de miseria con otro nombre, pero al final, raya para la suma, lo que le va a llegar a las personas, a los jubilados, es exactamente lo mismo“, sentenció. Gracias al diálogo entre parlamentarios y senadores de todos los sectores, aprobamos en Comisión Mixta del Congreso el adelanto del aumento del 50% en el Pilar Solidario para diciembre de este año, el cual ingresará mañana a través de una ley corta. — María José Zaldívar (@mjose_zaldivar) November 26, 2019 Pero en el Gobierno tienen confianza de que el acuerdo en la Comisión Mixta logrará destrabar la tramitación de uno de los proyectos principales de su agenda social y que, para enero de 2022, el aumento del valor de la Pensión Básica Solidaria alcanzará un 50 por ciento para todos los pensionados, es decir, que el valor de ésta supere por poco los 165 mil pesos para todos los pensionados. También desde la cartera de Trabajo admiten que esto no es suficiente, y por esto, la ministra María José Zaldívar aseguró que una vez que la Cámara Baja termine de tramitar la Ley Corta, se retomará la discusión de la autodenominada “reforma” al sistema previsional que viene impulsando el Gobierno.

