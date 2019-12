2a3bdc7864

Nacional Política Sebastián Aylwin: "El acuerdo constituyente está en estado frágil, pero hay espacio para discutir" Para el abogado egresado de la U. de Chile, la paridad de género, escaños reservados para pueblos originarios y representación de independientes son temas fundamentales para asegurar que una nueva Carta Fundamental revista legitimidad y dure varias décadas como ha sido la tradición constitucional chilena. Diario UChile Lunes 9 de diciembre 2019 18:30 hrs.

Luego de que el jueves, la mesa técnica de expertos y académicos elegidos por los partidos firmantes del “Acuerdo por la paz y una nueva Constitución” presentara el texto para modificar la Carta Fundamental y comenzar el proceso de redacción de una nueva, fueron los conglomerados los que iniciaron una nueva discusión en torno a: • Paridad de género de los constituyentes,

• Escaños reservados para pueblos originarios, y

• Representación de los independientes. En tal sentido, el integrante de la comisión en representación del Partido Comunes, miembro del Frente Amplio, abogado Sebastián Aylwin, analizó el conflicto para Diario y Radio Universidad de Chile, y señaló que el acuerdo constituyente está en estado frágil, pero que todavía “hay bastante espacio para seguir discutiendo, porque hay un trato inicial -el del 15 de noviembre- sobre el que todos los partidos tienen un consenso y que fija un itinerario”. Según el representante del Frente Amplio, “el hecho de que sepamos que vamos a tener un plebiscito a fines de abril, una elección de delegados constituyentes a fines de octubre y un plebiscito ratificatorio que aún no tiene fecha, pero que se estima a en el 2021, es algo bastante excepcional para lo que cualquiera de nosotros pudo haber creído que ocurriría en nuestro país hace dos meses”, sin embargo, aseguró que lo que tensiona el ambiente es el acuerdo complementario en torno a incluir paridad de género, pueblos originarios e independientes. “A mi me parece que es bien elemental estos puntos porque lo que tenemos que preocuparnos no es solo de lo que ocurre ahora, sino de que cuando tengamos una nueva Constitución sea una que ojalá dure por muchos años, por décadas, porque esa es la historia constitucional de Chile. Si no avanzamos en estos puntos, quizás al día siguiente de una nueva Constitución habrá voces diciendo que es ilegítima, porque no se hicieron mínimos esfuerzos. Ojalá que el mundo político se ponga de acuerdo y avance en estos tres temas”. Respecto del informe emanado, Aylwin explicó que es un documento que requiere cierto tiempo de estudio debido a su carácter técnico y, en ese sentido, bajó el perfil a la crítica de Fuad Chahín en relación a que los 155 miembros que la mesa técnica fijó para la convención constituyente sean cien por ciento elegidos “va a colocar una camisa de fuerza para la posibilidad de generar escaños reservados”. Según el profesional, “no hay tal problema entre la referencia a los 155 escaños y la posibilidad de que existan cupos indígenas porque un acuerdo complementario requerirá de todas maneras una reforma constitucional con independencia de lo que nosotros hayamos ducho en la comisión técnica; por tanto, cuando se establezcan estos cupos, la manera más sencilla de hacerlo es que sean cupos extra y no dentro de los 155″. De reducirse los cupos, dice el abogado, ello implica quitarte escaños a algún distrito lo que no sería políticamente legítimo. El miembro de la mesa técnica también se refirió a los quórums que han generado tanta polémica entre la oposición y el oficialismo. “Los dos tercios no son el quórum que yo prefiero, pero sí es suficiente para transitar de un Estado subsidiario a un Estado social de derechos. Se puede hacer alianzas y eso es un gran avance, todos tenemos que presionar: los dirigentes del Frente Amplio deben conectarse más con las bases y las bases deben entender que los dirigentes están ahí para lograr acuerdos con otros sectores”. “Es un espacio amplio de acuerdo con la derecha el que se tiene, aún sin considerar a la UDI al menos en términos numéricos, es posible llegar a consensos. Lo que falta es saber si RN y Evópoli se van a arriesgar a quedar dentro del saco de intransigencia al que los arrastra la UDI, porque el costo político de redactar una Constitución ilegítima es alto y yo creo que partidos que están dispuestos a hacer avances en estos temas pendientes no debería pagarlo solo porque su aliado político no quiera hacerlo”. En horas de la tarde del lunes, se dio a conocer una carta que el partido Comunes envió al resto de colectividades de la oposición afirmando que estudian la opción de retirarse del acuerdo constitucional firmado el pasado 15 de noviembre debido a la falta de acuerdo en para determinar paridad de género, escaños para pueblos originarios y participación de independientes en la eventual Convención Constituyente. En el texto, el conglomerado miembro del Frente Amplio responsabiliza principalmente a la UDI “de no haber logrado un acuerdo que incorpore en la reforma constitucional la posibilidad de establecer inmediatamente normas que permitirán darle la mayor legitimidad posible a la Convención Constituyente”.

