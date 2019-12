fd87041f8b

Nacional Chile Vamos decide mantener los compromisos del acuerdo constituyente Luego de una reunión entre los presidentes de los partidos oficialistas y el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, el timonel de Evópoli, Hernán Larraín Matte, anunció que honrarán el acuerdo alcanzado con la oposición el pasado 15 de noviembre. Diario UChile Jueves 5 de diciembre 2019 18:48 hrs. Compartir

Hasta el Palacio de La Moneda llegaron, este jueves, los presidentes de los partidos de Chile Vamos para reunirse con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y zanjar las diferencias que han surgido en medio de la elaboración de la reforma que permitiría iniciar un proceso constituyente. Una discusión que, luego del acuerdo inicial suscrito el pasado 15 de noviembre, no ha logrado aunar posturas entre el oficialismo y la oposición, pero tampoco al interior de los mismos bloques, en donde temas como una cuota para la inclusión de pueblos indígenas o la paridad de género en la convención constituyente siguen generando diferencias. A la cita con los timoneles del oficialismo asistió también el presidente Sebastián Piñera, quien luego de escuchar las distintas posturas instó a los representantes a consensuar un planteamiento. Ahí, luego de más de dos horas de reunión, los partidos de Chile Vamos definieron mantener los compromisos acordados en el acuerdo constitucional suscrito el pasado 15 de noviembre. Fue el timonel de Evópoli, Hernán Larraín Matte, quien estuvo a cargo de anunciar el acuerdo logrado en la instancia. “Le hemos instruido al grupo de técnicos de nuestro sector de que avancemos en el acuerdo firmado el 15 de noviembre, es fundamental honrar lo que hicimos como partidos políticos junto a la oposición y, en aquellos temas donde hayan diferencias, se verán posteriormente“, aseguró Larraín. Hablando en representación de sus pares de la UDI y de Renovación Nacional, Larraín Matte insistió en que “lo fundamental es honrar el acuerdo del 15 de noviembre” y que éste “se transforme en una reforma habilitante para el proceso constituyente”. “Lo fundamental es honrar el acuerdo del 15 y esperemos que nuestro técnicos puedan ponerse de acuerdo y que puedan ingresar la reforma habilitante del proceso constituyente al Congreso cuanto antes, en los plazos más ajustados para que podamos respetar el itinerario acordado por todos los partidos políticos”, reiteró el timonel de Evópoli. Sobre las materias pendientes, el presidente de Evópoli sostuvo que se conversarán más adelante. “Que el acuerdo del 15 de noviembre avance, que se transforme en una reforma habilitante para el proceso constituyente, y más adelante que se puedan discutir otros temas. Lo fundamental hoy es dar certeza y honrar lo que firmamos el 15 de noviembre“, insistió el dirigente de Evópoli. Asimismo, Larraín Matte agregó, a nombre de los partidos de Chile Vamos, que “lo que va a hacer el grupo técnico es darle viabilidad a lo que firmamos el 15 de noviembre, y no más que eso, ese es el mandato que le entregaron los partidos políticos, y no más que eso, cualquier otra cuestión anexa se verá más adelante y no es parte de ese acuerdo”, concluyó el presidente de Evópoli.

