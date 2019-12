Boris Johnson obtiene una aplastante victoria para sacar al Reino Unido de la UE

“Pondré fin a todas esas tonterías y llevaremos a cabo el Brexit a tiempo el 31 de enero, sin ‘si’, sin ‘pero’, sin ‘tal vez'”, enfatizó Boris Johnson este viernes, antes de ir a ver a la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham para que le encomiende formar gobierno.

Thank you to everyone across our great country who voted, who volunteered, who stood as candidates. We live in the greatest democracy in the world. pic.twitter.com/1MuEMXqWHq

El primer ministro conservador ganó su apuesta tras convocar comicios anticipados en diciembre. Su victoria llegó a circunscripciones tradicionalmente obreras, otorgándole a su Partido Conservador 363 diputados, 45 más que en 2017, en una cámara de 650 escaños. Es la mayor victoria conservadora desde 1987.

“Muy decepcionados”, los opositores del Partido Laborista, encabezados por Jeremy Corbyn, perdieron 59 diputados para quedarse con 203.

Corbyn anunció que lanzará “una reflexión” interna y no liderará el partido en unas próximas elecciones.

Los independentistas escoceses del SNP llegaron en tercera posición con 48 escaños. Y por detrás, con 11 diputados, los centristas del Partido Liberaldemócrata, cuya líder Jo Swinson perdió su escaño tras hacer campaña prometiendo revocar el Brexit.

La UE, “preparada”

Desde el extranjero, uno de los primero en felicitar a Johnson fue el presidente estadounidense Donald Trump, quien lo congratuló por “su gran victoria”. “El Reino Unido y Estados Unidos serán libres ahora para forjar un masivo acuerdo comercial tras el Brexit”, tuiteó.

Congratulations to Boris Johnson on his great WIN! Britain and the United States will now be free to strike a massive new Trade Deal after BREXIT. This deal has the potential to be far bigger and more lucrative than any deal that could be made with the E.U. Celebrate Boris!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019