Reino Unido: Cámaras de vigilancia supervisan tumba de Karl Marx

Las cámaras se instalaron en dos árboles cerca del monumento a la tumba de Karl Marx en el famoso cementerio de Highgate, según se informó en el periódico británico The Guardian.

La medida tiene por objeto evitar nuevos ataques, como los que tuvieron lugar a principios de 2019. En enero, una placa de mármol de 1883, que lleva el nombre del filósofo, fue dañada con un martillo.

Vandals back at Marx Memorial, Highgate Cemetery. Red paint this time, plus the marble tablet smashed up. Senseless. Stupid. Ignorant. Whatever you think about Marx’s legacy, this is not the way to make the point. pic.twitter.com/hGKBMYGWNy

— Highgate Cemetery (@HighgateCemeter) February 16, 2019