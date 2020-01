c69bca984d

814ef6bcda

Política Ernesto Águila: “El presidente del Partido Socialista tiene más rechazo que José Antonio Kast” El académico y ahora ex militante socialista si bien reconoció que la crisis del PS "viene desde hace bastante tiempo" cuestionó a directiva actual respecto del estado en el que se encuentra la colectividad. "El partido no tiene mucho futuro tal cual están las cosas" recalcó. Montserrat Rollano Jueves 16 de enero 2020 17:20 hrs. Compartir Nueva fuga en el PS: 70 militantes dejan el partido

Este miércoles, un grupo de casi setenta militantes renunció al Partido Socialista. En la lista se encuentran importantes representantes de la colectividad comandada por Álvaro Elizalde, como el ex ministro y ex presidente del PS, Germán Correa, el académico de la Universidad de Chile, Ernesto Águila y el ex vicepresidente de Enami, Jaime Pérez de Arce, por nombrar a algunos. A través de una carta que difundirán este sábado en el Comité Central del Partido, los renunciados militantes afirman, entre otras cosas, que “el Partido Socialista vive una profunda crisis: de proyecto histórico, de liderazgo político, institucionalidad y democracia interna”. En conversación con Radio Universidad de Chile, Ernesto Águila, uno de los firmantes, manifestó que su desafiliación la ve “más como un acto administrativo que como un quiebre biográfico y político”. Esto, ya que dice sentirse parte de “una identidad y una cultura socialista que, en Chile, adquirió ciertas características” a través del allendismo, la vía chilena al socialismo y la lucha contra la dictadura. Asimismo, el director de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile afirmó que, de todas formas, buscará, junto a otros militantes desafiliados, “influir desde una posición distinta en los procesos políticos que están en marcha”. De la misma forma, Ernesto Águila reiteró sus criticas a la conducción del Partido, enfatizando que éste “se ha vaciado de la legitimidad y la continuidad histórica con el socialismo chileno que uno conoció desde el año 33 hasta ahora”. En relación al futuro de la colectividad bajo la actual administración indicó que “lo veo mal, el presidente del Partido Socialista tiene más rechazo, menos aprobación que José Antonio Kast en la última encuesta CEP. Yo creo que uno debiera tener un poco de conciencia, sentido autocrítico y preguntarse si uno puede tener una organización de izquierda con la tradición que tuvo el Partido Socialista en un estado de separación y desconfianza con la ciudadanía y con el mundo popular en esas condiciones” recalcó. Pese a que todos los dardos apuntan al actual líder de la colectividad, el senador y ex ministro Álvaro Elizalde, para el representante de la candidatura de Maya Fernández en la última elección interna, “esto es algo que se fue construyendo desde hace bastante tiempo (…), el Partido no tiene mucho futuro tal cual están las cosas, no hay autocrítica, no hay un programa, un proyecto. Nosotros hacemos una crítica muy fuerte a que se apueste como política de alianza central con el Partido Radical y el PPD. Si uno pudiera decir qué alianza política está más desfasada respecto de lo que hoy día está viviendo Chile, probablemente sea esa”. En relación al desprestigio y escasa legitimidad de los partidos políticos, Águila fue categórico en que “el sistema de partidos políticos no despertó; está tratando de salvarse a sí mismo, pero desde un 2 por ciento y no facilitando que ese pueblo y esa sociedad movilizada vaya generando formas de representación política que le sean más cercanas y de confianza”.

Este miércoles, un grupo de casi setenta militantes renunció al Partido Socialista. En la lista se encuentran importantes representantes de la colectividad comandada por Álvaro Elizalde, como el ex ministro y ex presidente del PS, Germán Correa, el académico de la Universidad de Chile, Ernesto Águila y el ex vicepresidente de Enami, Jaime Pérez de Arce, por nombrar a algunos. A través de una carta que difundirán este sábado en el Comité Central del Partido, los renunciados militantes afirman, entre otras cosas, que “el Partido Socialista vive una profunda crisis: de proyecto histórico, de liderazgo político, institucionalidad y democracia interna”. En conversación con Radio Universidad de Chile, Ernesto Águila, uno de los firmantes, manifestó que su desafiliación la ve “más como un acto administrativo que como un quiebre biográfico y político”. Esto, ya que dice sentirse parte de “una identidad y una cultura socialista que, en Chile, adquirió ciertas características” a través del allendismo, la vía chilena al socialismo y la lucha contra la dictadura. Asimismo, el director de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile afirmó que, de todas formas, buscará, junto a otros militantes desafiliados, “influir desde una posición distinta en los procesos políticos que están en marcha”. De la misma forma, Ernesto Águila reiteró sus criticas a la conducción del Partido, enfatizando que éste “se ha vaciado de la legitimidad y la continuidad histórica con el socialismo chileno que uno conoció desde el año 33 hasta ahora”. En relación al futuro de la colectividad bajo la actual administración indicó que “lo veo mal, el presidente del Partido Socialista tiene más rechazo, menos aprobación que José Antonio Kast en la última encuesta CEP. Yo creo que uno debiera tener un poco de conciencia, sentido autocrítico y preguntarse si uno puede tener una organización de izquierda con la tradición que tuvo el Partido Socialista en un estado de separación y desconfianza con la ciudadanía y con el mundo popular en esas condiciones” recalcó. Pese a que todos los dardos apuntan al actual líder de la colectividad, el senador y ex ministro Álvaro Elizalde, para el representante de la candidatura de Maya Fernández en la última elección interna, “esto es algo que se fue construyendo desde hace bastante tiempo (…), el Partido no tiene mucho futuro tal cual están las cosas, no hay autocrítica, no hay un programa, un proyecto. Nosotros hacemos una crítica muy fuerte a que se apueste como política de alianza central con el Partido Radical y el PPD. Si uno pudiera decir qué alianza política está más desfasada respecto de lo que hoy día está viviendo Chile, probablemente sea esa”. En relación al desprestigio y escasa legitimidad de los partidos políticos, Águila fue categórico en que “el sistema de partidos políticos no despertó; está tratando de salvarse a sí mismo, pero desde un 2 por ciento y no facilitando que ese pueblo y esa sociedad movilizada vaya generando formas de representación política que le sean más cercanas y de confianza”.