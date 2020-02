03dc446c08

Medio Ambiente Asamblea por el Agua del Guasco Alto: “Pascua Lama debe ser cerrado para siempre, ahora” La comunidad reaccionó al anuncio de la multinacional minera respecto de la inviabilidad del proyecto. "La empresa siempre supo que no podría cumplir" dicen en un comunicado en el que también critican la forma en que se aprobó el desarrollo de Pascua Lama y rechazan cualquier tipo de exploración minera en la zona. Diario UChile Lunes 17 de febrero 2020 13:14 hrs. Compartir

Luego de que la empresa Barrick Gold reconociera que Pascua Lama no es un proyecto de desarrollo viable durante la entrega de los resultados operativos correspondientes a 2019, la Asamblea por el Agua del Guasco Alto, a través de un comunicado, expresó la necesidad de dar un cierre definitivo al proyecto de la multinacional minera. En el texto, la comunidad expresa que ellos han señalado la inviabilidad ambiental de Pascua Lama desde hace 20 años. “El proyecto Pascua Lama es ambientalmente inviable (y cualquier otro en este lugar) y no se debió ni se debe permitir nunca”. Además señalan la necesidad de “aclarar que ningún ente fiscalizador o judicial ha predispuesto “nuevos requerimientos” para el proyecto, lo que sí han hecho es sancionar con fuerza el incumplimiento de los requerimientos y condiciones con que se aprobó el proyecto, muchos de ellos condiciones como lo son la no afectación de glaciares y la no contaminación de las aguas. Por tanto, como es de costumbre con Barrick, estamos ante una empresa que intenta confundir a la opinión pública. Acá lo que la empresa esta finalmente reconociendo, es que el proyecto nunca pudo cumplir con los requerimientos y compromisos básicos predispuestos y exigidos, que son los únicos que ha debido cumplir, o sea el proyecto original que tiene RCA vigente es inviable”. A lo anterior agregan que la empresa Barrick Gold siempre tuvo conocimiento de su imposibilidad de cumplir con las exigencias ambientales y califican la dilación de este reconocimiento como grave y criminal. “La empresa siempre supo que no podría cumplir, y jugó a ganador y a matar, pensando que habría una comunidad sumisa y una naturaleza dormida, que no verían ni harían nada contra el proyecto en funcionamiento. Pues bien, como es sabido eso no ocurrió. Llevamos casi ya tres generaciones, peleando cual David contra este Gigante trasnacional por la defensa de nuestra VIDA y nuestro Valle, el derecho a seguir viviendo en nuestra tierra, en fin por nuestros derechos básicos. Y ha sido la acción de la comunidad organizada la que ha frenado la devastación de la cual nos hicieron víctimas. Por su parte, la Naturaleza ha hecho lo suyo, recordándoles que no son dioses y que no tienen como manejar la cordillera”. En el texto, la Asamblea por el Agua de Guasco Alta critica duramente a los gobiernos de la Concertación y Nueva Mayoría, particularmente los de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, por haber aprobado el proyecto Pascua Lama. “No atendieron nuestras preocupaciones y argumentos, menos nuestra decisión. Y aceptaron un proyecto tras lobbies llenos de corrupción, porque había que aceptarlo por intereses y presiones mayores, pero no cumplieron con su obligación precautoria y preventiva, de hecho aceptaron el proyecto con una serie de vacíos e irregularidades ambientales que hoy nos tienen con un riesgo inminente es nuestra cabezas y con nuestras aguas y glaciares afectados para siempre. En el fondo, aprobaron Pascua Lama transando el sacrificarnos. Por eso no pregunten de dónde viene tanta rabia, son años de mentiras y traición de una clase política que ha hecho más que mirar su propio ombligo en desmedro del pueblo y comunidades”. La comunidad organizada rechaza, en el texto, la posibilidad que en el futuro otras mineras puedan explorar la explotación del lugar. “Jamás lo hará sin destruir y contaminar el Valle del Huasco. De la misma forma rechazamos los anuncios de nuevos sondajes en la zona y el anuncio de venta de energía a través de las líneas de transmisión del proyecto” y aseguran que este tipo de proyectos no implican ninguna clase de desarrollo para la región. Finalmente, denuncian nuevamente la persecución y discriminación que han sufrido como opositores al proyecto. “La falta de respeto con las comunidades, la corrupción que hay tras los proyectos de inversión y sus aprobaciones, la contaminación de las aguas, la destrucción de los glaciares, la mentira burda de cada ministro y presidente(a) de los indistintos gobiernos respecto del proyecto y su defensa, la leyes hechas a la medida de la empresa trasnacional como la última que permite niveles de metales pesados altamente peligrosos en el río distinto a lo aceptado en su RCA 2006 o el Tratado Binacional Minero, son imagen concreta del abuso estructural del Estado de Chile para con sus ciudadanos que nos tiene en las calles hace meses. Exigimos el cierre definitivo del proyecto Pascua Lama , ya no se aguanta ni una gota más de indignidad por acá y lo llevamos avisando hace mucho”. El comunicado concluye con el anuncio de futuras acciones mientras el Tribunal Ambiental de Antofagasta emita su fallo. “No aceptaremos la no corroboración de la sanción de la Superintendencia del Medio Ambiente que mandato la clausura definitiva del proyecto. Y reiteramos que no se debe aceptar nunca más ningún proyecto en esta zona ni en cualquiera en esta cordillera donde haya naciente de aguas y ecosistema glaciar”.

