Internacional Sanders lidera primarias demócratas a la espera del "super martes"
Diario UChile Martes 25 de febrero 2020 10:27 hrs.

Tras su contundente victoria del sábado en Nevada, sumada a la de Iowa y New Hampshire, Bernie Sanders demostró su capacidad de conseguir apoyo de diversas corrientes políticas, no solo de izquierda. Estas victorias se producen pese a la desconfianza de varios moderados que advertían que Sanders no sería capaz de cerrar la brecha entre progresistas y centristas. Sanders también lidera las encuestas nacionales por un margen de 11 puntos sobre el otrora favorito Joe Biden y aún más lejos de los restantes seis candidatos. Un fenómeno para el analista y profesor de política económica, Nazih Richani. “Bernie Sanders ha levantado el ánimo de los jóvenes, hay una crisis profunda en Estados Unidos dentro de las clases medias bajas y bajas donde él está ganando el espacio porque el mensaje de Sanders está orientado a tratar de solucionar los problemas que aquejan a estas clases bajas. Sanders propone cambios radicales como darle más a los estudiante, acabar con las deudas de los estudiantes y garantizar un seguro médico para toda la gente”. Nazih Richani comenta que además de los jóvenes, Sanders también ha sido capaz de atraer el voto de la comunidad latina. “Una gran parte de la comunidad latina, especialmente los jóvenes, está a favor de Sanders. Se vio claramente en Nevada, pero también hay afroamericanos que están uniéndose a los latinos y apoyando a Bernie Sanders”. Las posiciones de Sanders asustan a algunos pre-candidatos como a Pete Buttigieg quien advirtió sobre votar por alguien que considera que el capitalismo es “el origen de todos los males”. Pero a pesar de que todavía faltan varias elecciones para decidir el candidato de los demócratas, para Richani el movimiento de Sanders llegó para quedarse. “Creo que es un movimiento que quedó para no desaparecer, más allá de si gana o no el partido demócrata. Es un movimiento que parece va a quedarse por mucho tiempo, pero es también una reflexión sobre una crisis aguda de la clase obrera. Esta clase ha estado como desaparecida porque no ha habido un candidato capaz de articular los intereses de clase de esta gente…y ahora viene Sanders y lo articula”. El próximo 29 de febrero las primarias serán Carolina del Sur. El 3 de marzo, en el llamado “supermartes” votan 14 estados. Será el día clave para tener mayor claridad sobre quien enfrentará a Donald Trump en noviembre.

