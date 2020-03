7bd05acdaa

Covid-19 Nacional Personas en situación de calle y COVID-19: la urgencia de medidas para garantizar cuidados e información No solo los adultos mayores o los enfermos crónicos pueden ser población de riesgo ante el COVID-19, también hay otros grupos humanos que tienen alta vulnerabilidad, como ocurre con las personas en situación de calle, que por contar con problemas de salud previos o tener poco acceso a útiles de aseo podrían contraer más fácilmente el virus. Andrea Bustos C. Martes 24 de marzo 2020 8:21 hrs.

Desde la Fundación Gente de la Calle han expresado su preocupación por la situación que viven las personas que se encuentran en situación de calle frente a la emergencia sanitara por el COVID-19. A través de una carta que fue firmada por 163 personas, entre ellas académicos e instituciones, han difundido esta información solicitando que se generen medidas para la protección de quienes hoy están sin un techo estable. Según han expresado desde la Fundación, “las personas en situación de calle son parte de la población de alto riesgo, ya que son un segmento extremadamente vulnerable, en tanto sus malas condiciones de salud: enfermedades crónicas, tuberculosis, VIH, depresión inmunológica; entre otras y que en la actualidad se encuentran altamente expuestas al contagio del coronavirus al no contar con los servicios básicos de higiene”. El director ejecutivo de Fundación Gente de la Calle, Francisco Román, indicó que “esta es una población que está en riesgo porque de base tiene muchos problemas de salud. En general arrastran historias largas de enfermedades, muchas de ellas pulmonares, que no han sido tratadas, o que se inicia un tratamiento y dado que no tienen las condiciones no lo han terminado, entonces mantienen un estado de salud precario, por lo tanto son más susceptibles a adquirir la enfermedad, y no van a tener la misma capacidad de respuesta que otros”. Junto a ello el toque de queda les restringe su movilidad durante la noche, jornada en la que muchos realizan su trabajo de recolección de chatarra o artículos en desuso, o impide a voluntarios realizar recorridos de ayuda por las calles, algo que también genera perjuicios en la vida de quienes hoy viven en esta situación. ¡No puedo cumplir el toque de queda porque NO tengo casa! En Chile, somos más de 20mil personas en esta situación. Merecemos un trato digno y que se respeten nuestros derechos. ¡Apoya difundiendo!#quelacalleNOcalle#ToquedeQueda #yomequedoencasa #coronavirus#covid19chile pic.twitter.com/04Iq6zEci8 — #QuelacalleNOcalle (@gentedecalle) March 23, 2020 Frente a esto, Francisco Román indicó que es esencial que tanto Carabineros como las Fuerzas Armadas tengan información respecto de cómo abordar a quienes están en situación de calle, pues debido a posibles adicciones, enfermedades o su propio estilo de vida para ellos es en ocasiones incomprensible que se les obligue a estar en toque de queda. Además, desde la Fundación Gente de la Calle han cuestionado la respuesta que ha tenido el Ministerio de Desarrollo Social frente a esta situación, pues hasta ahora el foco de medidas ha estado puesto en quienes son parte de las residencias, y que por lo tanto tienen acceso – aunque sea por un par de horas – a limpieza e higiene. En esa línea, Francisco Román se refirió a la importancia de que el gobierno actúe frente a esta realidad, especialmente entregando información. “Ellos no tienen la misma posibilidad nuestra de acceder a información más objetiva, qué hay que hacer, cuándo hacerlo, cómo, los riesgos que esto implica, entonces ahí también hay una labor que yo echo de menos de parte del gobierno, de cómo se le está comunicando a las personas en situación de calle que estamos en una pandemia y las implicancias que eso tiene, las medidas que se pueden tomar”, comentó. Entre las solicitudes que están realizando desde la Fundación Gente de la Calle están el acceso inmediato y masivo a vacunación gratuita contra la influenza como un modo de contrarrestar el cruce de ambos virus, garantizar lugares establecidos que cuenten con las condiciones sanitarias que permitan un adecuado tratamiento y cuidados post hospitalarios para contagiados que eviten la propagación, una campaña informativa activa, directa y pertinente, distribución de forma gratuita de insumos básicos para cumplir con las medidas preventivas y también la gratuidad del examen de coronavirus. Respecto de este tema, el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, ha comprometido una mesa de trabajo con organizaciones que abordan la situación de calle, y también señaló que poco a poco se irán estableciendo medidas que sigan garantizando el acceso a la comida o al refugio a estas personas. El ministro @sebastiansichel explica las medidas que está tomando el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para resguardar la salud de personas en situación de calle ante el Coronavirus #Covid_19 #CuidémonosEntreTodos pic.twitter.com/E5XveF99gG — Ministerio de Desarrollo Social y Familia (@MinDesarrollo) March 21, 2020 Sin embargo, uno de los principales desafíos es establecer cómo funcionarán los albergues de invierno que se abren año a año, ya que este 2020 ante la pandemia se deberá garantizar que en estos haya condiciones para evitar propagación del virus y sobre todo que no generen aglomeraciones. Revise la carta de Fundación Gente de la Calle aquí.

