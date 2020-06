0ef6747001

Cultura Puerto de Ideas presenta conversación con Jon Lee Anderson El diálogo con el prestigioso periodista estadounidense girará en torno a la política, la pandemia y el futuro de Latinoamérica. Se podrá seguir en línea, en la tarde de este martes. Diario Uchile Lunes 15 de junio 2020 10:15 hrs.

El festival Puerto de Ideas continúa este martes 16 de junio con su serie de conversaciones en línea, que esta vez tendrán como protagonista al periodista estadounidense Jon Lee Anderson. Bajo el título #PuertodeIdeasEnVivo y en conversación con Patricio Fernández, desde las 18:30 horas el escritor y reportero analizará temas como la política, el Covid-19 y el futuro de América Latina. “Latinoamérica tenía problemas de sobra antes de la pandemia: era el lugar con el peor rendimiento económico, las tasas de homicidio más altas y la mayor desigualdad social. Ahora enfrenta líos mayores, con líderes de rasgos autoritarios al frente”, ha dicho sobre el continente. Periodista de la revista The New Yorker desde 1998, Jon Lee Anderson ha cubierto conflictos de América Latina y el Caribe, entre ellos los de las pandillas de Río de Janeiro, el terremoto de 2010 en Haití y los barrios marginales de Caracas. También ha hecho perfiles de figuras como Augusto Pinochet, Fidel Castro, Hugo Chávez y Gabriel García Márquez, entre otros. También ha trabajado en torno a guerras ocurridas en países como Siria, Líbano, Libia, Irak, Afganistán, Angola, Somalia, Sudán, Malí y Liberia, y ha colaborado con medios como The New York Times, The Guardian, El País, Le Monde, Clarín y El Espectador. Como es habitual, la conferencia de Jon Lee Anderson se transmitirá desde las 18:30 horas de este martes en el sitio puertodeideas.cl.

