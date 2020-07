834c21d669

Política Diputado Mulet por participación de Paris en comisión investigadora: "Valoramos eso por parte del ministro" El presidente de la comisión investigadora COVID-19 señaló que el ministro Paris participó de la instancia y contestó todas las preguntas que se le hicieron. Además expresó que las siguientes acciones se centrarán en fiscalizar la entrega del Ingreso Familiar de Emergencia. Diario Uchile Viernes 3 de julio 2020 17:04 hrs.

El diputado de la Federación Regionalista Verde Social y presidente de la Comisión Investigadora COVID-19, Jaime Mulet, valoró la disposición del ministro de Salud, Enrique París, “de responder todas las preguntas que se le hicieron”, durante la sesión llevada a cabo este jueves. En cuanto al nuevo sistema de información y entrega de datos sobre fallecidos a causa de la nueva cepa de coronavirus, el parlamentario expresó que la comisión considera que se trata de un hecho muy significativo pues “un sistema único y no un sistema dual, como existe hoy día, con reportes diarios y reportes que hace cada cierto tiempo hace la División de Estadística del Ministerio, produce una importante confusión a propósito de los fallecidos registrados por el Registro Civil y los que después se contabilizan con una metodología distinta. Entregar una información única va a ser mucho mejor a nuestro juicio y valoramos eso por parte del Ministro”. Asimismo, Mulet destacó la disposición del ministro de responder todas las preguntas que se le hicieron, “pues no siempre los ministros están dispuestos, sin embargo me llamó la atención su respuesta ante la pregunta de si él es un ministro de continuidad o no, pues si bien reconoció que a su juicio se habían hecho cosas bien bajo la gestión del ministro Mañalich, haciendo énfasis en haber dotado al sistema de salud de una cantidad importante de camas críticas, por otra parte, señaló que en cuanto al testeo, trazabilidad y aislamiento había una debilidad y que él está hoy día haciendo que el Ministerio la normalice. Él expresó que hay cosas que no se estaban haciendo bien y que hoy día está corrigiendo”. Finalmente, respecto de los próximos citados a la Comisión Investigadora, Mulet adelantó que en los próximos días recibirán nuevamente a la subsecretaria de Evaluación del Ministerio de Desarrollo Social. “Queremos ver muy bien a cuántas personas les han llegado los beneficios sociales administrados por este Ministerio, particularmente el Ingreso Familiar de Emergencia”. “Tenemos muchas objeciones en cuanto a la manera como las personas que no están en el Registro Social de Hogares puedan ingresar”, agregó. El diputado finalmente se refirió a las demoras de actualización de los datos socioeconómicos, ya que es esa información la que permitirá a muchas personas acceder con mayor facilidad al Ingreso familiar de Emergencia 2. “Vemos muchos problemas en las distintas regiones y queremos avanzar en ese tema como en varios otros que son muy relevantes fiscalizar desde el Gobierno”, concluyó.

