Política Las "deslealtades" que rompen las relaciones al interior de Renovación Nacional La votación a favor de la idea de legislar retiros de los fondos de pensiones provocó un cisma en la coalición de Gobierno y puso en jaque a Renovación Nacional. Mientras el Gobierno trabaja contra el tiempo para revertir el resultado en la Cámara Alta, RN se prepara para una tensa reunión el proximo lunes. Claudia Carvajal G. Jueves 9 de julio 2020 20:39 hrs.

La situación venía tensionada desde octubre del año pasado. A varios integrantes históricos de Renovación Nacional no les agradó el rol protagónico que tomó Mario Desbordes y lo hicieron público sin mayores ambages. Hace poco más de una semana, el ex senador Carlos Larraín reapareció en la palestra criticando ácidamente la conducción del actual presidente de RN. En entrevista con La Segunda, Larraín señaló que Desbordes “está llevando a RN hacia la izquierda, está haciendo una cosa gravísima”, para luego referirse específicamente a la idea del retiro de un porcentaje de los fondos de pensiones. “La referencia que hizo Desbordes a que se usaran los fondos de pensiones, hay que tener presente que ya un 20% está invertido en deuda pública. Y la segunda posición que es inaceptable, fue cuando acusó al propio gobierno de violar la Constitución, de presentar proyectos inconstitucionales cuando desde el Congreso se pasa a llevar la Constitución todos los días”. Desbordes, por su parte, no tardó en responder que pese a considerar legítima la opinión del histórico militante, no la compartía y señaló que uno de los problemas que enfrenta la coalición de gobierno es la desconexión con la sociedad. “Nuestra coalición comete errores justamente por falta de conexión con la calle, con la ciudadanía, con la clase media. Hace falta el sentido de realidad sobre lo que está pasando. Eso nos puede pasar la cuenta”, Esa fisura que se podía apreciar hace unos días terminó por evidenciar un quiebre profundo el miércoles cuando la Cámara de Diputados aprobó con sorprendentes 95 votos a favor, 25 en contra y 31 abstenciones, la idea de legislar un proyecto que habilite a las personas a retirar hasta un 10% de sus fondos de pensión. El resultado significó una nueva derrota para el Gobierno y la más significativa hasta el momento, pues el presidente Piñera dispuso de gran parte de su comité político para alinear al oficialismo y evitar que la moción parlamentaria avanzara en su tramitación. Rápidamente los reproches se dirigieron al timonel RN, debido a su apertura a discutir el retiro, pero el diputado por el distrito 8 no se hizo cargo de las acusaciones, particularmente aquellas emitidas por su par de la UDI, senadora Jacqueline van Rysselberghe. “Yo le pediría prudencia porque esto se aprobó por dos votos y la UDI puso cuatro votos. Por lo tanto, si ellos son tan disciplinados como dicen ser, esto se rechaza”, aseveró Desbordes en entrevista con Tele13 Radio. Pero fue en RN donde más consecuencias tuvo el avance del proyecto, pues el jueves por la mañana se supo de la renuncia de ocho diputados a la bancada del partido: Diego Paulsen, presidente de la Cámara, Leopoldo Pérez, Diego Schalper fueron los primeros y seguidamente presentaron sus dimisiones Harry Jurgensen, Cristóbal Urruticoechea, Camila Flores, Catalina del Real y Sofía Cid. Luego de la salida de los congresistas, el presidente de la bancada RN, diputado Sebastián Torrealba, manifestó entender las razones de la salida de sus compañeros de tienda y asumió la crisis. “La votación del miércoles generó un daño profundo dentro de la Bancada de RN, eso es una realidad y no se puede obviar. Hay muchos parlamentarios que están dolidos, están frustrados y es evidente que ellos estén en reflexión respecto de su permanencia en la Bancada y es comprensible que así sea, porque hubo acuerdos que no se cumplieron y se cruzó una línea roja que nunca se debió cruzar. Aquí hubo acuerdos en los que generamos opciones para ir en favor de la clase media, y sin perjuicio de ello, parlamentarios de nuestra bancada no cumplieron. Cuando eso pasa se rompen las confianzas profundamente”. “En la bancada más grande de Chile se rompieron las confianzas, pero que al parecer en los momentos cúlmines e históricos, nos dividimos y eso no puede pasar“, agregó enérgicamente. Por el lado de los que votaron a favor, el diputado Andrés Celis restó dramatismo a la situación, ya que enfatizó en que lo aprobado el miércoles en la Cámara es solo la idea de legislar. Además señaló que él siempre sostuvo que su voto sería favorable a abrir esta opción “Lo que se aprobó fue la idea, el inicio para debatir una reforma a la Constitución que permita sacar el 10%, en estado de excepción”, explicó en entrevista con radio Usach. Sin embargo las críticas de los otros miembros de la coalición apuntan a un tema más profundo, como lo expresó el diputado Evópoli Francisco Undurraga. “La responsabilidades indudablemente están en los partidos que finalmente permitieron esta derrota, porque fue una derrota no solo por la votación en la sala, sino que es una derrota cultural del sector”. Fuentes internas del partido aseguran que el desmarque de los ocho diputados corresponde a una estrategia destinada a disputar la presidencia de Mario Desbordes ideada por el mismo Carlos Larraín en conjunto con el senador Andrés Allamand y el diputado Schalper. El mismo senador señaló a radio Pauta, a inicios de esta semana, que él estaría dispuesto a apoyar como apoderado una lista integrada por los parlamentarios Cid, Del Real, Schalper y Paulsen. todos del ala más conservadora del partido. Mientras el Gobierno trabaja apresurado en revertir la situación del retiro de pensiones en la Cámara Alta, RN no ve un pronto fin a sus fricciones. El jefe de la bancada de diputados, se manifestó optimista en cuanto a la solución del conflicto, pero sobre la base que sean los diputados díscolos lo que den el primer paso. “Confío en que esto se puede revertir. El liderazgo obliga a tratar de hacer todos los esfuerzos necesarios para que eso pase, pero evidentemente eso tiene un límite y terminan en algún momento. No vamos a tapar lo que está pasando en la Bancada de RN, hay un quiebre profundo porque se rompieron las confianzas y para reconstruirlas se requiere de señales potentos por parte de quienes las rompieron, no puede ser que dentro de un partido haya parlamantearios que creen que pueden andar por la libre siempre. Eso es totalmente inaceptable”. El lunes 13, los diputados RN sostendrán una reunión en la que determinarán los pasos a seguir y si les es posible seguir trabajando en conjunto, en medio de la crisis social más importante desde el retorno de la democracia.

