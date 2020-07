c4ce68e3d7

Pensiones Senador de Urresti por retiro de fondos: “Las AFPs son una estafa piramidal” Entrevistado por el proyecto del retiro de fondo de pensiones, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta comentó su impresión en la previa de la votación del pleno del Senado. Diario Uchile Martes 21 de julio 2020 9:46 hrs. Compartir

“Avanzamos enormemente y cumplimos con el compromiso”, dijo el senador socialista Alfonso de Urresti, describiendo lo vivido este lunes en la comisión de Constitución que preside y donde el proyecto del retiro del 10 por ciento fondos de pensiones dio su primer paso en la Cámara Alta, a la espera de ser votado por el pleno de los senadores. A su juicio, una de las cosas más importantes que se resolvieron ayer fue el garantizar la universalidad de la norma. “Se establece la posibilidad cierta de la universalidad y se venció una de las iniciativas que decía que solo era para quienes no habían perdido el empleo”, explicó el legislador, criticando el enfoque que han tenido las políticas del Gobierno, poniendo límites para los beneficiarios. Es por esto que, en concordancia con lo señalado durante la exposición del lunes por el senador DC Francisco Huenchumilla, el problema original de esta discusión se encontraría en el Ejecutivo y el tipo de programas que han establecido.y que, en la práctica, tienen tantos filtros, que no benefician al grueso de la población. “Ésta es una ayuda en un estado de excepción. Vas en ayuda y transfieres este 10 por ciento” de manera universal, sin embargo, reflexionó, “esto no soluciona el problema de fondo y deja en evidencia los pies de barro del modelo chileno”. En palabras del senador socialista, el problema central es que “las AFPs son una estafa piramidal”, esto porque “nos hacen cotizar toda la vida, pero cuando jubilas, tienes un monto irrisorio. Las AFP administran nuestros recursos para inyectar al mercado financiero. Tienen comisión y rentabilidad, pero no se preocupan de la seguridad social”. Muy al contrario de lo recomendado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo ideal sería que el retorno de un sistema de pensiones tendría que estar en torno al 60 o 70 por ciento del salario percibido previo a este momento.”En Chile, para hombres, está en 20% y para mujeres en 15%, y de eso, Chile no quería darse cuenta. Si algo positivo que tiene esta pandemia es que nadie puede sostener a las AFPS, a una industria inviable de cara al futuro, porque lo que hace es gente pobre, destinada a relegarse”. Así, explicitó que “junto con esta ley que esperamos sea una transferencia directa, pero además, esperamos que la derecha entienda que hay que avanzar hacia un sistema de seguridad social. El sistema de jubilación en Chile es paupérrimo y mostró sus pies de barro en esta pandemia”. Sobre la reserva de constitucionalidad anunciada por el senador Andrés Allamand (RN), Alfonso de Urresti señaló: “El señor Allamand es un experto en esto. Busca un subterfugio para no salir trasquilado, porque no me cabe duda que van a perder el Senado. Lo que él hace es tratar de ganar por secretaría lo que se perdió en la cancha. Creo que la ciudadanía va a castigar a quienes le den la espalda con este proyecto”.

