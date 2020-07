Aplastante derrota para La Moneda: Congreso despacha retiro del 10% con gran respaldo oficialista

149f4a6186

Luego de la aprobación en el Senado del proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos de pensiones ante la emergencia derivada de la pandemia, hoy la reforma constitucional debía sortear su tercer trámite legislativo y con el pronunciamiento definitivo de la Cámara de Diputados y Diputadas para aprobar o rechazar la polémica iniciativa que ha generado repercusiones desde el ámbito social, con pronunciamientos ciudadanos mediante cacerolazos y manifestaciones, hasta el ámbito político, en donde el Gobierno ha sido quien más ha resentido la que podría configurar una de sus mayores derrotas del último tiempo. Así, en un debate marcado por los apoyos de varios parlamentarios oficialistas que se habían abstenido en la primera votación, la reforma constitucional fue aprobada y despachada para su promulgación, con 116 votos a favor, 28 en contra y 5 abstenciones. Ahora será el turno del Poder Ejecutivo, que a través del presidente Sebastián Piñera debe definir si tomará cartas en el asunto o si respetará la decisión tomada por el Parlamento. La mañana de este jueves el mandatario promulgó la ley de Crianza Protegida y fue consultado por la inminente derrota de su Gobierno en el Congreso. “No siento que uno experimente una derrota cuando lucha con convicción y con fuerza por lo que cree que es mejor para Chile y los chilenos”, respondió Piñera desde La Moneda, agregando que “no siempre lo que uno cree que es lo mejor para el país es lo que se aprueba en el Congreso”. También se le preguntó si es que promulgaría o vetaría la iniciativa, alternativas que ya se han planteado desde algunos partidos de Chile Vamos. “Vamos a esperar que se termine el proceso legislativo o de reforma constitucional, pero nuestros grandes objetivos se mantienen”, sostuvo el Presidente. Sin embargo, ha trascendido que en Palacio ya están evaluando alternativas para evitar que el Presidente Piñera termine promulgando la ley y finalmente plasmando su firma en una iniciativa que va en una dirección opuesta a la de su programa de Gobierno. El debate en la Cámara Baja Con la coalición oficialista completamente fraccionada ante una demanda que surgió incluso antes de la pandemia y que tomó fuerza gracias a la ofensiva judicial de distintas trabajadoras y trabajadores que acudieron a la Justicia para retirar sus fondos; la propuesta del Ejecutivo para evitar la aprobación del proyecto fue considerada por muchos como “insuficiente” y cada vez son menos los parlamentarios de Chile Vamos que mantienen su postura inicial en rechazo del proyecto. Es el caso del diputado UDI Patricio Melero, quien aprovechó su intervención en la Sala para argumentar que las medidas que ha impulsado el Gobierno son más eficaces que el retiro de fondos. “El Plan Clase Media impulsado por el Gobierno avanza sostenidamente, fue aprobado en el día de ayer en el Senado, es más robusto, va más directo, es más integral y beneficia mucho más que el mero giro de la plata de la cuenta de ahorro individual de las AFP”, indicó Melero. “Que no se diga que el plan de Gobierno no satisface las necesidades“, añadió el parlamentario oficialista. Por otra parte, el argumento en favor del retiro excepcional de un porcentaje de los fondos previsionales, en el contexto de la crisis derivada del coronavirus, fue tomando cada vez más fuerza. Esto pese a las críticas de un Gobierno que ha manifestado que con este proyecto los parlamentarios buscan, más que ir en ayuda de la clase media, terminar en definitiva con las AFP y con el sistema de capitalización individual. Lejos de esconder esta intención, en su intervención la diputada y jefa de bancada del Partido Comunista, Camila Vallejo, sostuvo que ese es justamente el objetivo de entrar en este debate. “Los trabajadores también tienen derecho a recurrir a sus fondos previsionales, porque siempre nos dijeron que era propiedad privada y hay que hacerlo valer. Si la AFP no quiso hacerlo valer, si este gobierno no quiso hacer valer ese derecho, bueno, entonces este Congreso Nacional el día de hoy va a hacer valer ese derecho”, señaló la diputada. “Y por cierto que no es suficiente, no es todo lo que se necesita, porque necesitamos obviamente avanzar hacia un nuevo sistema previsional, hacia un verdadero sistema previsional, que es lo que no tenemos hoy día“, agregó Vallejo. Cabe recordar que, antes de su aprobación en el Senado, este proyecto ya había pasado por un primer trámite en la Cámara Baja y recibió la luz verde con 95 votos a favor, entre los cuales se contabilizaron 13 votos de legisladores de Chile Vamos. Este jueves fueron más los que aprobaron, incluso llegando a completar un quórum de ⅔ de los parlamentarios. El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, fue uno de los parlamentarios oficialistas que se abstuvo en el primer paso del proyecto por la Cámara, y que este jueves, en el tercer trámite, votó en favor de la iniciativa. “Nuestro Gobierno ha hecho un enorme esfuerzo, un esfuerzo fiscal de miles de millones de dólares que va a ir en ayuda de miles, cientos de miles de hogares, eso no está en discusión. El punto es que pese a todo ese esfuerzo fiscal, no se va a llegar a otros cientos de miles de hogares”, sostuvo Desbordes. “Este no es un tema de principios. ¿Estamos guiados por las encuestas como dicen algunos? Qué penosa frase. No, estamos escuchando a la gente, que es bien distinto“, argumentó el parlamentario y presidente de Renovación Nacional.

