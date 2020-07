663fd86e34

Cultura Documental sobre pionera del cine abre nueva edición de FEMCINE La décima edición del certamen se realizará en modalidad online entre el 4 y el 9 de agosto a través de la plataforma Festhome TV. Diario Uchile Lunes 27 de julio 2020 10:00 hrs.

Hasta hace algunos años se sabía poco y nada sobre Alice Guy-Blaché, pionera del cine cuya filmografía, compuesta por más de mil películas, ha sido históricamente ignorado por ser mujer. En la divulgación de su vida y obra está cumpliendo un rol muy importante Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché, película de apertura de la décima edición del Festival de Cine de Mujeres (FEMCINE) que se realizará en modalidad online entre el 4 y el 9 de agosto a través de la plataforma Festhome TV. “Si hubiese justicia en el mundo, Alice Guy-Blaché sería recordada junto a D.W. Griffith como una de las grandes pioneras de la pantalla. La buena noticia es que está siendo más conocida aunque, como el documental aclara, no tanto como se lo merece”, escribió el crítico Mick LaSalle en las páginas del “San Francisco Chronicle” a propósito del documental dirigido por Pamela B. Green que estuvo nominado al premio Golden Eye Awards en el Festival de Cannes 2018. Narrado por Jodie Foster, el documental incluye testimonios de la guionista Diablo Cody, las actrices y realizadoras Julie Delpy y Geena Davis, y las directoras Agnès Varda y Julie Taymor, entre muchas otras significativas personalidades del cine mundial, quienes revisan la increíble historia de Alice Guy-Blaché, la hija de un librero que, tras vivir algunos años de su infancia en Valparaíso, trabajó como secretaria de León Gaumont. El 22 de marzo de 1895 acompañó a su jefe a una demostración del cinematógrafo organizada por los Lumière y quedó flechada. Al poco tiempo, tomó una cámara de 60 mm. y comenzó a filmar. Fue la primera mujer cineasta de la historia, la primera persona en dirigir una película de ficción, una pionera en el uso de efectos especiales, en la articulación del lenguaje cinematográfico y en la producción independiente, entre muchos otros logros. En medio de su incansable producción, se casó con Herbert Blaché, un camarógrafo inglés que dirigía las oficinas de Gaumont en Londres. Con él se mudó a Estados Unidos, donde ella fundó su propia compañía: Solax, la que produjo 325 películas entre 1910 y 1914. Tras su separación de Blaché, Alice volvió a Francia. Pero durante sus últimos años tuvo una inquietud: regresar a Estados Unidos con el fin de recuperar todo el material realizado en los tiempos de su productora. No encontró más que unas pocas películas, atribuidas a técnicos que trabajaron en el equipo. Las fichas sólo llevaban nombres masculinos y el aporte de Alice Guy-Blaché era constantemente invisibilizado. Murió en Nueva Jersey a los 95 años. Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché es tanto un homenaje como una historia detectivesca que traza las circunstancias por las cuales esta extraordinaria artista desapareció de la memoria y marca el camino para su reconocimiento. “Nos sentimos muy felices de inaugurar la décima edición de FEMCINE con esta película, ya que encarna el espíritu que en esta década ha tenido nuestro festival. Visibilizar y celebrar el trabajo de las realizadoras, poner en cuestión el canon de la historia del cine y entregar inspiración a las nuevas generaciones de cineastas a través del tremendo valor de sus antecesoras y del significativo aporte de su trabajo es el sentido de FEMCINE”, señaló Antonella Estévez, directora de FEMCINE. La película estará disponible en Chile con acceso liberado por tv.festhome.com desde el 4 de agosto a las 21 horas. Limitado a 400 visionados.

