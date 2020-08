43cd935087

Nacional Extensión de la Ley de Protección del Empleo da otro paso en medio de críticas de la CUT Según el secretario general de la multigremial, Nolberto Díaz, el Gobierno se ha dedicado a ofrecer soluciones parches en vez de, en su momento, haber protegido los empleos. Camilo Villa J. Miércoles 26 de agosto 2020 21:13 hrs.

Comienza a destrabarse la extensión de beneficios y prestaciones de la Ley de Protección del Empleo, ya que la Comisión Mixta la aprobó luego de un acuerdo entre el oficialismo y oposición. La ley que comenzara a regir desde el pasado mes de abril, se extiende de esta manera hasta marzo del 2021, siempre y cuando ambas cámaras lo aprueben. Si así es, además de la extensión hasta marzo del otro año, se mantendría la taza de reemplazo en un 55 por ciento. Además, el Seguro de Cesantía incorporaría a trabajadoras y trabajadores de casas particulares. La Ley de Protección del Empleo fue una iniciativa gubernamental para paliar los efectos de la crisis económica, derivada, a su vez, de la situación sanitaria. Por cinco meses se le asignaba un monto monetario a todos aquellos trabajadores que perdieron el trabajo, de ahí la urgencia de renovar la extensión, pues el beneficio terminaba en agosto. Y si bien el Ejecutivo ha presentado la ley como un salvavidas ante los altos índices de desempleo, desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) critican el actuar de la autoridad, pues, según el secretario general de la multigremial, Nolberto Díaz, el Gobierno se ha dedicado a ofrecer soluciones parche en vez de, en su momento, haber protegido los empleos. Además, el dirigente recalcó que son miles los trabajadores que no han recibido ayuda ninguna por parte del Estado. “Nosotros lo que esperamos es que este tipo de ayudas mejoren y se amplíen en el tiempo. Todas las ayudas que el Gobierno ha implementado no han protegido el empleo y finalmente han desprotegido a los trabajadores. Ésta, que fue una mala ley, lo mínimo aceptable es que se prolongue en el tiempo y que se signifique una ayuda para todos aquellos que la estén esperando, pero quiero reiterar que hay miles de chilenos que no han recibido ninguna ayuda del Estado y que siguen esperando en medio de esta pandemia”. Por su parte, el senador y presidente de la Comisión de Trabajo, Juan Pablo Letelier, defendió la iniciativa aprobada este miércoles por la Comisión Mixta, aludiendo a que la protección del empleo y el amparo a quienes se encuentran cesantes no son iniciativas excluyentes. “Por un lado hay que ayudar a la gente que está cesante, a los que están quedando sin ingreso y, a la vez, hay que impulsar una propuesta pro empleo, para que no se pierdan los trabajos y para incentivar la creación de trabajos, pero eso no significa que es una u otra alternativa, la gente que queda cesante necesita contar con algún ingreso, tenemos más de 2.200.000 personas que han perdido el empleo, eso es una magnitud gigante. Hay menos de 46 por ciento de empleabilidad, es decir, hay más personas en condiciones de trabajar que no están trabajando que personas en condiciones de trabajar que están trabajando”. El legislador socialista reconoció que lo ideal hubiese sido una mayor ayuda estatal, sin embargo, lo aprobado sería bastante mejor de lo presentado en su momento por La Moneda. “Yo hubiese preferido que el Estado pusiera más de dos mil millones de dólares de respaldo para el mecanismo del fondo solidario de cesantía, pero no diría que este mecanismo, si bien nos gustaría que los beneficios fueran mayores, sea malo, al contrario, es necesario”. El congresista confirmó, además, a nuestro medio, que esta semana un grupo de parlamentarios de oposición presentarán un plan pro empleo para que el Gobierno toma acciones legislativas, y no solamente administrativas, con el fin concretar acciones afines a la creación de empleos y a subsidios en torno a los mismos.

