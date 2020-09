bb94cead05

b8d3326869

Covid-19 Minsal reporta 1.860 casos nuevos de COVID-19 y 69 personas fallecidas Nuestro país alcanza un total de 430 mil 535 casos, de los cuales 15 mil 621 se mantiene activos mientras que 403 mil 064 personas se han recuperado. Diario UChile Viernes 11 de septiembre 2020 11:53 hrs. Compartir

Este viernes, el Ministerio de Salud entregó un nuevo balance sobre la situación de COVID-19 en nuestro país. Según informó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, durante las últimas 24 horas se reportaron 1.860 casos nuevos, de los cuales 1.304 fueron sintomáticos, 509 no presentaron síntomas y 47 no están notificados. Así nuestro país alcanza un total de 430.535 casos, de los cuales 15.621 se mantiene activos mientras que 403.064 personas se han recuperado. Respecto a los fallecidos, se informó que 69 nuevas personas que han muerto a causa del COVID-19, alcanzando una cifra nacional de 11.850. En este nuevo balance, el ministro de Salud, Enrique Paris, fue consultado respecto a la posibilidad de que ante las celebraciones de fiestas patrias la trazabilidad pueda verse afectada. Sin embargo, la autoridad lo descartó y llamó a la ciudadanía a ayudar para que esto no ocurra. “Yo pienso que no hay riesgo de perder la trazabilidad y nosotros queremos proponer que las personas que tengan fiestas familiares, porque es lo que se permite, anoten en un cuaderno o en una libreta la cantidad de personas, los nombres, apellidos y teléfonos de las personas que se supone que son conocidas para que en el caso de ocurra un contacto intrafamiliar podamos ubicar rápidamente a esas personas. Es una estrategia que han ocupado otros países”, explicó. En tanto, el médico también aprovechó esta instancia para referirse a los aumentos de ocupación de camas críticas que se han dado los últimos días. Sobre este punto destacó que aquello se debe a que los recintos hospitalarios han podido retomar atenciones médicas de otro tipo que influyen en esta ocupación. “Tal como han manifestado diferentes especialistas y algunos medios de comunicación de prensa escrita se observa un aumento en la ocupación de camas UCI, sin embargo, los porcentajes más altos están en Coquimbo con un 86 por ciento y en Valparaíso con un 87 por ciento. Cabe destacar, sin embargo, que gracias al esfuerzo de los equipos de cuidados intensivos observamos un aumento sostenido de ocupación de camas UCI no COVID, es decir, pacientes quirúrgicos, pacientes trasplantados, pacientes operados del corazón, pacientes traumatizados están ocupando más camas UCI que lo que ocurrió en el peak de la pandemia”, señaló. Junto a esto, el ministro Paris concluyó que aunque esto es positivo, no hay que precipitarse: “Esperemos que esto se mantenga, no es para cantar victoria ,es para mostrar el trabajo que han hecho los equipos de las unidades de cuidados intensivos de todo el país en el sistema público y privado que han comenzado ya a recibir pacientes no COVID”. Créditos fotografías: Ministerio de Salud

Este viernes, el Ministerio de Salud entregó un nuevo balance sobre la situación de COVID-19 en nuestro país. Según informó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, durante las últimas 24 horas se reportaron 1.860 casos nuevos, de los cuales 1.304 fueron sintomáticos, 509 no presentaron síntomas y 47 no están notificados. Así nuestro país alcanza un total de 430.535 casos, de los cuales 15.621 se mantiene activos mientras que 403.064 personas se han recuperado. Respecto a los fallecidos, se informó que 69 nuevas personas que han muerto a causa del COVID-19, alcanzando una cifra nacional de 11.850. En este nuevo balance, el ministro de Salud, Enrique Paris, fue consultado respecto a la posibilidad de que ante las celebraciones de fiestas patrias la trazabilidad pueda verse afectada. Sin embargo, la autoridad lo descartó y llamó a la ciudadanía a ayudar para que esto no ocurra. “Yo pienso que no hay riesgo de perder la trazabilidad y nosotros queremos proponer que las personas que tengan fiestas familiares, porque es lo que se permite, anoten en un cuaderno o en una libreta la cantidad de personas, los nombres, apellidos y teléfonos de las personas que se supone que son conocidas para que en el caso de ocurra un contacto intrafamiliar podamos ubicar rápidamente a esas personas. Es una estrategia que han ocupado otros países”, explicó. En tanto, el médico también aprovechó esta instancia para referirse a los aumentos de ocupación de camas críticas que se han dado los últimos días. Sobre este punto destacó que aquello se debe a que los recintos hospitalarios han podido retomar atenciones médicas de otro tipo que influyen en esta ocupación. “Tal como han manifestado diferentes especialistas y algunos medios de comunicación de prensa escrita se observa un aumento en la ocupación de camas UCI, sin embargo, los porcentajes más altos están en Coquimbo con un 86 por ciento y en Valparaíso con un 87 por ciento. Cabe destacar, sin embargo, que gracias al esfuerzo de los equipos de cuidados intensivos observamos un aumento sostenido de ocupación de camas UCI no COVID, es decir, pacientes quirúrgicos, pacientes trasplantados, pacientes operados del corazón, pacientes traumatizados están ocupando más camas UCI que lo que ocurrió en el peak de la pandemia”, señaló. Junto a esto, el ministro Paris concluyó que aunque esto es positivo, no hay que precipitarse: “Esperemos que esto se mantenga, no es para cantar victoria ,es para mostrar el trabajo que han hecho los equipos de las unidades de cuidados intensivos de todo el país en el sistema público y privado que han comenzado ya a recibir pacientes no COVID”. Créditos fotografías: Ministerio de Salud