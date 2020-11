Estados Unidos: Trump se autoproclama vencedor y acusa fraude electoral

“Francamente, nosotros ganamos esta elección“, sostuvo en una rueda de prensa durante la madrugada de este miércoles, desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos y candidato a la reelección. Donald Trump se dio por ganador poco después de las 2 de la mañana, en medio de un conteo que sigue en marcha, un gesto inédito para un presidente de Estados Unidos, ya que hasta esa hora, varios estados claves aún no arrojaban resultados que marcaran una tendencia; y aún el conteo no ha terminado.

En su discurso desde la Casa de Gobierno, Trump también afirmó que “está claro” que ganó en Georgia, pese a que éste es uno de los estados en que aún no hay resultados, y también se adjudicó la victoria en Carolina del Norte, donde tampoco hay un recuento que hasta ahora marque tendencia. Por esto el actual mandatario recibió críticas inmediatas desde su propio campo, pero esto no evitó que Trump aprovechara la oportunidad para denunciar un “fraude electoral” y advertir que acudirá a la Corte Suprema para disputar el conteo de votos.

“Queremos que todas las votaciones paren“, dijo el Presidente Trump, en aparente alusión al recuento de los votos por correo, los que pueden ser aceptados legalmente por los colegios electorales estatales después del martes, sí fueron enviados a tiempo. “No queremos que encuentren ninguna papeleta a las cuatro de la mañana y que la sumen“, agregó el candidato republicano.

Debido a la pandemia del coronavirus una cantidad récord de cerca de 100 millones de personas votaron antes de las elecciones. Según algunas encuestas, los votantes demócratas son más proclives a utilizar el voto por correo que los republicanos. Este asunto se ha vuelto crucial en la elección, ya que muchos estados todavía están escrutando los sufragios en unos comicios muy reñidos.

It’s not my place or Donald Trump’s place to declare the winner of this election. It’s the voters’ place.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020