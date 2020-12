Reino Unido es el primer país que inicia vacunación contra el COVID-19

La Agencia Reguladora de Productos Sanitarios y Médicos (MHRA, por su sigla en inglés) del Reino Unido anunció la aprobación de la vacuna desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer en conjunto con su socio alemán BioNTech y que dará inicio a la vacunación de sus población a partir de la segunda semana de diciembre.

Today’s positive news from @MHRAgovuk means once the final hurdles are cleared and the #COVIDVaccine arrives in England’s hospitals, #OurNHSPeople will begin offering people this ground-breaking jab across the country in the coming weeks and months. https://t.co/H2blGI0viE pic.twitter.com/LQnd8Wptri

— NHS England and NHS Improvement (@NHSEngland) December 2, 2020