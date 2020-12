fbc56259ec

Cultura Grupo Lyra lanza canción dedicada a la conjunción Júpiter- Saturno Este 21 de diciembre culmina la conjunción Júpiter-Saturno, es decir, la alineación entre estos planetas, y tres profesoras han decidido celebrarlo al ritmo de una cumbia. Diario Uchile Jueves 17 de diciembre 2020 9:31 hrs.

El reciente eclipse solar desató una verdadera locura por la astronomía en adultos y niños/as. Pero el cielo nos sorprende en todo momento: entre el 16 y el 21 de diciembre de este año, se estará produciendo otro gran evento: la gran conjunción de Júpiter y Saturno. “La conjunción Júpiter- Saturno es un fenómeno en donde ambos planetas se alinean y acercan de tal manera que, desde la Tierra, se podrán ver casi como si fueran uno. Es un acontecimiento que no ocurre desde hace 800 años, por lo que es todo un suceso astronómico”, cuentan las profesoras María Paz Nassar, Margarita Castro y Valentina Rojas, integrantes del grupo Lyra. Estas tres profesoras de enseñanza básica son Lyra, “una agrupación musical que enseña sobre los cometas, las estrellas, el sistema solar, la luna y la Tierra. Un recurso y apoyo didáctico único para docentes, padres y madres que quieran transmitir el amor por el cielo y el universo a todos los niños y niñas”, explican. Para celebrar un fenómeno que no se producía desde el siglo XIII, crearon La cumbia de Saturno, una canción llena de ritmo, humor y rigurosidad científica, ya que contaron con la asesoría de la astrónoma y fundadora de la Fundación Pequeñas Grandes Estrellas, Daniela Fernández. “Puede que sea el sexto en el Sistema Solar / pero si ponen cumbia soy el primero en bailar. / Más de 80 lunas te van a desorientar / como fruta jugo vamos a dar / ¡Dile Galileo! Esta cumbia que suena/ no quiere parar/ porque no se necesitan anillos pa ́ poder gozar/. (…) Con Titan, Phoebe y Rhea/ gozando al ritmo de mi son/ este baile no se frena/ atentos que ya comenzó…”, reza su letra. “Al ver a Saturno con sus anillos lo imaginamos bailando con un Ula Ula, y por eso creamos una canción movida, entretenida, que invitara a bailar. No podíamos olvidar a las más de 80 lunas que este tiene Saturno y decidimos que una cumbia era el género musical más apropiado para invitar a todos y todas a que sean parte de esta multitudinaria fiesta del Universo”, dicen. Sus canciones son contagiosas, de calidad musical y educativas y por ello son invitadas a dar conciertos en diferentes escenarios, y están disponibles en la plataforma de Spotify, Youtube, Apple Music y AlmaKids. Su primer disco, en castellano e inglés, llamado Cósmica fue publicado en la página Aprendo en línea, del Mineduc, donde estudiantes y docentes pueden ver los objetivos de aprendizajes relacionados con cada canción y además, una ficha explicativa con datos astronómicos que profundizan en sus letras. Debido a la modalidad online, la música se ha incorporado al aula como una forma dinámica de seguir enseñando. “Hemos recibido comentarios de profesores/as que han usado nuestras canciones para enseñar ciencia, pero también para enseñar lenguaje, usando las figuras literarias y metáforas de las letras”, dicen. La cumbia de Saturno se puede escuchar desde el 18 de diciembre en todas las plataformas digitales del grupo Lyra, a las cuales pueden acceder mediante el perfil de Instagram @lyra.music.

