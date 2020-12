e28eef133a

b8b251ef8e

Salud María Soledad Barría: “La salud es una consecuencia de cómo estamos viviendo” La ex ministra de Salud de Michelle Bachelet afirmó que el ámbito económico y social es inevitablemente influyente en la salud, pues todo va de la mano. Patricio López Jueves 31 de diciembre 2020 19:49 hrs. Compartir

Sin duda, este año ha relevado la salud a primera plana: es la palabra clave del 2020. Sin embargo, el coronavirus ha evidenciado que, en nuestro país, la salud no está a la altura de poder enfrentar pandemias como el coronavirus: los más de 600 mil contagios y 16 mil muertes lo demuestran. Además de las cifras, la pandemia confirmó la relación entre salud y territorio, pues no ha sido lo mismo adquirir el virus del Cvid-19 en una comuna con un alto ingreso económico a otra con un bajo ingreso económico, pues la mayoría e los contagios y víctimas fatales provienen de municipios pobres. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la directora del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, María Soledad Barría, se refirió a esta realidad, indicando que los territorios reflejan la desigualdad del país, misma que calificó de “brutal”. “El territorio es un reflejo de la desigualdad que vivimos, con la pandemia se expresó de una manera más dura esta desigualdad. La situación es muy lamentable en La Pintana, La Granja, San Ramón, comunas donde se concentra la pobreza, el hacinamiento (…) La dureza de esta desigualdad y de esta sociedad segmentada es brutal”. Por lo mismo, la ex ministra de Salud de Michelle Bachelet afirmó que el ámbito económico y social es inevitablemente influyente en la salud, pues todo va de la mano. “La salud es una consecuencia de cómo estamos viviendo (…) salud está muy unida a las condiciones sociales y económicas en las que se vive, salud no está aislado de eso, no tiene que ver solo con los virus, tiene que ver con las condiciones en que vivimos, porque si estamos en 40 metros cuadrados y somos ocho personas, claramente no existe la misma posibilidad de cuidarnos como si viviéramos en 140 metros cuadrados”. En ese sentido, la ex secretaria de Estado afirmó que la pandemia evidenció más que nunca la relación entre lo social, lo económico y la salud. ante esto, Barría llamó a fortalecer la atención primaria. “La pandemia mostró la necesidad de trabajar salud desde los territorios, y eso es la atención primaria, que se nos olvida que existe, el Gobierno se demoró cuatro meses en incluir la atención primaria en la lucha contra el coronavirus”. Sobre la contingencia, la académica de nuestra casa de estudio lamentó el ingreso al país de la nueva variante del coronavirus, lo que acusó la falta de medidas de las autoridades. Para Barría, lo sucedido “es absolutamente bochornoso”. En cuanto a medidas como el toque de queda, a ex ministra de Salud criticó al actual Gobierno indicando que se basa demasiado en medidas represivas, cuando la respuesta que debiese dar son medidas educativas. “Yo no puedo entender por qué el fin de semana hay que mantenerse en las casas y no poder salir las plazas a pasear a los niños. Yo creo que todavía nos basamos mucho en la represión para la contención, y la verdad es que tenemos que basarnos mucho más en la educación”. Por último, Barría llamó al Gobierno a tomar medidas certeras contra el Covid-19, a eliminar las contradicciones como, por ejemplo, el libre albedrío para poder salir del país y, sin embargo, las restricciones para viajar a otra región dentro de Chile. Todo esto, para evitar más contagios y muertes causadas por el virus. “Este año 2020 fue muy doloroso”, concluyó la ex ministra.

Sin duda, este año ha relevado la salud a primera plana: es la palabra clave del 2020. Sin embargo, el coronavirus ha evidenciado que, en nuestro país, la salud no está a la altura de poder enfrentar pandemias como el coronavirus: los más de 600 mil contagios y 16 mil muertes lo demuestran. Además de las cifras, la pandemia confirmó la relación entre salud y territorio, pues no ha sido lo mismo adquirir el virus del Cvid-19 en una comuna con un alto ingreso económico a otra con un bajo ingreso económico, pues la mayoría e los contagios y víctimas fatales provienen de municipios pobres. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la directora del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, María Soledad Barría, se refirió a esta realidad, indicando que los territorios reflejan la desigualdad del país, misma que calificó de “brutal”. “El territorio es un reflejo de la desigualdad que vivimos, con la pandemia se expresó de una manera más dura esta desigualdad. La situación es muy lamentable en La Pintana, La Granja, San Ramón, comunas donde se concentra la pobreza, el hacinamiento (…) La dureza de esta desigualdad y de esta sociedad segmentada es brutal”. Por lo mismo, la ex ministra de Salud de Michelle Bachelet afirmó que el ámbito económico y social es inevitablemente influyente en la salud, pues todo va de la mano. “La salud es una consecuencia de cómo estamos viviendo (…) salud está muy unida a las condiciones sociales y económicas en las que se vive, salud no está aislado de eso, no tiene que ver solo con los virus, tiene que ver con las condiciones en que vivimos, porque si estamos en 40 metros cuadrados y somos ocho personas, claramente no existe la misma posibilidad de cuidarnos como si viviéramos en 140 metros cuadrados”. En ese sentido, la ex secretaria de Estado afirmó que la pandemia evidenció más que nunca la relación entre lo social, lo económico y la salud. ante esto, Barría llamó a fortalecer la atención primaria. “La pandemia mostró la necesidad de trabajar salud desde los territorios, y eso es la atención primaria, que se nos olvida que existe, el Gobierno se demoró cuatro meses en incluir la atención primaria en la lucha contra el coronavirus”. Sobre la contingencia, la académica de nuestra casa de estudio lamentó el ingreso al país de la nueva variante del coronavirus, lo que acusó la falta de medidas de las autoridades. Para Barría, lo sucedido “es absolutamente bochornoso”. En cuanto a medidas como el toque de queda, a ex ministra de Salud criticó al actual Gobierno indicando que se basa demasiado en medidas represivas, cuando la respuesta que debiese dar son medidas educativas. “Yo no puedo entender por qué el fin de semana hay que mantenerse en las casas y no poder salir las plazas a pasear a los niños. Yo creo que todavía nos basamos mucho en la represión para la contención, y la verdad es que tenemos que basarnos mucho más en la educación”. Por último, Barría llamó al Gobierno a tomar medidas certeras contra el Covid-19, a eliminar las contradicciones como, por ejemplo, el libre albedrío para poder salir del país y, sin embargo, las restricciones para viajar a otra región dentro de Chile. Todo esto, para evitar más contagios y muertes causadas por el virus. “Este año 2020 fue muy doloroso”, concluyó la ex ministra.