Nacional "La Pintana al nivel de África": instituciones preparan primer ranking comunal de vulnerabilidad digital en Chile La iniciativa liderada por el programa Con@cción del Observatorio Iberoamericano de Comunicaciones Digitales, OCD, en colaboración con la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad de Santiago, Entel y Google, la Subtel generará un Barómetro de la Banda Ancha Social, que medirá el nivel de acceso y de capacidad digital de la infraestructura de banda ancha en las comunas del país. Andrea Bustos C. Lunes 4 de enero 2021 20:03 hrs.

Estudiar por zoom, teletrabajar o realizar trámites desde casa son parte de las acciones que se han naturalizado durante este 2020 de pandemia. La expansión de COVID-19 y los confinamientos obligatorios hicieron que la tecnología y el internet tomaran un rol protagónico en la vida de las personas, indiferente de su edad. Para muchos, tener conexión digital es prácticamente normal en el día a día. Sin embargo, para un número no menor de chilenos y chilenas, la conectividad es un elemento más de las muestras de desigualdad en el país. “Todo lo que ha sucedido con la pandemia y los cambios en los hábitos de vida a los que tuvimos que someternos a partir del confinamiento aceleraron un proceso que venía en camino, pero que nadie pensaba que iba a suceder tan rápido. Esta transformación digital de la que se viene hablando hace varios años, de alguna forma, era un proceso que todos esperábamos ocurriera más progresivamente, pero de golpe la pandemia lo aceleró”, explicó sobre lo que ha sucedido este 2020, el director de Vinculación del Observatorio Iberoamericano de Comunicaciones Digitales y de su programa Con@cción, Pablo Cereceda. Ante tal panorama y en la búsqueda de datos que fortalezcan la información del país en la materia, es que una iniciativa liderada por el programa Con@cción del Observatorio Iberoamericano de Comunicaciones Digitales, OCD, en colaboración con la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad de Santiago, Entel y Google, la Subtel patrocinará el primer ranking comunal de vulnerabilidad digital en Chile. Denominado Barómetro de la Banda Ancha Social, el ranking medirá el nivel de acceso y de capacidad digital de la infraestructura de banda ancha en las comunas del país, para establecer así un índice de vulnerabilidad tecnológica digital que refleje su mayor o menor estado de desarrollo disponible. “Todos los promedios y estadísticas que hay en Chile mostraban una radiografía del país o en el mejor de los casos a nivel regional pero estos promedios, que suelen ser buenos, esconden la desigualdad y las realidades más locales, más territoriales”, explicó Pablo Cereceda. Según comentó el Director de Vinculación del Observatorio Iberoamericano de Comunicaciones Digitales, el promedio nacional de hogares conectados a internet es de 56 por ciento, lo que es un buen número para la Región, pero lejos de los niveles OCDE. “Cuando se mira la realidad chilena a nivel comunal, uno se da cuenta de que existen comunas que están al nivel de países desarrollados. Tienes comunas como Vitacura, Las Condes que tienen acceso incluso superior al 95 por ciento, incluso mejor que países desarrollados, pero a la vez tienes comunas como La Pintana, donde solamente uno de cada 3 hogares tiene acceso a internet, o sea en torno al 30 por ciento y está a niveles prácticamente de Tercer Mundo. Sin desmerecer lo que puede significar otros territorios, uno puede pensar que La Pintana está más bien al nivel de África”, dijo. El ranking se enfocará en dos aspectos, por un lado el nivel de infraestructura tecnológica con el que cuenten las comunas y, por otro, la relación de los usuarios con la conexión digital. “Vamos a medir estas dos dimensiones. La dimensión tecnológica, es decir, qué tan obsoleta o no, moderna o no, es la infraestructura con la que cuentan las comunas. Y por otra parte, qué pasa con las personas, cuáles son sus dificultades, las barreras que encuentran para poder integrarse al mundo digital que cada vez se va a poner más exigente y va a determinar a corto plazo qué personas se benefician de la transformación digital y qué personas finalmente quedan excluidas. Eso preocupa, que la desigualdad que ya existe en Chile en muchos ámbitos no se acreciente producto de la transformación digital”, explicó Cereceda. La segunda dimensión es un área de suma importancia para este análisis, dado que, según explicó Pablo Cereceda, es fundamental que las personas vean a la tecnología como un aporte en sus vidas, más que una dificultad. “Tenemos que preocuparnos de humanizar la tecnología, de entender que es un medio y no un fin en sí mismo, y que para que la transformación digital cumpla la promesa de mejorar la vida del país, de impulsar su economía, su desarrollo y la integración social, tiene que haber una preocupación por lo que está pasando con las personas en este proceso”, aseveró. El Barómetro de la Banda Ancha Social será realizado durante los primeros meses de 2021, y se espera que durante el segundo trimestre ya se puedan tener resultados. En lo que a aplicación refiere, la infraestructura tecnológica será medida en todas las comunas del país, mientras que la experiencia personal se evaluará a través de encuestas personales que serán puestas a disposición de la ciudadanía a través de internet durante las próximas semanas.

