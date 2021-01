Carmen Hertz: “La represión al pueblo mapuche es lindante con el terrorismo de Estado”

c7275346e3

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la abogada y diputada del Partido Comunista Carmen Hertz se refirió a la situación generada luego del allanamiento la semana pasada a la comunidad de Temucuicui, acción llevada adelante por la PDI y que la parlamentaria calificó como un operativo sin precedentes, dada la cantidad de funcionarios utilizados en la labor y “por la violencia y agresión que demuestra el carácter casi lindante con el terrorismo de Estado” con la que se ejecutó el allanamiento. La diputada comunista recordó que en los años 90 para llevar a cabo el allanamiento a Colonia Dignidad se utilizaron 200 efectivos de las policías. También comparó la situación con un decomiso de 3 mil 500 plantas de marihuana que se hizo en Zapallar en donde no se hizo mayor aspavientos, mientras que en Temucuicui fue utilizada toda esta fuerza para decomisar mil plantas, lo que refleja a su juicio la evidente disparidad de criterio del Estado, situación que debiese ser intolerable en nuestra sociedad. “Es una expresión de la acción criminal que el Gobierno reiteradamente ha impulsado todos estos años, contra las comunidades mapuche. Es un acto de amedrentamiento que no es soportable, no sólo para los comuneros mapuche, yo diría también que no es soportable para esta sociedad, para la gente decente de la sociedad chilena no es posible que sigamos tolerando esto”. La parlamentaria sostuvo que el hecho que se haya aprovechado el día de la lectura de la sentencia en el juicio del caso de Camilo Catrillanca para realizar el allanamiento no fue casual, ya que la gran mayoría de los adultos de la comunidad estaban en Angol en las inmediaciones del Juzgado, y el resto en sus labores habituales. Este operativo será parte de las preguntas que se le realizará, tanto al ministro del Interior, Rodrigo Delgado como al director de la PDI, Héctor Espinosa, en la sesión especial convocada para el próximo miércoles en la Cámara, no obstante Carmen Hertz adelantó que las autoridades van a “negar y distorsionar todo”. “Y El director de la PDI que ha tenido la desfachatez de emplazar la Comisión de Seguridad Ciudadana del Senado, a los parlamentarios en una conducta no sólo matonesca, sino yo diría prácticamente de desborde institucional, él no puede hacer eso. La PDI es parte de las fuerzas de orden y seguridad subordinadas al Ministerio del Interior. Cómo es posible que se siga soportando que este señor no sólo mienta respecto a la detención de la familia de Camilo Catrillanca, y en particular a la hija de siete años, sino emplace además y tenga una actitud matonesca en el Parlamento”. La diputada del PC calificó además como muy grave la situación de eventual desborde de la PDI y Carabineros, quienes -desde su punto de vista- se han transformado en organismos autónomos, en una suerte de policía política o guardia pretoriana del Gobierno y sus simpatizantes Respecto de las eventuales responsabilidades que pudieran emanar de todos estos actos contra el pueblo mapuche, Carmen Hertz señaló que existen del tipo políticas y penales. Las primeras recaen sobre el ministro del Interior, mientras que las segundas sobre el director de la PDI. Sin embargo se mostró pesimista de que se concrete alguna petición de renuncia hacia alguno de ellos ya que ha quedado demostrado que todas las acciones del Parlamento tendientes a establecer responsabilidades en figuras de Gobierno quedan a medio camino, debido una parte de la oposición entra en negociaciones con el Gobierno y desactivan mecanismos como la acusación constitucional. Por lo mismo, la diputada Hertz plantea que una posible renuncia del director de la PDI no va a ocurrir: “Parlamentarios hemos pedido la renuncia del director de la PDI, pero no va a renunciar. Esa es la verdad. No va a renunciar y sigue mintiendo. Tener el descaro de mentir y decir que la niña, hija de Camilo (Catrillanca), no fue agredida por funcionarios de la PDI, en circunstancias que están no sólo los videos, la entrevista personal que la Defensoría de la Niñez hizo a la familia, y que relatara el minuto a minuto de lo que ocurrió”. Carmen Hertz reiteró su convicción de que en la sesión especial de la próxima semana, las autoridades volverán a tergiversar la situación, tal como sucedió en el Senado a principios de esta semana, razón por la cual encendió las alarmar y señaló que esta situación es “extremadamente peligrosa” para las comunidades mapuche. “Yo sé que van a mentir exactamente como lo hicieron en la Comisión de Seguridad del Senado, y como lo hicieron en la Comisión de DDHH y pueblos indígenas de la Cámara. Es la tónica. Estamos ante una situación extremadamente peligrosa para el pueblo mapuche. Aquí estamos lindantes con el terrorismo de Estado aplicado en forma sistemática”. Finalmente, la diputada Carmen Hertz puso énfasis en lo que, a su juicio, es el elemento central que explica la constante represión a la que se somete al pueblo mapuche tiene que ver con la defensa que hace el Estado de empresas extractivistas que operan en la zona, particularmente las forestales. “Tiene que ver con la protección a las forestales. A mí modo de ver es el tema central. El desconocimiento a los derechos de las comunidades mapuche, la represión policial que se ha desencadenado durante todos estos años en su contra, tiene que ver con la protección de las empresas extractivistas y con el poder que tienen, que son verdaderos poderes fácticos, que tienen redes por todos lados”, concluyó la diputada del PC. Foto principal: Agencia Uno

