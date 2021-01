e0d6da13be

6a535cea08

Nacional Nelson Caucoto tras fallo por caso Frei: “Sus cuatro pilares son muy rebatibles” Confiado en que se revertirá la decisión en la Corte Suprema, el abogado manifestó que el asesinato del expresidente Eduardo Frei Montalva “fue el crimen más complejo de la inteligencia chilena en dictadura”. A sus dichos en contra del fallo emitido este lunes por la Corte de Apelaciones también se sumaron voces de la Democracia Cristiana como su presidente Fuad Chahin y el diputado Matías Walker. Eduardo Andrade Lunes 25 de enero 2021 20:03 hrs. Compartir

Aunque en primera instancia el juez Alejandro Madrid había encontrado culpables a seis personas por el asesinato del expresidente Eduardo Frei Montalva, este lunes, el caso tuvo un duro revés luego que la Corte de Apelaciones de Santiago absolviera a los implicados debido a que, según versa en el fallo, “no se ha logrado demostrar que el fallecimiento sea imputable a alguna acción dolosa”. Al respecto, uno de los abogados querellantes de la causa, Nelson Caucoto, se mostró sorprendido por la decisión tomada por los ministros del tribunal de alzada; sin embargo, en conversación con nuestro medio, dijo confiar en que éste pueda revertirse en la Corte Suprema. “Es un fallo sorpresivo por la calidad de los ministros que conocieron la causa y no pensé jamás que pudieran llegar a la absolución como han llegado; sin embargo, de la revisión de la sentencia me he dado cuenta de que tiene cuatro pilares que son muy rebatibles y controvertidos. En ellos se sustenta la absolución. Me parece que eso nos hace abrigar esperanzas de que podamos revertirlo esta vez en la Corte Suprema, mediante un recurso de casación”, manifestó. Asimismo, el abogado especialista en Derechos Humanos dio detalles de los pilares sobre los que se sustentó la decisión entregada este lunes, una de ellas enfocada en las complicaciones médicas que habrían llevado a la muerte del expresidente, sin tomar en cuenta que dicha teoría fue rebatida anteriormente por el juez Alejandro Madrid. “Uno de los pilares del fallo dice que se trata de una muerte por complicaciones médicas. Por lo tanto, no hay homicidio. Nosotros sostenemos absolutamente lo contrario, y además decimos que esta es la operación más sofisticada que hizo la inteligencia chilena en todo el tiempo de la dictadura, el crimen más complejo, donde participan muchas personas y de las cuales solo son alcanzadas algunas de ellas. Estos son crímenes cometidos para que nunca más se puedan esclarecer”, indicó Caucoto. El resto de los argumentos de la sentencia de la Corte de Apelaciones dice relación, primero con la necesidad que habría existido -bajo artículo de muerte- para que el expresidente sea operado en el Hospital Militar por Patricio Silva Garín. Y a esto también se suma la no intervención de elementos tóxicos en su muerte, lo cual, según Caucoto, tiene que ver con que si bien el talio y el gas mostaza no lograron envenenarlo, sí le ocasionaron un daño irreversible al sistema inmunológico. Nuestra solidaridad con Carmen y toda la familia del ex Presidente Eduardo Frei M. ante errado fallo de 9 Sala de CA de Stgo. Los hechos están acreditados en invest. y fallo de Juez Madrid, así también lo dice el Fiscal de la CA. Recurriremos a la CS para revertir esta injusticia — fuad chahin (@fchahin) January 25, 2021 Otro de los pronunciamientos respecto de la absolución de los condenados por el caso Frei fue entregado por el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin, quien a través de su cuenta de Twitter se solidarizó con la familia del expresidente, recordando que “los hechos están acreditados en investigación y fallo de Juez Madrid, y así también lo dice el fiscal de la Corte de Apelaciones”. Asimismo, el diputado DC, Matías Walker, aunque aseguró estar decepcionado con el fallo, se mostró optimista por el recurso que será ingresado en la Corte Suprema. “No es la primera ni la última vez que se intenta negar justicia a las víctimas de la dictadura. Sabemos que algunos ministros de la Corte de Apelaciones han sido muy benevolentes ya en el pasado otorgando libertades condicionales a violadores de Derechos Humanos, y por eso que confiamos en la Corte Suprema. Confiamos en ella no solamente para ratificar que fue un homicidio la muerte del presidente Eduardo Frei Montalva, sino que fue un homicidio calificado como siempre lo hemos aseverado”, señaló. Posterior al fallo, según adelantó Nelson Caucoto, la parte querellante cuenta con 15 días para presentar el recurso de casación; sin embargo no se tiene seguridad sobre cuándo será revisado ni mucho menos la fecha tentativa para un próximo fallo, todo esto debido a los retrasos que ha tenido la Corte Suprema en medio de la crisis sanitaria por el COVID-19.

Aunque en primera instancia el juez Alejandro Madrid había encontrado culpables a seis personas por el asesinato del expresidente Eduardo Frei Montalva, este lunes, el caso tuvo un duro revés luego que la Corte de Apelaciones de Santiago absolviera a los implicados debido a que, según versa en el fallo, “no se ha logrado demostrar que el fallecimiento sea imputable a alguna acción dolosa”. Al respecto, uno de los abogados querellantes de la causa, Nelson Caucoto, se mostró sorprendido por la decisión tomada por los ministros del tribunal de alzada; sin embargo, en conversación con nuestro medio, dijo confiar en que éste pueda revertirse en la Corte Suprema. “Es un fallo sorpresivo por la calidad de los ministros que conocieron la causa y no pensé jamás que pudieran llegar a la absolución como han llegado; sin embargo, de la revisión de la sentencia me he dado cuenta de que tiene cuatro pilares que son muy rebatibles y controvertidos. En ellos se sustenta la absolución. Me parece que eso nos hace abrigar esperanzas de que podamos revertirlo esta vez en la Corte Suprema, mediante un recurso de casación”, manifestó. Asimismo, el abogado especialista en Derechos Humanos dio detalles de los pilares sobre los que se sustentó la decisión entregada este lunes, una de ellas enfocada en las complicaciones médicas que habrían llevado a la muerte del expresidente, sin tomar en cuenta que dicha teoría fue rebatida anteriormente por el juez Alejandro Madrid. “Uno de los pilares del fallo dice que se trata de una muerte por complicaciones médicas. Por lo tanto, no hay homicidio. Nosotros sostenemos absolutamente lo contrario, y además decimos que esta es la operación más sofisticada que hizo la inteligencia chilena en todo el tiempo de la dictadura, el crimen más complejo, donde participan muchas personas y de las cuales solo son alcanzadas algunas de ellas. Estos son crímenes cometidos para que nunca más se puedan esclarecer”, indicó Caucoto. El resto de los argumentos de la sentencia de la Corte de Apelaciones dice relación, primero con la necesidad que habría existido -bajo artículo de muerte- para que el expresidente sea operado en el Hospital Militar por Patricio Silva Garín. Y a esto también se suma la no intervención de elementos tóxicos en su muerte, lo cual, según Caucoto, tiene que ver con que si bien el talio y el gas mostaza no lograron envenenarlo, sí le ocasionaron un daño irreversible al sistema inmunológico. Nuestra solidaridad con Carmen y toda la familia del ex Presidente Eduardo Frei M. ante errado fallo de 9 Sala de CA de Stgo. Los hechos están acreditados en invest. y fallo de Juez Madrid, así también lo dice el Fiscal de la CA. Recurriremos a la CS para revertir esta injusticia — fuad chahin (@fchahin) January 25, 2021 Otro de los pronunciamientos respecto de la absolución de los condenados por el caso Frei fue entregado por el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin, quien a través de su cuenta de Twitter se solidarizó con la familia del expresidente, recordando que “los hechos están acreditados en investigación y fallo de Juez Madrid, y así también lo dice el fiscal de la Corte de Apelaciones”. Asimismo, el diputado DC, Matías Walker, aunque aseguró estar decepcionado con el fallo, se mostró optimista por el recurso que será ingresado en la Corte Suprema. “No es la primera ni la última vez que se intenta negar justicia a las víctimas de la dictadura. Sabemos que algunos ministros de la Corte de Apelaciones han sido muy benevolentes ya en el pasado otorgando libertades condicionales a violadores de Derechos Humanos, y por eso que confiamos en la Corte Suprema. Confiamos en ella no solamente para ratificar que fue un homicidio la muerte del presidente Eduardo Frei Montalva, sino que fue un homicidio calificado como siempre lo hemos aseverado”, señaló. Posterior al fallo, según adelantó Nelson Caucoto, la parte querellante cuenta con 15 días para presentar el recurso de casación; sin embargo no se tiene seguridad sobre cuándo será revisado ni mucho menos la fecha tentativa para un próximo fallo, todo esto debido a los retrasos que ha tenido la Corte Suprema en medio de la crisis sanitaria por el COVID-19.