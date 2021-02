131fabe810

e00b465fda

Nacional Política Fuad Chahín por idea de primaria en Unidad Constituyente sin la DC: “Sería regalarle en bandeja el gobierno a la derecha” El líder de la Falange insistió en sus críticas a la idea planteada por el senador del PPD Guido Girardi de realizar una pre primaria en el bloque que los excluya: "Quieren transformarlo en un todos contra la DC", aseveró. Diario Uchile Miércoles 17 de febrero 2021 10:14 hrs. Me Gusta

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el exdiputado y actual presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, se refirió a la propuesta de Guido Girardi de realizar una primaria excluyendo a la DC, en vez de realizar una amplia y convocante que logre cohesionar a Unidad Constituyente como una alternativa al gobierno de Chile Vamos, que sea mayoritaria y que vaya más allá de una candidatura testimonial. El exparlamentario señaló que es un error el insistir en el fraccionamiento de la centro izquierda y que con ello sólo se logrará el escenario ideal para la derecha que es una segunda vuelta presidencial contra el potencial candidato del Partido Comunista, Daniel Jadue. “Hay un problema de irresponsabilidad desde el punto de vista electoral. O peor aún, a mí me parece que con este tipo de declaraciones y polémicas, estamos dando una señal de que no tenemos hoy la capacidad de ponernos de acuerdo en cosas mínimas como para poder ofrecer una alternativa seria de gobierno, y creo que eso es muy complejo. Nosotros no podemos estar permanentemente en polémicas entre nosotros”. Consultado sobre las propuestas que Unidad Constituyente en general, y la DC en particular, pueden ofrecerle al país, Chahín sostuvo que ellos tienen una vocación de cambio y una ética de transformación para pasar a un nuevo modelo de desarrollo distinto al neoliberal, basado en una economía social y ecológica de mercado, a imagen y semejanza a algunos modelos europeos, en cambio la derecha cree en un modelo concentrador de la riqueza y extractivista. Respecto de las diferencias que pueden plantear con la izquierda representada por el PC y el Frente Amplio, el presidente de la DC criticó que las fuerzas de izquierda no han planteado un modelo de desarrollo alternativo viable y, por el contrario, enarbolan estructuras económicas y sociales que han fracasado, y apuntó sus dardos especialmente contra el PC. “Creo que el PC ha tenido una involución, hoy el PC no es el mismo que formó parte del gobierno de Bachelet. Hoy, más bien, parece haber tomado el camino insurreccional cuando no quiso firmar el acuerdo del 15 de noviembre ni participar de su discusión, luego votó en contra de la idea de legislar, no es que no le haya gustado una norma en particular, votó en contra de legislar el proceso constituyente en el Congreso, y nosotros ahí tenemos una diferencia porque creemos que estos cambios tienen que hacerse por la vía democrática, institucional, participativa, del diálogo, con libertad, con movilización, por cierto, sin movilización no hubiésemos tenido este proceso”. Fuad Chahín reconoció que no le gusta ninguna alternativa salvo hacer la primaria amplia y participativa en las fuerzas de centro izquierda, de todos modos señaló que si el PS-PPD quieren hacer una pre primaria él lo respetará, pero insistió en que esto sería un error y una irresponsabilidad ya que “sería regalarle en bandeja a la derecha el gobierno” Además, realizó una autocrítica respecto de haber ido directamente a primera vuelta en 2017 con Carolina Goic, no obstante lo hicieron porque, desde su perspectiva, también las otras fuerzas comenzaron a bajar candidaturas “para transformarlo en un todos contra la DC”. “Ahí se tomó una decisión del partido de ir a una primera vuelta y nos equivocamos, también. Creo que fue un error el haber hecho estos acomodos, estas triquiñuelas por parte de nuestros socios de tratar de armar un todos contra la DC, y nosotros también cometimos el error de que a partir de eso, fuimos a primera vuelta y qué nos pasó: nos costó caro, porque hoy gobierna Sebastián Piñera con todas sus consecuencias. Entonces nosotros no estamos disponibles a volver a pisar el palito, no estamos disponibles a cometer el mismo error, pero parece que otros sí, y quieren impulsarlo y quieren repetir esto como “el día de la marmota”. A mí me parece, simplemente inexplicablemente”. Sobre qué distingue a la precandidatura presidencial de la senadora DC Ximena Rincón de la de Heraldo Muñoz y Paula Narváez, señaló que la senadora tiene la virtud de estar presente para enfrentar los problemas acuciantes de la población, como fue la idea del retiro del diez por ciento, y además es una representante de las regiones, y los cambios que propone no son saltos al vacío, ni modelos anacrónicos que no miran al futuro, en cambio ella plantea “una re-evolución de la dignidad”. Finalmente, sobre la posibilidad de que se autorice un tercer retiro de fondos previsionales, Fuad Chahín aseguró que es una salida demagógica y es un proyecto que está destinado a fracasar ya que el TC se pronunció y señaló que los parlamentarios no tienen la iniciativa para acometer este tipo de reformas y sólo el Gobierno podría reflotarlo a través de su apoyo, cosa que no va a suceder.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el exdiputado y actual presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, se refirió a la propuesta de Guido Girardi de realizar una primaria excluyendo a la DC, en vez de realizar una amplia y convocante que logre cohesionar a Unidad Constituyente como una alternativa al gobierno de Chile Vamos, que sea mayoritaria y que vaya más allá de una candidatura testimonial. El exparlamentario señaló que es un error el insistir en el fraccionamiento de la centro izquierda y que con ello sólo se logrará el escenario ideal para la derecha que es una segunda vuelta presidencial contra el potencial candidato del Partido Comunista, Daniel Jadue. “Hay un problema de irresponsabilidad desde el punto de vista electoral. O peor aún, a mí me parece que con este tipo de declaraciones y polémicas, estamos dando una señal de que no tenemos hoy la capacidad de ponernos de acuerdo en cosas mínimas como para poder ofrecer una alternativa seria de gobierno, y creo que eso es muy complejo. Nosotros no podemos estar permanentemente en polémicas entre nosotros”. Consultado sobre las propuestas que Unidad Constituyente en general, y la DC en particular, pueden ofrecerle al país, Chahín sostuvo que ellos tienen una vocación de cambio y una ética de transformación para pasar a un nuevo modelo de desarrollo distinto al neoliberal, basado en una economía social y ecológica de mercado, a imagen y semejanza a algunos modelos europeos, en cambio la derecha cree en un modelo concentrador de la riqueza y extractivista. Respecto de las diferencias que pueden plantear con la izquierda representada por el PC y el Frente Amplio, el presidente de la DC criticó que las fuerzas de izquierda no han planteado un modelo de desarrollo alternativo viable y, por el contrario, enarbolan estructuras económicas y sociales que han fracasado, y apuntó sus dardos especialmente contra el PC. “Creo que el PC ha tenido una involución, hoy el PC no es el mismo que formó parte del gobierno de Bachelet. Hoy, más bien, parece haber tomado el camino insurreccional cuando no quiso firmar el acuerdo del 15 de noviembre ni participar de su discusión, luego votó en contra de la idea de legislar, no es que no le haya gustado una norma en particular, votó en contra de legislar el proceso constituyente en el Congreso, y nosotros ahí tenemos una diferencia porque creemos que estos cambios tienen que hacerse por la vía democrática, institucional, participativa, del diálogo, con libertad, con movilización, por cierto, sin movilización no hubiésemos tenido este proceso”. Fuad Chahín reconoció que no le gusta ninguna alternativa salvo hacer la primaria amplia y participativa en las fuerzas de centro izquierda, de todos modos señaló que si el PS-PPD quieren hacer una pre primaria él lo respetará, pero insistió en que esto sería un error y una irresponsabilidad ya que “sería regalarle en bandeja a la derecha el gobierno” Además, realizó una autocrítica respecto de haber ido directamente a primera vuelta en 2017 con Carolina Goic, no obstante lo hicieron porque, desde su perspectiva, también las otras fuerzas comenzaron a bajar candidaturas “para transformarlo en un todos contra la DC”. “Ahí se tomó una decisión del partido de ir a una primera vuelta y nos equivocamos, también. Creo que fue un error el haber hecho estos acomodos, estas triquiñuelas por parte de nuestros socios de tratar de armar un todos contra la DC, y nosotros también cometimos el error de que a partir de eso, fuimos a primera vuelta y qué nos pasó: nos costó caro, porque hoy gobierna Sebastián Piñera con todas sus consecuencias. Entonces nosotros no estamos disponibles a volver a pisar el palito, no estamos disponibles a cometer el mismo error, pero parece que otros sí, y quieren impulsarlo y quieren repetir esto como “el día de la marmota”. A mí me parece, simplemente inexplicablemente”. Sobre qué distingue a la precandidatura presidencial de la senadora DC Ximena Rincón de la de Heraldo Muñoz y Paula Narváez, señaló que la senadora tiene la virtud de estar presente para enfrentar los problemas acuciantes de la población, como fue la idea del retiro del diez por ciento, y además es una representante de las regiones, y los cambios que propone no son saltos al vacío, ni modelos anacrónicos que no miran al futuro, en cambio ella plantea “una re-evolución de la dignidad”. Finalmente, sobre la posibilidad de que se autorice un tercer retiro de fondos previsionales, Fuad Chahín aseguró que es una salida demagógica y es un proyecto que está destinado a fracasar ya que el TC se pronunció y señaló que los parlamentarios no tienen la iniciativa para acometer este tipo de reformas y sólo el Gobierno podría reflotarlo a través de su apoyo, cosa que no va a suceder.