Derechos Humanos Rodrigo Mundaca: “La conducta de Luksic es la misma que la de Pérez Yoma: no logran dimensionar el daño que provocan” El vocero de Modatima y candidato a gobernador por Valparaíso abordó la denuncia contra la agrícola de Andrónico Luksic que reveló CIPER y cómo ésta se relaciona con una realidad que el activismo medioambiental viene evidenciando desde hace años: la impunidad para quienes abusan del agua. Tomás González F. Sábado 20 de febrero 2021 16:44 hrs.

Este viernes un reportaje de CIPER Chile reveló que Agrícola El Cerrito, propiedad del empresario Andrónico Luksic, tenía instalada una bomba que extraía de manera irregular hasta 100 litros de agua por segundo del Estero Derecho (uno de los afluentes del Río Claro, que después se convierte en el Río Elqui) en la zona de Vicuña y Paihuano. La máquina fue detectada a fines del año pasado por la Junta de Vigilancia de dicho estero, junto con un estanque artificial y una cañería, que permitía desviar el agua para el riego de sus plantaciones de parrones. Tras las denuncias, la bomba fue retirada del lugar. Si bien la empresa Agrícola El Cerrito señaló a CIPER que la bomba fue utilizada durante los meses de agosto y diciembre, agricultores aseguraron que lleva instalada en el lugar hace al menos 15 años y operando sin permisos. Asimismo, el reportaje da cuenta de los sumarios sanitarios que ha enfrentado la misma por el uso de agroquímicos en sus plantaciones de uva y de las denuncias por intoxicación de los vecinos de Paihuano que los llevaron a protestar en las puertas de la casa que Luksic tiene en las cercanías de Pisco Elqui. En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, el vocero del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima), Rodrigo Mundaca, quien además es candidato a gobernador por la Región de Valparaíso, abordó la denuncia y cómo esta se relaciona con una realidad que el activismo por el agua viene evidenciando desde hace años: la desigualdad en el acceso a este vital elemento. “Este tipo de prácticas hoy día se encuentran ampliamente extendidas en el país y tienen que ver particularmente con grandes productores de frutas de exportación que cometen una serie de actos irregulares en los distintos cuerpos de agua del país. Son prácticas de usurpación de agua en que, además, las multas y sanciones no se condicen con el daño ecosistémico que provoca en las comunidades, puesto que aquí hay valles que están directamente afectados”. Para entender mejor y ponerlo en contexto: ¿De cuánta agua estamos hablando cuando se dice que extraían irregularmente 100 litros de agua por segundo? Son 100 litros por segundo. Si multiplicas 60x60x24 te da 86.400 segundos al día, eso multiplicado por 100 litros, son 84.600.000 de litros de agua que se extraía al día. Lo que extraen ahí equivale, si dejas la norma en 150 litros diarios de agua por persona, al suministro de agua diario para 57.600 personas. Esa es la envergadura de lo que estamos hablando, esa es la envergadura del daño que estaban cometiendo. Considerando además un escenario de pandemia como el que estamos viviendo, cuando en territorios como el nuestro, por ejemplo, nos entregan 50 litros de agua por persona vía camiones aljibe, imagínate el daño que se provoca en territorios como el Valle del Elqui, en Choapa o en Limarí, en Vicuña y Paihuano, donde la gente se moviliza con muchísima razón. Una agrícola propiedad del empresario Andrónico Luksic utilizaba una bomba de extracción de agua que estaba fuera de toda norma. El Valle del Elqui sufre desde hace años una grave sequía que tiene en aprietos a los pequeños agricultores 👉https://t.co/8L7ubcFX1c pic.twitter.com/t2vc8yi1Pa — CIPER Chile (@ciper) February 19, 2021 ¿Esto es algo que han podido evidenciar en otros lugares? ¿Les sorprende? Lo que ha ocurrido con la Agrícola El Cerrito es una práctica que se encuentra bastante instalada y no es distinto a lo que ha ocurrido en la Provincia de Petorca con (Edmundo) Pérez Yoma, en particular, porque cada vez que son detectados infringiendo el Código de Aguas y sus empresas son detectadas usurpando aguas, siempre relativizan el daño, siempre dicen que son daños menores, que se pueden reparar con mucha facilidad. La conducta que tiene Luksic es la misma que tiene Pérez Yoma, porque no logran dimensionar que la usurpación de agua provoca daño en la vida de las poblaciones. A propósito del lienzo con el que marchan en el territorio aquel, hoy día simple y llanamente la privación de agua en nuestras comunidades compromete todas las vidas. La práctica de este empresario Luksic, el que esté usurpando agua en ese territorio, no nos extraña. Y no nos extraña porque son prácticas que gozan de muchísima impunidad. De hecho, Andrónico Luksic se refirió al tema a través de sus redes sociales. El empresario confirmó ser el controlador de Agrícola El Cerrito y dijo que su empresa “incurrió en una falta grave”, por lo que “debe ser sancionada por la autoridad con toda la fuerza de la ley”. ¿A qué tipo de sanción se enfrenta Luksic? Las multas que se le aplican a los grandes productores que infringen el Código de Aguas y se apropian del agua irregularmente son francamente irrisorias. La multa máxima por usurpar agua son 1.000 UTM, eso equivale a algo así como $46 millones, para Luksic una multa de esa naturaleza es simple y llanamente irrisoria, porque no solamente se aplica la multa, sino que queda eximido de toda culpa y toda responsabilidad. La sanción por usurpar agua no tiene medidas punitivas mayores, es decir, no termina con el personaje en la cárcel, sino que simplemente se paga la multa y eso es todo. Julana, el controlador de esa compañía soy yo. Si Agrícola El Cerrito incurrió en una falta grave, debe ser sancionada por la autoridad con toda la fuerza de la ley !! https://t.co/47ovsEkQTE — Andrónico Luksic C. (@aluksicc) February 19, 2021 ¿Cómo ve el rol que ha cumplido -o no- la institucionalidad hídrica en Chile? Siempre hemos dicho que las bases de la desigualdad se edifican desde la privatización del agua, pero también desde la absoluta falta de política pública en torno a consagrar el agua como un bien común y hacer de su acceso un derecho humano, en torno a la ausencia absoluta de institucionalidad. Hoy día es fundamental cambiar la institucionalidad hídrica, particularmente la Dirección General de Aguas, porque cada vez que hay denuncias de usurpación de agua argumentan no tener suficiente personal para poder concurrir y verificar lo que está ocurriendo. Las denuncias también dicen relación con el uso intensivo de plaguicidas altamente contaminantes. Ahí se señala que hasta 2004 Luksic junto a Jorge Errázuriz eran propietarios de la Agrícola Bellavita, empresa en la que trabajaba el tractorista Wilson Rojas, quien falleció el año 2006 debido al uso de químicos tóxicos en la producción ¿Cómo ve que se relacionan ambos temas? Eso da cuenta de que en Chile existe un modelo de producción de alimentos que utiliza intensiva e irracionalmente los recursos naturales como el agua, pero que además, a través de la sobre quimización de los medios de cultivo, a través del uso intensivo e irracional de plaguicidas altamente contaminantes, simple y llanamente comprometen la vida. Esto da cuenta también de que la problemática tiene un carácter bastante global hoy día. No solamente está el tema de la usurpación de agua, sino que también está el tema del uso indiscriminado de plaguicidas altamente contaminantes. Temas en los que hoy en día en Chile hay una ausencia total de fiscalización y de políticas públicas que permitan la prohibición de plaguicidas que son cancerígenos, que destruyen el medio ambiente y que hipotecan la vida de los trabajadores agrícolas.

