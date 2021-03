a6ea767ef0

076c7d730a

Nacional Política Urbanización, turismo y combate a la corrupción: las propuestas para la gobernación regional de Tarapacá Son cuatro los candidatos que disputan el cupo de este cargo en la región. Radio Universidad de Chile conversó con ellos para conocer sus ideas y proyecciones para mejorar las condiciones de este sector de la zona norte del país. Andrea Bustos C. Domingo 21 de marzo 2021 10:50 hrs.

Según el Censo de 2017, la Región de Tarapacá cuenta con una población de 330.558 habitantes, distribuidas entre las provincias de El Tamarugal e Iquique, siendo esta comuna la que concentra la mayor cantidad de la población en la zona. Es el territorio al que buscan representar cuatro candidatos que compiten por el cargo de gobernador regional, que será electo el 10 y 11 de abril. Radio Universidad de Chile conversó con ellos, quienes dieron a conocer sus ideas y propuestas para mejorar la calidad de vida en la Región, así como también abordaron su visión de la crisis migratoria, tema que ha tenido a la zona en la palestra pública durante las últimas semanas, dada la situación que se generó en Colchane. José Miguel Carvajal, Frente Amplio: “Los grandes desafíos están dados por encontrar una mejor calidad de vida de vecinos y vecinas” Elegido en Primarias, José Miguel Carvajal es ingeniero comercial, magister en Innovación y Emprendimiento, y consejero regional durante los últimos seis años por la provincia del Tamarugal. Originario de la comuna de Huara, aseguró que una de las principales intenciones de su gobierno regional será construir una administración que realmente sea local, “donde la gente sienta que ya no es Santiago el que toma las decisiones”. Respecto de sus propuesta y objetivos para poner en marcha en Tarapacá, el representante del Frente Amplio destacó 3 ejes esenciales. El primero, un Plan de Urgencias que permita abordar las principales preocupaciones que hoy tiene la comunidad, haciéndose cargo de urbanización, vivienda, socavones, agua potable rural, conectividad electrificación y plan de zonas especiales de rezago, entre otros. Como segundo punto, Carvajal mencionó el desarrollo de la Región con un enfoque de participación ciudadana, en el que se buscará actualizar las estrategias de desarrollo regional. En esta área el candidato contempla realizar al menos 500 cabildos para generar un proyecto común. Mientras que, en un tercer eje, destacó la realización efectiva del nuevo Chile en la zona norte, donde la inclusión, la participación, el respeto de los derechos y la igualdad sean ejes fundamentales. play pause Descargar Los candidatos también abordaron con Radio Universidad de Chile su visión de la migración y los efectos que ésta ha tenido en la región, donde se evidenció durante este 2021 una grave crisis en Colchane y también en Iquique. Al respecto, José Miguel Carvajal señaló que Tarapacá se ha caracterizado por generar integración de migrantes desde hace ya varias décadas, y que la crisis que se ha evidenciado más bien responde a responsabilidades del gobierno central. “Ha sido un problema que nos trajo Santiago a nosotros, ha sido un problema de falta de conducción del gobierno actual y nosotros en la Región nos vimos sobrepasados por esa mala coordinación y disposición”, aseveró. Junto a ello, el candidato del Frente Amplio señaló que aunque éste es un tema que define el gobierno central, desde la labor regional espera contribuir en el respeto y dignidad de quienes ingresen a Chile a través de Tarapacá. play pause Descargar Jorge Fistonic, Chile Vamos: “Tenemos que potenciar la urbanización para trabajar en soluciones habitacionales” El candidato del oficialismo también fue elegido a partir de primarias. El representante UDI, Jorge Fistonic, fue el ganador de aquella elección y hoy es la carta de Chile Vamos para gobernar la región. Entre su trayectoria, Fistonic, ingeniero comercial, cuenta con la experiencia de haber sido concejal de Alto Hospicio en su primer municipio. Además está ligado al deporte local a través de Deportes Iquique, pues ha trabajado en la administración del equipo e incluso fue tesorero de la ANFP. Respecto de sus propuestas para los cambios en la región, Jorge Fistonic destacó tres ideas claves de su proyecto: la primera inyectar recursos a los emprendimientos y a las capacitaciones de los habitantes de la región, especialmente para afrontar el desempleo y afectación que dejó la pandemia. Un segundo punto abordado por el candidato es potenciar el turismo regional, que incluya todas las zonas de Tarapacá: “Queremos invertir en potenciar el turismo, un turismo regional integral, luchar contra el turismo que solo es de Iquique. La gente viene a turistear al interior en Tamarugal como también en el borde costero y para eso tenemos que trabajar en planificar, con la infraestructura necesaria para dar solución a la gente que viene de visita e invitar a que sigan viniendo a una región que tiene una diversidad de posibilidades para realizar”. Consultado por el fenómeno migratorio, Jorge Fistonic también destacó que Tarapacá es una región que se ha ido formando con inmigrantes, y que incluso su familia lo es, por lo que no es un proceso que se pueda obviar. Sin embargo, señaló que “tenemos que aceptar una migración legal, no ilegal. Lo que está ocurriendo en este momento es ilegal porque los pasos están cerrados y no hay una opción de dar una solución a la gente en lo laboral, habitacional y en salud”. Junto a ello, expresó que espera que el delegado presidencial, a quien le corresponderá esta atribución, trabaje en devolver a quienes entran de forma irregular, y que se ponga en marcha lo antes posible la nueva Ley de Migración. Agregó que de todas formas, siempre es necesario mantener condiciones para dar dignidad y ayuda a quienes lo requieran mientras enfrentan sus trámites administrativos. play pause Descargar Marco Pérez, Unidad Constituyente: “Conozco la realidad de los municipios, conozco cuáles son sus esfuerzos” Marco Pérez, ingeniero comercial de profesión es el candidato independiente por Unidad Constituyente, luego de liderar en las primarias. Sobre su experiencia, destacó que la mayoría de su trayectoria laboral se vincula con el sector público, especialmente trabajando en la Municipalidad de Iquique. Por ello, expresó, espera sea un sello de su gobierno, pues su principal intención es que todas las labores se realicen tomando en cuenta la mirada de las autoridades locales. “Las propuestas no se harán solo a través del gobierno regional, tiene que hacerse un trabajo mancomunando y eso es lo que yo he dicho. Conozco la realidad de los municipios, conozco cuáles son sus esfuerzos, cómo chocan con los gobiernos regionales, dado que ahí tienen una mirada desde Santiago y son funcionarios designados por el gobierno”, comentó. Entre sus propuestas, Pérez destacó como prioridad reactivar la economía. El puerto, la conectividad comercial y cultural, y especialmente la zona franca son parte de los puntos mencionados por el candidato respecto de la importancia de reactivar e invertir. “Debemos ir en ayuda directa a nuestros pequeños empresarios y trabajadores, porque el precio del cobre ha alcanzado altos niveles por sobre las proyecciones, y nosotros que somos zonas productoras aportamos mucho a lo que son los ingresos, pero requerimos hoy un aporte adicional para ir en apoyo de nuestros habitantes que tanto se han visto alicaídos”, señaló. Un segundo eje propuesto es la seguridad ciudadana, especialmente desde la prevención y vigilancia, que es en lo que podrá aportar como gobernador, dadas las atribuciones del cargo. En ello, espera ampliar a toda la Región el sistema de televigilancia con el que hoy cuenta Iquique. A ello agregó su preocupación por el déficit habitacional de la región, para el que buscará generar acuerdos institucionales que ayuden a avanzar. play pause Descargar En tanto, respecto de la visión que tiene sobre la migración, el candidato a gobernador expresó que es importante que el ministro de Relaciones Exteriores tome un rol más protagónico en este tema, generando políticas internacionales y no cargando en las autoridades locales la responsabilidad de controlar situaciones de crisis migratoria. Asimismo, expresó que las situaciones que se han generado en el norte del país son el reflejo de la falta de liderazgo del Gobierno, una forma de acción que espera se pueda cambiar en el futuro. play pause Descargar Enzo Morales, Dignidad Regional: “Nuestra gran propuesta para disputar a los partidos tradicionales es enfrentar la corrupción y el centralismo” El cuarto candidato hacia la gobernación de Tarapacá es el independiente Enzo Morales, quien va en la lista de Dignidad Regional, que incluye al PC y al FRVS, entre otros. Según explicó, su motivación para postular a este cargo nace posterior al estallido social, al ver que los partidos “responsables de la crisis política de confianza decidieron llevar a los mismos candidatos que son culpables de eso”. Morales es abogado y durante los últimos años ha estado dedicado a seguir casos de corrupción, muchos en los que ha actuado como querellante. Entre los que destacó de su experiencia están los seguimientos del caso Soquimich y Corpesca en la Región, también más recientemente el Caso Luminarias y el sobreprecio en las cajas de alimentos entregadas en pandemia. En tanto, sobre sus propuestas, Morales destacó como principal punto combatir el centralismo, ejerciendo las atribuciones que permita la ley para el cargo, así como también buscar mayor autonomía con la solicitud de atribuciones, y con las rentas regionales y autonomía financiera, hoy proyectos que deben aprobarse en el Congreso. “Creemos que nuestra principal función al enfrentar el centralismo es explicitar, transferir o delegar funciones que tradicionalmente ejecutan los ministerios a nivel central y que envían a las regiones. Ejecutarlas, decidirlas en la región de Tarapacá, ésa es una solicitud que como gobernador regional la Ley permite: pedir al Gobierno central la transferencia de atribuciones legales”. A ello se suma que, a partir de su experiencia, el candidato aseguró que espera combatir la corrupción desde la gobernación: “Tenemos una trayectoria anticorrupción y creemos que hoy nuestra gran propuesta para disputar a los partidos tradicionales es enfrentar la corrupción y el centralismo”. play pause Descargar El candidato independiente también fue consultado por su visión de la crisis migratoria. Al respecto, indicó que desde hace ya meses ha planteado que el Gobierno debe generar medidas humanitarias durante la pandemia, con, por ejemplo, la apertura de infraestructura pública que hoy no se utiliza para dar albergue y atención digna. Asimismo, dijo no compartir los llamados a expulsar, dado que es un “discurso popular para la galería que no reconoce que quien llegó de forma irregular es un ser humano”. En tanto, sobre los próximos meses, el candidato expresó que es necesario que el Gobierno se haga cargo de la crisis, reconociendo la realidad del flujo migratorio. “En la Ley de Migraciones hay una norma que impide reconocer a las personas que ingresaron después del 18 de marzo del 2020, cuando se decretó el estado de excepción. Eso es impracticable, tenemos que reconocer a quienes ya ingresaron, catastrarlos, no mantenerlos ocultos, tener su información”. play pause Descargar

Según el Censo de 2017, la Región de Tarapacá cuenta con una población de 330.558 habitantes, distribuidas entre las provincias de El Tamarugal e Iquique, siendo esta comuna la que concentra la mayor cantidad de la población en la zona. Es el territorio al que buscan representar cuatro candidatos que compiten por el cargo de gobernador regional, que será electo el 10 y 11 de abril. Radio Universidad de Chile conversó con ellos, quienes dieron a conocer sus ideas y propuestas para mejorar la calidad de vida en la Región, así como también abordaron su visión de la crisis migratoria, tema que ha tenido a la zona en la palestra pública durante las últimas semanas, dada la situación que se generó en Colchane. José Miguel Carvajal, Frente Amplio: “Los grandes desafíos están dados por encontrar una mejor calidad de vida de vecinos y vecinas” Elegido en Primarias, José Miguel Carvajal es ingeniero comercial, magister en Innovación y Emprendimiento, y consejero regional durante los últimos seis años por la provincia del Tamarugal. Originario de la comuna de Huara, aseguró que una de las principales intenciones de su gobierno regional será construir una administración que realmente sea local, “donde la gente sienta que ya no es Santiago el que toma las decisiones”. Respecto de sus propuesta y objetivos para poner en marcha en Tarapacá, el representante del Frente Amplio destacó 3 ejes esenciales. El primero, un Plan de Urgencias que permita abordar las principales preocupaciones que hoy tiene la comunidad, haciéndose cargo de urbanización, vivienda, socavones, agua potable rural, conectividad electrificación y plan de zonas especiales de rezago, entre otros. Como segundo punto, Carvajal mencionó el desarrollo de la Región con un enfoque de participación ciudadana, en el que se buscará actualizar las estrategias de desarrollo regional. En esta área el candidato contempla realizar al menos 500 cabildos para generar un proyecto común. Mientras que, en un tercer eje, destacó la realización efectiva del nuevo Chile en la zona norte, donde la inclusión, la participación, el respeto de los derechos y la igualdad sean ejes fundamentales. play pause Descargar Los candidatos también abordaron con Radio Universidad de Chile su visión de la migración y los efectos que ésta ha tenido en la región, donde se evidenció durante este 2021 una grave crisis en Colchane y también en Iquique. Al respecto, José Miguel Carvajal señaló que Tarapacá se ha caracterizado por generar integración de migrantes desde hace ya varias décadas, y que la crisis que se ha evidenciado más bien responde a responsabilidades del gobierno central. “Ha sido un problema que nos trajo Santiago a nosotros, ha sido un problema de falta de conducción del gobierno actual y nosotros en la Región nos vimos sobrepasados por esa mala coordinación y disposición”, aseveró. Junto a ello, el candidato del Frente Amplio señaló que aunque éste es un tema que define el gobierno central, desde la labor regional espera contribuir en el respeto y dignidad de quienes ingresen a Chile a través de Tarapacá. play pause Descargar Jorge Fistonic, Chile Vamos: “Tenemos que potenciar la urbanización para trabajar en soluciones habitacionales” El candidato del oficialismo también fue elegido a partir de primarias. El representante UDI, Jorge Fistonic, fue el ganador de aquella elección y hoy es la carta de Chile Vamos para gobernar la región. Entre su trayectoria, Fistonic, ingeniero comercial, cuenta con la experiencia de haber sido concejal de Alto Hospicio en su primer municipio. Además está ligado al deporte local a través de Deportes Iquique, pues ha trabajado en la administración del equipo e incluso fue tesorero de la ANFP. Respecto de sus propuestas para los cambios en la región, Jorge Fistonic destacó tres ideas claves de su proyecto: la primera inyectar recursos a los emprendimientos y a las capacitaciones de los habitantes de la región, especialmente para afrontar el desempleo y afectación que dejó la pandemia. Un segundo punto abordado por el candidato es potenciar el turismo regional, que incluya todas las zonas de Tarapacá: “Queremos invertir en potenciar el turismo, un turismo regional integral, luchar contra el turismo que solo es de Iquique. La gente viene a turistear al interior en Tamarugal como también en el borde costero y para eso tenemos que trabajar en planificar, con la infraestructura necesaria para dar solución a la gente que viene de visita e invitar a que sigan viniendo a una región que tiene una diversidad de posibilidades para realizar”. Consultado por el fenómeno migratorio, Jorge Fistonic también destacó que Tarapacá es una región que se ha ido formando con inmigrantes, y que incluso su familia lo es, por lo que no es un proceso que se pueda obviar. Sin embargo, señaló que “tenemos que aceptar una migración legal, no ilegal. Lo que está ocurriendo en este momento es ilegal porque los pasos están cerrados y no hay una opción de dar una solución a la gente en lo laboral, habitacional y en salud”. Junto a ello, expresó que espera que el delegado presidencial, a quien le corresponderá esta atribución, trabaje en devolver a quienes entran de forma irregular, y que se ponga en marcha lo antes posible la nueva Ley de Migración. Agregó que de todas formas, siempre es necesario mantener condiciones para dar dignidad y ayuda a quienes lo requieran mientras enfrentan sus trámites administrativos. play pause Descargar Marco Pérez, Unidad Constituyente: “Conozco la realidad de los municipios, conozco cuáles son sus esfuerzos” Marco Pérez, ingeniero comercial de profesión es el candidato independiente por Unidad Constituyente, luego de liderar en las primarias. Sobre su experiencia, destacó que la mayoría de su trayectoria laboral se vincula con el sector público, especialmente trabajando en la Municipalidad de Iquique. Por ello, expresó, espera sea un sello de su gobierno, pues su principal intención es que todas las labores se realicen tomando en cuenta la mirada de las autoridades locales. “Las propuestas no se harán solo a través del gobierno regional, tiene que hacerse un trabajo mancomunando y eso es lo que yo he dicho. Conozco la realidad de los municipios, conozco cuáles son sus esfuerzos, cómo chocan con los gobiernos regionales, dado que ahí tienen una mirada desde Santiago y son funcionarios designados por el gobierno”, comentó. Entre sus propuestas, Pérez destacó como prioridad reactivar la economía. El puerto, la conectividad comercial y cultural, y especialmente la zona franca son parte de los puntos mencionados por el candidato respecto de la importancia de reactivar e invertir. “Debemos ir en ayuda directa a nuestros pequeños empresarios y trabajadores, porque el precio del cobre ha alcanzado altos niveles por sobre las proyecciones, y nosotros que somos zonas productoras aportamos mucho a lo que son los ingresos, pero requerimos hoy un aporte adicional para ir en apoyo de nuestros habitantes que tanto se han visto alicaídos”, señaló. Un segundo eje propuesto es la seguridad ciudadana, especialmente desde la prevención y vigilancia, que es en lo que podrá aportar como gobernador, dadas las atribuciones del cargo. En ello, espera ampliar a toda la Región el sistema de televigilancia con el que hoy cuenta Iquique. A ello agregó su preocupación por el déficit habitacional de la región, para el que buscará generar acuerdos institucionales que ayuden a avanzar. play pause Descargar En tanto, respecto de la visión que tiene sobre la migración, el candidato a gobernador expresó que es importante que el ministro de Relaciones Exteriores tome un rol más protagónico en este tema, generando políticas internacionales y no cargando en las autoridades locales la responsabilidad de controlar situaciones de crisis migratoria. Asimismo, expresó que las situaciones que se han generado en el norte del país son el reflejo de la falta de liderazgo del Gobierno, una forma de acción que espera se pueda cambiar en el futuro. play pause Descargar Enzo Morales, Dignidad Regional: “Nuestra gran propuesta para disputar a los partidos tradicionales es enfrentar la corrupción y el centralismo” El cuarto candidato hacia la gobernación de Tarapacá es el independiente Enzo Morales, quien va en la lista de Dignidad Regional, que incluye al PC y al FRVS, entre otros. Según explicó, su motivación para postular a este cargo nace posterior al estallido social, al ver que los partidos “responsables de la crisis política de confianza decidieron llevar a los mismos candidatos que son culpables de eso”. Morales es abogado y durante los últimos años ha estado dedicado a seguir casos de corrupción, muchos en los que ha actuado como querellante. Entre los que destacó de su experiencia están los seguimientos del caso Soquimich y Corpesca en la Región, también más recientemente el Caso Luminarias y el sobreprecio en las cajas de alimentos entregadas en pandemia. En tanto, sobre sus propuestas, Morales destacó como principal punto combatir el centralismo, ejerciendo las atribuciones que permita la ley para el cargo, así como también buscar mayor autonomía con la solicitud de atribuciones, y con las rentas regionales y autonomía financiera, hoy proyectos que deben aprobarse en el Congreso. “Creemos que nuestra principal función al enfrentar el centralismo es explicitar, transferir o delegar funciones que tradicionalmente ejecutan los ministerios a nivel central y que envían a las regiones. Ejecutarlas, decidirlas en la región de Tarapacá, ésa es una solicitud que como gobernador regional la Ley permite: pedir al Gobierno central la transferencia de atribuciones legales”. A ello se suma que, a partir de su experiencia, el candidato aseguró que espera combatir la corrupción desde la gobernación: “Tenemos una trayectoria anticorrupción y creemos que hoy nuestra gran propuesta para disputar a los partidos tradicionales es enfrentar la corrupción y el centralismo”. play pause Descargar El candidato independiente también fue consultado por su visión de la crisis migratoria. Al respecto, indicó que desde hace ya meses ha planteado que el Gobierno debe generar medidas humanitarias durante la pandemia, con, por ejemplo, la apertura de infraestructura pública que hoy no se utiliza para dar albergue y atención digna. Asimismo, dijo no compartir los llamados a expulsar, dado que es un “discurso popular para la galería que no reconoce que quien llegó de forma irregular es un ser humano”. En tanto, sobre los próximos meses, el candidato expresó que es necesario que el Gobierno se haga cargo de la crisis, reconociendo la realidad del flujo migratorio. “En la Ley de Migraciones hay una norma que impide reconocer a las personas que ingresaron después del 18 de marzo del 2020, cuando se decretó el estado de excepción. Eso es impracticable, tenemos que reconocer a quienes ya ingresaron, catastrarlos, no mantenerlos ocultos, tener su información”. play pause Descargar