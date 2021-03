1cb9120012

Nacional Tercer retiro: Chile Vamos presiona al Gobierno por más ayudas económicas a horas de la tramitación En medio de los cuestionamientos hacia el Gobierno, el presidente Sebastián Piñera realizará una cadena nacional esta noche para informar sobre ayudas económicas. Las características que tengan las propuestas del Ejecutivo serán claves para los apoyos que sume o reste el retiro de fondos previsionales. Lunes 22 de marzo 2021

Este miércoles, la Comisión de Constitución de la Cámara Baja dará inicio al análisis del proyecto que establece un tercer retiro de fondos previsionales. Hasta ahora los parlamentarios de oposición que han levantado esta iniciativa a través de varios proyectos han manifestado tener optimismo con su futura aprobación, dado que el Gobierno no ha presentado propuestas fuertes y concretas sobre cómo ayudar a la población, que hoy se encuentra mayoritariamente en cuarentena, por lo que la única alternativa de ayuda real y transversal sería el retiro de fondos. Mientras en la oposición avanzan en conversaciones para actuar en bloque, desde el oficialismo va tomando fuerza la idea de apoyar el proyecto, dado que hasta ahora no han tenido respuestas favorables por parte del Gobierno, a quien han interpelado directamente solicitando ayudas universales. “Sabemos que el proyecto del tercer retiro va a rebotar en el Tribunal Constitucional, aunque lo apruebe la Comisión, la Sala, el Senado, sabemos también que los bonos de clase media son considerados insuficientes porque llegan a un millón y medio de familias y no a la gran mayoría de la población que necesita los recursos, entonces la pregunta es ¿el Gobierno va a patrocinar alguna de las ideas que están sobre la mesa, la del retiro del seguro de cesantía de Lavín, la del bono más universal de Desbordes, o solamente se va quedar con los apoyos a la clase media que anunció?”, señaló el diputado UDI, Jorge Alessandri, integrante de la Comisión de Constitución. “¿Vamos a ilusionar a la gente con el tercer retiro hasta que rebote en el TC? Nos parece que eso sería de una crueldad enorme, la pelota está del lado del Gobierno, no es fácil, no es barato, nadie dijo que los sería. Pero evidentemente esperamos una respuesta“, agregó. En tanto, desde Renovación Nacional ya varios parlamentarios han instado al Gobierno a generar un bono universal para ayudar a chilenos y chilenas, propuesta que, hasta la fecha, no ha generado una respuesta concreta por parte del Ejecutivo. Junto a ello, algunos parlamentarios se reunieron este lunes con el alcalde Joaquín Lavín para conocer su propuesta de retiro de fondos del seguro de cesantía. A esto se suma que uno de los proyectos de tercer retiro que se debe analizar es de autoría de un RN, el diputado Jorge Durán, quien llamó a no entorpecer el avance de este proyecto: “Me parece mal que el Gobierno no quiera apoyar el tercer retiro y como alternativa siga insistiendo con un bono focalizado, que no llega a todos los chilenos, un bono que siempre deja fuera a la clase media, y que pida requisitos para acreditar que ha tenido una merma en sus ingresos, hay muchas personas que no tienen cómo acreditarlo”. “El tercer retiro viene a ser una alternativa viable, voluntaria, que le entrega la posibilidad a aquellas personas que estén mal de retirar sus fondos. Si el Gobierno quiere implementar bonos y otras medidas, bienvenido, lo apoyaremos, pero por favor no le nieguen la oportunidad a aquellas personas que necesitan recursos de acceder a este tercer retiro. Yo invito al Gobierno a trabajar de forma paralela en el apoyo de los bonos anunciados, ver de qué forma lo hacemos más amplio, sin letra chica, sin focalización, pero por ningún motivo poner piedras en el camino al avance del tercer retiro”, expresó. Bajo este escenario de presión oficialista, desde la oposición ven con buenos ojos la suma de apoyos, especialmente porque esto puede significar que el Gobierno apoye el proyecto o al menos decida no entorpecer su avance con el Tribunal Constitucional. Al respecto, el diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, integrante de la Comisión de Constitución, señaló que si bien se espera que el proyecto tenga una tramitación express, es probable que algunos parlamentarios oficialistas apuesten porque establecer audiencias públicas de análisis, lo que retrasaría el trámite. Sin embargo, expresó que hoy, ante la actitud del Ejecutivo, un tercer retiro va camino a tomar cada vez más fuerza. “Tiendo a pensar que en la oposición, al igual que lo que ocurrió en el primer y segundo retiro, va a haber un consenso de aprobar una medida que, sin duda, tiene mucho respaldo ciudadano ante la falta de alternativas de ayudas económicas por parte de este Gobierno. En eso yo creo que la oposición se alineará con facilidad, yo soy partidario de que esto se apruebe, voy a ser entusiasta, impulsor de este tercer retiro, especialmente porque este Gobierno no ha sido capaz de entregar ayudas y alternativas económicas”, dijo. Y agregó: “En el oficialismo este proyecto está teniendo cada vez más partidarios, ya hay algunos RN que han anunciado su voto a favor, lo que nos hace augurar que en lo sucesivo, a partir de esta semana, probablemente parte de las bancadas de la derecha se van a ir sumando a este tercer retiro produciendo un quiebre, una división en Chile Vamos y en las bancadas oficialistas, una fragmentación del apoyo que tiene este Gobierno que va a obligar al Ejecutivo a presentar su propio proyecto de ley de tercer retiro. Esa es la perspectiva que hay en la oposición”. En tanto, desde la Federación Regionalista Verde Social, la diputada Alejandra Sepúlveda, autora de uno de los proyectos, comentó que en el contexto actual de contagios por COVID-19 es necesario que esta discusión sea rápida y sensata, y pidió no entorpecer el proceso. “Ya no esperamos nada de este Gobierno, sino que solamente le pedimos que no complique, que no siga colocando obstáculos y que no nos lleve al Tribunal Constitucional. Hoy día necesitamos que la mayor cantidad de instrumentos, de ayuda hacia las familias estén disponibles y sin duda este tercer retiro es algo fundamental”. Además, Sepúlveda comentó que “esperamos lo antes posible llevarlo a Sala y que se deje en libertad, que el Gobierno deje en libertad a los parlamentarios para probar lo que estimen conveniente y agradecer porque la mayoría de los parlamentarios ya se están sumando a este tercer retiro”. El proyecto será revisado a partir de este miércoles a las 15 horas en la Comisión de Constitución, revisión parlamentaria que será pública y que al ser la primera jornada de análisis se enfocará en establecer las condiciones en que se realizará la tramitación inicial. Además, se espera que esta noche el presidente Sebastián Piñera realice una cadena nacional para informar de nuevas ayudas que entregará el Ejecutivo.

