Política Sala de la Cámara aprueba en general postergación de elecciones La reforma constitucional aprobada establece que las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes se realizarán el próximo 15 y 16 de mayo. Diario UChile Miércoles 31 de marzo 2021 16:54 hrs.

Esta jornada, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados analizó la reforma constitucional que establece la postergación de las elecciones para el próximo 15 y 16 de mayo. La iniciativa llegó a este paso del trámite legislativo desde las comisiones de Constitución y Gobierno Interior, donde se revisó hasta la madrugada de este miércoles. Finalmente, el proyecto fue aprobado por 126 votos a favor, tres en contra y once abstenciones, dando paso al debate particular luego del que debe quedar despachada para ser revisada por el Senado. El debate de los diputados y diputadas estuvo centrado mayoritariamente en la estrategia sanitaria que ha adoptado el Ejecutivo para enfrentar la pandemia, y cómo el descontrol en el alza de casos repercutió en la postergación de las elecciones. Sobre este punto, el diputado socialista Leonardo Soto aseguró que el ministro de Salud, Enrique Paris, debe renunciar. “El mismo ministro Paris reconoció que no habían hecho una adecuada evaluación del riesgo, eso fue lo que llevó a la confusión a la gente, una mirada exitista que los impulsó a relajar la disciplina social con los resultados que hoy tenemos. Hay que partir estableciendo la responsabilidad del ministro Paris en esto, y el ministro en mi concepto debe renunciar, tiene que hacerse responsable de los resultados”, aseveró. “Él no puede ser como el señor del tiempo, que habla bien de lo que ocurrió el día anterior pero no tiene idea de lo que va a ocurrir en el futuro y no da seguridad de nada, porque todas las políticas sanitarias dependen de él y hoy fracasaron. Yo no entiendo cómo este Gobierno le asigna a él, además, asegurar que se va a realizar en condiciones óptimas la elección del 16 de mayo, si él mismo fracasó en no prever lo que venía”, agregó en su intervención. Otro punto abordado por los legisladores fue la suspensión de las campañas durante este período de aplazamiento, sobre el que el diputado UDI Juan Antonio Coloma señaló que “aquí lo que parte importante de la oposición quiere hacer es impedir la competencia, es impedir que algunos sectores puedan ir a enfrentar a los incumbentes”. “Yo les pregunto ¿de qué forma un candidato que quiere desafiar a un alcalde en ejercicio va a poder ganarle si le impedimos hacer campaña, de qué forma alguien que quiere desafiar a un alcalde, el que sea, de izquierda o derecha, va a poder ganarle si no lo dejamos salir en la radio, no lo dejamos poner recursos en las redes sociales, no lo dejamos hacer campaña?”, dijo.

