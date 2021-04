5023f4f16f

Covid-19 Subsecretaria Daza por levantamiento de cordón sanitario: “No volverá a repetirse” La autoridad de Salud aclaró que el levantamiento del cordón ubicado en la Ruta 5 Sur en Paine no fue una decisión del Ministerio de Salud, sino que fue una orden de la Intendencia que respondió al nivel de aglomeración que había en la zona. Diario UChile Viernes 2 de abril 2021 15:04 hrs.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, se refirió a la orden de la Intendencia de levantar temporalmente el cordón sanitario de la Ruta 5 Sur en la Tenencia de Carreteras de Paine, situación que ocurrió la noche de este jueves. Según detalló la autoridad sanitaria a CHV Noticias, esto “no es una decisión que tomamos nosotros como Ministerio de Salud”, sino que según la información con la que se cuenta a partir de lo reportado por la Intendencia Metropolitana sucedió ya que el cordón sanitario “tenía unas cinco horas de cola y que un número importante de los vehículos eran camiones y buses”. Daza aclaró que el levantamiento fue momentáneo y hoy el cordón sanitario está operativo, por lo que las personas no pueden salir ni entrara entre regiones, con la excepción de algunas situaciones particulares que acrediten la necesidad de hacer el traslado. “Según lo informado por el intendente y la subsecretaria Katherine Martorell, que también estaba al tanto de esta medida, esto no volverá a repetirse”, aseveró la subsecretaría de Salud Pública. Respecto de la situación sanitaria, en que se reportaron más de 8 mil casos durante las últimas 24 horas, Daza expresó que todavía no se puede establecer o no si esta es la peor etapa de la pandemia, pues no se sabe que sucederá en las próximas semanas. “Pero sí es de las situaciones más críticas, porque tenemos un número de casos importantísimo y una positividad alta”, señaló.

