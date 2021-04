ad46bb0462

64a69e47a0

“Igual pega, igual paga”: Comisión de Equidad de Género da puntapié inicial a tramitación de ley de igualdad salarial Luego de más de cinco años sin ningún avance, este miércoles la instancia parlamentaria refundió varios de los proyectos sobre esta materia en orden a agilizar su tramitación. Las parlamentarias expresaron su compromiso a darle prioridad a la discusión del mismo para que la Sala pueda votarlo cuanto antes. Claudia Carvajal G. Jueves 29 de abril 2021 15:11 hrs.

En el marco de una nueva conmemoración del 1 de mayo, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género anunció que en la sesión realizada la tarde del miércoles comenzó la revisión de varios proyectos relativos a la igualdad de los salarios entre hombres y mujeres que finalmente se refundieron en una sola iniciativa. Una de las parlamentarias autoras de las mociones, Karol Cariola, quien realizó la presentación junto a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), aseguró que el hecho que el proyecto por fin haya sido puesto en tabla en la Comisión es un avance muy importante en esta reivindicación que es tan básica para las mujeres trabajadoras. “Seguimos siendo uno de los países que ocupa los primeros puestos a nivel latinoamericano en relación a la desigualdad salarial que llega hasta un 30%. Eso creemos que no es justo, no es correcto y es absolutamente injustificable y, más todavía, cuando sabemos que las condiciones de trabajo de las mujeres han retrocedido a propósito de la pandemia. Recuperar las condiciones laborales que hemos ido ganando a lo largo de la historia no va a ser fácil”. Otra de las parlamentarias que se refirió a la brecha salarial fue la representante de Revolución Democrática por el distrito 9, Maite Orsini, quien criticó la demora en la discusión de este tipo de iniciativas legales que buscan poner fin a esta discriminación arbitraria en perjuicio de las mujeres, ya que el proyecto presentado por la diputada Cariola llevaba 5 años sin que se revisara por la Comisión de Trabajo. Afirmó que fue necesaria la intervención de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género para que se diera inicio a su tramitación y posterior discusión en la Sala. “En ese ejercicio decidimos poner en tabla estos proyectos de ley que llevaban años, más de un periodo durmiendo en esta cámara, pues ningún presidente de la Comisión de Trabajo había querido ponerlos en tabla. Nosotras hicimos el esfuerzo, los trajimos a la comisión y los fusionamos. Reafirmo mi compromiso para que este proyecto pueda ser ley lo antes posible, que lo despachemos a la sala en dos o tres semanas y espero que los senadores y senadoras lo tomen con la misma urgencia que las parlamentarias mocionantes de este proyecto en la Cámara de Diputados y Diputadas”. A la sesión de ayer fueron invitados el ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero; la representante de ONU Mujeres Chile, María Inés Salamanca, y la vicepresidenta de la Mujer de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Julia Requena, sin embargo, desde el Gobierno no asistió ningún representante y justificaron esa ausencia en la falta de notificación de tal invitación, lo que fue rechazado por las parlamentarias integrantes de la instancia. Fue la ausencia en general de participación del Ejecutivo en materias relativas a la equidad de género la que motivó las críticas de las legisladoras, quienes manifestaron su decisión de darle prioridad a la revisión de la iniciativa, como lo explicó la diputada Gael Yeomans esta mañana en el Congreso. “Antes de la pandemia teníamos una brecha salarial del 30% y hoy, con los efectos de la crisis sanitaria que hemos vivido, estamos proyectando lo peor en esta materia. Es por eso que hoy tramitamos este proyecto de ley refundido en uno solo, esperamos su votación para el próximo lunes en general y avanzar rápidamente en particular”. Las iniciativas legales refundidas en este único proyecto pretenden acortar la brecha salarial que en nuestro país alcanza hasta el 30%, algo que las distintas organizaciones internacionales han recomendado debe ser reducida drástica y rápidamente. La Comisión de Mujeres y Equidad de Género sesionará este lunes para discutir y votar el proyecto y que avance en su trámite constitucional.

En el marco de una nueva conmemoración del 1 de mayo, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género anunció que en la sesión realizada la tarde del miércoles comenzó la revisión de varios proyectos relativos a la igualdad de los salarios entre hombres y mujeres que finalmente se refundieron en una sola iniciativa. Una de las parlamentarias autoras de las mociones, Karol Cariola, quien realizó la presentación junto a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), aseguró que el hecho que el proyecto por fin haya sido puesto en tabla en la Comisión es un avance muy importante en esta reivindicación que es tan básica para las mujeres trabajadoras. “Seguimos siendo uno de los países que ocupa los primeros puestos a nivel latinoamericano en relación a la desigualdad salarial que llega hasta un 30%. Eso creemos que no es justo, no es correcto y es absolutamente injustificable y, más todavía, cuando sabemos que las condiciones de trabajo de las mujeres han retrocedido a propósito de la pandemia. Recuperar las condiciones laborales que hemos ido ganando a lo largo de la historia no va a ser fácil”. Otra de las parlamentarias que se refirió a la brecha salarial fue la representante de Revolución Democrática por el distrito 9, Maite Orsini, quien criticó la demora en la discusión de este tipo de iniciativas legales que buscan poner fin a esta discriminación arbitraria en perjuicio de las mujeres, ya que el proyecto presentado por la diputada Cariola llevaba 5 años sin que se revisara por la Comisión de Trabajo. Afirmó que fue necesaria la intervención de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género para que se diera inicio a su tramitación y posterior discusión en la Sala. “En ese ejercicio decidimos poner en tabla estos proyectos de ley que llevaban años, más de un periodo durmiendo en esta cámara, pues ningún presidente de la Comisión de Trabajo había querido ponerlos en tabla. Nosotras hicimos el esfuerzo, los trajimos a la comisión y los fusionamos. Reafirmo mi compromiso para que este proyecto pueda ser ley lo antes posible, que lo despachemos a la sala en dos o tres semanas y espero que los senadores y senadoras lo tomen con la misma urgencia que las parlamentarias mocionantes de este proyecto en la Cámara de Diputados y Diputadas”. A la sesión de ayer fueron invitados el ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero; la representante de ONU Mujeres Chile, María Inés Salamanca, y la vicepresidenta de la Mujer de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Julia Requena, sin embargo, desde el Gobierno no asistió ningún representante y justificaron esa ausencia en la falta de notificación de tal invitación, lo que fue rechazado por las parlamentarias integrantes de la instancia. Fue la ausencia en general de participación del Ejecutivo en materias relativas a la equidad de género la que motivó las críticas de las legisladoras, quienes manifestaron su decisión de darle prioridad a la revisión de la iniciativa, como lo explicó la diputada Gael Yeomans esta mañana en el Congreso. “Antes de la pandemia teníamos una brecha salarial del 30% y hoy, con los efectos de la crisis sanitaria que hemos vivido, estamos proyectando lo peor en esta materia. Es por eso que hoy tramitamos este proyecto de ley refundido en uno solo, esperamos su votación para el próximo lunes en general y avanzar rápidamente en particular”. Las iniciativas legales refundidas en este único proyecto pretenden acortar la brecha salarial que en nuestro país alcanza hasta el 30%, algo que las distintas organizaciones internacionales han recomendado debe ser reducida drástica y rápidamente. La Comisión de Mujeres y Equidad de Género sesionará este lunes para discutir y votar el proyecto y que avance en su trámite constitucional.