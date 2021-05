9e071712a7

Derechos Humanos Felipe Berríos: “Estamos creando un ambiente que no es propicio para el diálogo de la nueva constitución” El sacerdote jesuita se refirió a las declaraciones en contra de los migrantes que pronunció el presidente de la CPC, Juan Sutil y a la grave situación que enfrentan los presos de la revuelta del 18 de octubre de 2019. Diario Uchile Lunes 3 de mayo 2021 11:11 hrs.

play pause Descargar En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el sacerdote jesuita, Felipe Berríos, respondió a las declaraciones que dio el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC, Juan Sutil, respecto del impacto de la población migrante en Chile. Recordemos que al respecto Juan Sutil señaló este fin de semana que, por culpa de la migración, “en nuestro país se detuvo el desarrollo y el crecimiento”. En ese sentido, el sacerdote Felipe Berríos señaló que “me llama la atención lo que dijo Sutil porque es una apreciación que choca con lo que dice el propio Banco Central en el año 2019 quienes señalaron que el aporte que han hecho los migrantes al país ha sido muy importante”. “Acá hay dos cosas: si viene un extranjero, caucásico, de Europa, con ojos azules y que hable alemán o inglés le abrimos al tiro las puertas, pero si viene alguien de Latinoamérica, con rostro amerindio o afroamericano que nos recuerde quiénes nos somos, nos despierta todo el clasismo y empezamos a sospechar de él”, agregó Berríos. El sacerdote recalcó que esta situación es complicada porque comienza a crear relatos que terminan siendo peligrosos para la sociedad “cuando los nazis empezaron a hablar de los judíos como ‘no humanos’ creó una odiosidad que devino en lo que vino, lo mismo pasó en la dictadura cuando Merino trataba a la gente de izquierda como ‘humanoides’, entonces es complicado cuando asocias a los migrantes con problemas económicos y más aún cuando es tan absurdo porque las cifras dicen todo lo contrario”. Asimismo, Berríos criticó puestas en escena como las que ha creado el gobierno a la hora de llevar a cabo las expulsiones de ciudadanos migrantes “me parece un escándalo, esa performance me recordó a la Caravana de la Muerte y ahora se vuelve a repetir lo mismos en Iquique. Están creando una fobia hacia el inmigrante que no solo es falsa, sino que peligrosa y no sabemos a dónde puede parar”. “Cuando la justicia no es justicia crea más violencia” El sacerdote jesuita también se refirió a la grave situación que enfrentan las personas detenidas en el contexto de las movilizaciones sociales que comenzaron en octubre de 2019. Al respecto, Felipe Berríos señaló que “no han pillado a los que realmente están organizado y siguen haciendo desmanes, sino que han agarrado a chicos idealistas, de familias buenas y como no tienen pruebas, les han pospuesto los juicios hasta que muchos de ellos han tenido que declararse culpables“. En ese sentido, recalcó que “esto es echarle más leña al fuego, cuando la justicia no es justicia crea más violencia. Yo me pregunto qué clase de país es este, por un lado expulsamos a la gente como si fuera una peste y por otro aplicamos toda la fuerza de la ley contra estos chiquillos. Estamos creando un ambiente que no es propicio para el diálogo de una nueva constitución”. Asimismo, recalcó que este es un problema que no afecta a todos por igual y que denota un claro sesgo de clase “cuando uno va a la cárcel nunca me he encontrado con alguien de clase alta, puede que haya alguno preso, pero no están en cárceles comunes. Todos estos chiquillos son de familias pobres, que no tienen buenas defensas. Todos vimos como el gobierno se apuró en no decirle nada a los camioneros que cortaron las rutas, los protegieron, porque el gobierno vio el contexto político, entonces me pregunto ¿Por qué no se hace lo mismo en este caso?

