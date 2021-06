Catalina Pérez: “El Frente Amplio tiene que proponerse superar sus propias fronteras”

Desde inicios de 2019 que la diputada Catalina Pérez se mantiene al mando de Revolución Democrática luego de ganar la presidencia del partido. Ante una nueva elección interna la parlamentaria dejará su cargo en el que debió enfrentar el estallido social, la gestación del proceso constituyente y las políticas de alianza de cara a las presidenciales. En entrevista con la primera edición de Radioanálisis junto al periodista Patricio López, la diputada abordó el balance de su gestión y los desafíos que quedan para Revolución Democrática y el Frente Amplio. “Para el pesar y el escepticismo de muchos hoy RD y el Frente Amplio, en estos últimos dos años, se transformaron en un actor relevante e incidente en la política nacional. Yo recuerdo cuando asumí la presidencia del partido que se graficaba la oposición con la foto de los cuattro presidentes hombres de Unidad Constituyente y se negaba en el discurso nuestra existencia. Hoy RD es capaz de liderar agenda política, social, económica, nos pegamos un salto electoral muy importante, hay nuevos liderazgos, nuevas vocerías, se consolida además un camino exitoso en una política de alianzas”, señaló. La hasta ahora presidenta de Revolución Democrática se refirió al futuro tanto del partido como del Frente Amplio, y expresó que hacia los próximos meses la política de alianzas debe seguir creciendo. “El Frente Amplio tiene que proponerse superar sus propias fronteras, y superar incluso las fronteras de Apruebo Dignidad. Cuando nosotros decimos que no podemos gobernar solos o solas lo decimos en serio, porque creemos que la alianza de Apruebo Dignidad tiene que encontrarse incluso con las bases del PS que hoy buscan estar comprometidos con un proyecto de cambio”, dijo. “La Concertación cumplió su ciclo y estos reiterados intentos de revivirla son bastante atemporales a mi juicio y creo que en el ala de los proyectos transformadores caben muchos proyectos más. A mí me hubiese encantado que hubiésemos avanzado más rápidamente en ese ciclo durante mi mandato pero creo que es un camino algo inevitable”, complementó. La representante de la Región de Antofagasta abordó además cómo continuar con la política de alianzas en el marco del escenario político actual, donde fuerzas como el PS han priorizado adherir a sus pactos históricos en vez de ahondar en el diálogo con el Frente Amplio. “El siguiente gobierno es tan importante porque abre un ciclo de gobiernos de cambio y en ese ciclo creo que RD, que el Frente Amplio tiene un rol protagónico, y creo también que parte de ese rol tiene que ver con la capacidad de articular, de sumar a otros y otras en ese camino. Por lo mismo yo no doy por cerrado el pacto Apruebo Dignidad”, afirmó Pérez. Por otra parte, la presidenta de Revolución Democrática abordó el crecimiento que ha tenido el partido durante los últimos años, y expresó que parte de ello apunta a la consolidación que se ha logrado más allá de solo “ser la novedad” en la política. “Transitar hacia la consolidación de un proyecto transformador fue el desafío de este período, ya no nos afirmamos en la novedad, nos afirmamos en la capacidad, y todavía queda algo de eso. No somos parte de la política tradicional, pero en 10 años más alguien podría decir, algún nuevo actor, que también lo somos. Entonces creo que más que seguirnos afirmando en esos elementos lo que requiere el Frente Amplio es seguir afirmándose ideológica y programáticamente en cuáles son las ideas que quiere levantar para Chile”. Asimismo Pérez abordó los cuestionamiento que han existido sobre una posible superioridad moral en el Frente Amplio al presentarse como una mejor conducta en comparación a la política convencional. Al respecto manifestó no estar de acuerdo con ese cuestionamiento, pero sí destacó que efectivamente se plantearon como una opción, la que se debe reafirmar constantemente. “Veníamos a decir que las formas de hacer política eran un problema, creo que ahora sí se nos devuelve la boleta, tenemos que practicar lo mismo que predicamos y eso es un desafío más que arrepentirse”, indicó. Finalmente, sobre los quiebres que han existido al interior de RD y el Frente Amplio la diputada comentó que esto es parte de la consolidación y que se debe seguir trabajando en las formas de enfrentar los conflictos. “Si alguien espera que dejemos de tener diferencias le tengo una mala noticia, eso no es posible y no es dramático tampoco. Los conflictos existen en todos lados y nosotros no vamos a ser la excepción, tenemos diversas miradas, nos enriquecen como partido, pero sí creo que algo que hay que mejorar es la capacidad de procesar el conflicto”, afirmó.

