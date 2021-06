9f9eaed92a

Nacional Política Orrego vence a Karina Oliva en carrera por la Gobernación Metropolitana El candidato de la DC superó por más de 77 mil votos a la candidata del Frente Amplio y el Partido Comunista. El resultado fue valorado por la presidenta de la falange, Carmen Frei. Diario Universidad de Chile Domingo 13 de junio 2021 19:55 hrs.

El candidato de la Democracia Cristiana y Unidad Constituyente, Claudio Orrego, se erigió como ganador de la elección de gobernador regional Metropolitano, superando a su contendora, la representante del Frente Amplio y el Partido Comunista Karina Oliva. Si bien inicialmente los conteos mostraban a la militante de comunes con un 55 por ciento de las preferencias, al final de la revisión de votos Orrego la superó por poco más de 77 mil sufragios. El triunfo de Orrego tuvo puntos relevantes por el apoyo en comunas tradicionalmente partidarias de candidatos y partidos de Chile Vamos. Por ejemplo, en la comuna de Vitacura, Orrego alcanzó un 94 por ciento de las preferencias, mientras que en Las Condes se impuso con el 88 por ciento. La elección viene a revitalizar a una castigada Democracia Cristiana que en la votación de constituyentes sólo logró elegir a un candidato, el expresidente de la colectividad Fuad Chahín. A Orrego se sumó la elección de Patricio Vallespín en la Región de Los Lagos, Jorge Díaz en Arica y Parinacota y Cristina Bravo en la Región del Maule. Por eso la votación fue destacada por la presidenta de la DC, Carmen Frei, quien en su discurso trató de colocar una vez más a su partido en posición de disputa de cara a las próximas elecciones parlamentarias y presidencial. “Estamos ante una nueva realidad. Pero también lo decimos con mucha fuera con la legitimidad que alcanzamos esta tarde: haremos todos los cambios que nuestros compatriotas nos están pidiendo”, comentó Frei ante sus adherentes. Por su parte, Orrego sostuvo que “tengo el honor de ser el primer gobernador democráticamente elegido en la historia de Chile. Estas tareas que son tan grandes no la puede enfrentar una persona sola, ni siquiera un grupo de partidos. Yo quiero renovar algo que dije durante la campaña: aquí nadie sobra, aquí nos necesitamos a todas y a todos y quiero convocar a las personas que no votaron por nosotros hoy día, que votaron por Karina Oliva, a las personas que votaron por otros candidatos y que no fueron a votar a la segunda vuelta para que se sumen a este proyecto”. Karina Oliva reconoce derrota Desde la sede de su partido, Karina Oliva reconoció la derrota y saludó al nuevo gobernador metropolitano, Claudio Orrego. Junto a un grupo de seguidores, y acompañada por los candidatos presidenciales del PC, Daniel Jadue y del Frente Amplio, Gabriel Boric, Oliva indicó que luego de la votación “la gente sabe que hay una alternativa, no de alternancia si no que de gobierno. Pero además es importante decir que cuando el pueblo de Chile se organiza hay unos que tiemblan porque el miedo cambió de bando. Solo nos corresponde, por cierto, dar este segundo paso en que no solo el miedo cambie de bando, sino la historia en todos los lugares”. Mientras, Jadue, saludó el triunfo de Orrego y dijo esperar que el nuevo gobernador regional avance en la construcción de una ciudad más equitativa y justa para todos los santiaguinos. Además, dijo que “a pesar de esta derrota, hemos avanzado de manera significativa gracias al esfuerzo y a la campaña notable que ha hecho Karina Oliva”, para luego hacer un llamado: “no basta sólo con la protesta en la calle, también hay que participar. Porque la diferencia y la simetría en la participación es lo que hoy día ha hecho que este triunfo nos haya sido esquivo. Por lo tanto, de aquí en adelante mucho más trabajo, mucho más conciencia, mucho más unidad”. Mientras, el candidato del FA, Gabriel Boric, destacó el trabajo desarrollado durante la campaña de Oliva. “Felicitar el avance que hemos tenido desde la unidad de la izquierda. Hemos logrado construir con movilización, con organización algo que hace mucho tiempo parecía impensable. Estamos demasiado acostumbrados a dividirnos. Y hoy día esta señal, este apoyo que está acá demuestra de que es posible avanzar hacia un Chile distinto. Los triunfos territoriales que se han tenido en los últimos días y el avance que ha significado la tremenda votación de la Karina es algo que no podemos minimizar”, comentó el diputado por Magallanes.

