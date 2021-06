238e1eff47

Covid-19 Nacional Minsal informa de 4 mil 347 casos nuevos de Covid 19 Mientras, el titular de la repartición de Gobierno, Enrique Paris, recibió en el aeropuerto de Santiago nuevo cargamento de vacunas Sinovac. Diario Universidad de Chile Miércoles 16 de junio 2021 13:31 hrs.

El Ministerio de Salud informó de 4 mil 347 casos nuevos de Covid 19 en las últimas 24 horas en el país, mientras que se registraron 57 personas fallecidas producto de la enfermedad. El reporte ministerial señala que hay 3 mil 301 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 2 mil 839 están con apoyo de ventilación mecánica quedando 183 camas disponibles en la red integrada de salud. Durante la mañana de este miércoles, el ministro de Salud, Enrique Paris, recibió en el aeropuerto de Santiago un nuevo cargamento de un millón de dosis de vacunas Sinovac, con lo que el país contabiliza 23,7 millones de dosis para inocular a la población. Consultado por la efectividad de la vacuna Sinovac y la posibilidad de reforzarla con otra dosis de esta u otro laboratorio, el ministro Paris indicó que hay “estudios que permitan conocer cuánto va a durar la inmunidad, que debe medirse 14 días después de la segunda dosis, están todavía en evolución. Por lo tanto, vamos a esperar esos resultados para poder tomar una decisión al respecto. Sin embargo, el Presidente ha definido que de todas maneras vamos a tener fondos destinados para comprar vacunas para el próximo año”, independiente del gobierno que asuma en marzo de 2022. Respecto a las variantes que están en circulación en el país, el titular del Minsal subrayó que “hasta el momento, afortunadamente, no se ha detectado ningún caso en Chile con variante Delta. Con la variante Andina, es una variante que sí está circulando y es una variante de interés y la OMS ayer la calificó como ‘variante de interés’, pero no es una variante de preocupación. Hasta el momento no hay evidencia clara de que sea más patógena, que sea más contagiosa o que produzca más enfermedad”. Paris precisó además que “cualquiera que sea la variante que esté circulando en países donde no hay vacunación o hay una vacunación muy baja, desgraciadamente, obviamente que la circulación aumenta. Aquí, ya lo dije, la circulación va a la baja. El RO, el R efectivo está menor a uno, afortunadamente y prácticamente todas las regiones de Chile han mostrado hoy día, muestran hoy día una disminución en sus casos, excepto la Región de Atacama que estamos investigando cuál es la razón por la cual tenemos ahí un aumento”.

