c8e3faaa5a

7b718e7192

Política Esteban Silva: “Para seguir siendo allendistas y socialistas había que abandonar el PS” El dirigente del Movimiento del Socialismo Allendista afirmó que el ex mandatario “estaría junto a este pueblo movilizado” y adelantó la constitución del grupo “Allendistas por Jadue”. Diario UChile Lunes 21 de junio 2021 16:13 hrs. Me Gusta Compartir

La fallida inscripción de primarias presidenciales donde coincidieran la candidata del PS, Paula Nárvaez, y del PC, Daniel Jadue, exaltó las diferencias entre ambas tiendas, en especial por la alusión cruzada de dirigentes respecto a dónde estaría hoy el legado de Salvador Allende. Al respecto, el ex militante socialista y actual dirigente del Movimiento Socialista Allendista, Esteban Silva, afirmó que hoy no es posible conciliar la herencia del exmandatario con la pertenencia al PS, por lo que anunció la organización de un referente que sumará respaldos a la candidatura presidencial del alcalde de Recoleta. A la luz de la trayectoria de Allende ¿Cuál sería su posición respecto a la situación política de Chile? En su extensa trayectoria, Allende fue un constructor de la unidad social y política del pueblo. Lo hizo promoviendo el protagonismo social de los trabajadores para gestar y lograr transformaciones económicas, sociales y culturales que profundizaran la democracia. La vía chilena al socialismo se planteó, además, lograr la soberanía real y efectiva sobre los recursos naturales de Chile. Allende tuvo una visión adelantada a su época con su certera critica a las transnacionales y a la financiarización de la economía que después se instaló con la globalización. Con el golpe ese proyecto quedó inconcluso, pero no fue un proyecto fracasado. Hoy, en el nuevo contexto histórico que plantea el proceso constituyente, el desafío es comparable con la gesta de Allende. Con la rebelión social de octubre de 2019, se logró abrir un camino que permite cerrar la transición inconclusa e iniciar una refundación democrática que permita salir del neoliberalismo extremo. En este contexto, es claro cuál sería la posición de Allende: estaría junto a este pueblo movilizado para forjar un nuevo Chile. ¿Es correcta la lectura de Camilo Escalona, según la cual una alianza entre el PS y el PC sólo ha sido y es viable si la encabeza un socialista? No, no es correcta. Por una parte, si miramos la historia de alianzas entre ambos partidos, ésta nunca estuvo determinada por una necesaria preminencia del Partido Socialista, que implicara que sus dirigentes tuvieran que liderar los procesos políticos y populares en la izquierda chilena. Por otra parte, este debate es inconducente, ya que la actual posición ideológica y política del Partido Socialista no tiene absolutamente nada que ver con las posiciones nacionales e internacionales históricas que forjó y defendió el socialismo liderado por Salvador Allende En el contexto de estas diferencias, algunos dirigentes del PS han reivindicado la figura de Allende. En su opinión ¿es hoy allendista el Partido Socialista? Nuestra experiencia desde que constituimos el Movimiento del Socialismo Allendista nos enseñó que para seguir siendo allendistas y socialistas, con autonomía y luchando desde los territorios y los movimientos sociales, había que abandonar el Partido Socialista. Salvador Allende forjó un sólido liderazgo popular defendiendo y poniendo siempre en el centro de su accionar al pueblo trabajador y a los movimientos populares, cosa que hoy el PS no hace. En estos tiempos que usted comparó en su importancia con los de Allende ¿Cuáles deberían ser los ejes de la acción política de la izquierda? Lo primero es el respaldo al proceso constituyente. Luego, en coherencia con este proceso, algunos ejes centrales son, desde mi punto de vista, la construcción de un Estado Plurinacional, el fin del rol subsidiario del Estado, la reindustrialización del país, y la distribución equitativa de la riqueza. Recuperar la soberanía sobre nuestras riquezas naturales en manos de grandes empresas transnacionales, el cobre y el litio, las aguas dulces y el océano privatizado. Debemos también esmerarnos en fortalecer la seguridad social, esto es salud pública, educación pública, vivienda social y previsión social. Esto último implica terminar con las AFP y un nuevo sistema tributario, fundado en el principio de justicia tributaria y justicia fiscal. En el proceso de replanteamiento de la estrategia de desarrollo, se debe reafirmar el rechazo al TPP11 y revisar todos los TLC que lesionan nuestra soberanía económica y productiva. Al mismo tiempo, se debe avanzar en la superación de las discriminaciones estructurales, como son las de clase, género y todas las personas que están en situación de vulnerabilidad. Todo esto es lo que nos ha llevado a respaldar la candidatura de Daniel Jadue y, para trabajar por ello, hemos hecho un llamado amplio a constituir “Allendistas por Jadue”.

La fallida inscripción de primarias presidenciales donde coincidieran la candidata del PS, Paula Nárvaez, y del PC, Daniel Jadue, exaltó las diferencias entre ambas tiendas, en especial por la alusión cruzada de dirigentes respecto a dónde estaría hoy el legado de Salvador Allende. Al respecto, el ex militante socialista y actual dirigente del Movimiento Socialista Allendista, Esteban Silva, afirmó que hoy no es posible conciliar la herencia del exmandatario con la pertenencia al PS, por lo que anunció la organización de un referente que sumará respaldos a la candidatura presidencial del alcalde de Recoleta. A la luz de la trayectoria de Allende ¿Cuál sería su posición respecto a la situación política de Chile? En su extensa trayectoria, Allende fue un constructor de la unidad social y política del pueblo. Lo hizo promoviendo el protagonismo social de los trabajadores para gestar y lograr transformaciones económicas, sociales y culturales que profundizaran la democracia. La vía chilena al socialismo se planteó, además, lograr la soberanía real y efectiva sobre los recursos naturales de Chile. Allende tuvo una visión adelantada a su época con su certera critica a las transnacionales y a la financiarización de la economía que después se instaló con la globalización. Con el golpe ese proyecto quedó inconcluso, pero no fue un proyecto fracasado. Hoy, en el nuevo contexto histórico que plantea el proceso constituyente, el desafío es comparable con la gesta de Allende. Con la rebelión social de octubre de 2019, se logró abrir un camino que permite cerrar la transición inconclusa e iniciar una refundación democrática que permita salir del neoliberalismo extremo. En este contexto, es claro cuál sería la posición de Allende: estaría junto a este pueblo movilizado para forjar un nuevo Chile. ¿Es correcta la lectura de Camilo Escalona, según la cual una alianza entre el PS y el PC sólo ha sido y es viable si la encabeza un socialista? No, no es correcta. Por una parte, si miramos la historia de alianzas entre ambos partidos, ésta nunca estuvo determinada por una necesaria preminencia del Partido Socialista, que implicara que sus dirigentes tuvieran que liderar los procesos políticos y populares en la izquierda chilena. Por otra parte, este debate es inconducente, ya que la actual posición ideológica y política del Partido Socialista no tiene absolutamente nada que ver con las posiciones nacionales e internacionales históricas que forjó y defendió el socialismo liderado por Salvador Allende En el contexto de estas diferencias, algunos dirigentes del PS han reivindicado la figura de Allende. En su opinión ¿es hoy allendista el Partido Socialista? Nuestra experiencia desde que constituimos el Movimiento del Socialismo Allendista nos enseñó que para seguir siendo allendistas y socialistas, con autonomía y luchando desde los territorios y los movimientos sociales, había que abandonar el Partido Socialista. Salvador Allende forjó un sólido liderazgo popular defendiendo y poniendo siempre en el centro de su accionar al pueblo trabajador y a los movimientos populares, cosa que hoy el PS no hace. En estos tiempos que usted comparó en su importancia con los de Allende ¿Cuáles deberían ser los ejes de la acción política de la izquierda? Lo primero es el respaldo al proceso constituyente. Luego, en coherencia con este proceso, algunos ejes centrales son, desde mi punto de vista, la construcción de un Estado Plurinacional, el fin del rol subsidiario del Estado, la reindustrialización del país, y la distribución equitativa de la riqueza. Recuperar la soberanía sobre nuestras riquezas naturales en manos de grandes empresas transnacionales, el cobre y el litio, las aguas dulces y el océano privatizado. Debemos también esmerarnos en fortalecer la seguridad social, esto es salud pública, educación pública, vivienda social y previsión social. Esto último implica terminar con las AFP y un nuevo sistema tributario, fundado en el principio de justicia tributaria y justicia fiscal. En el proceso de replanteamiento de la estrategia de desarrollo, se debe reafirmar el rechazo al TPP11 y revisar todos los TLC que lesionan nuestra soberanía económica y productiva. Al mismo tiempo, se debe avanzar en la superación de las discriminaciones estructurales, como son las de clase, género y todas las personas que están en situación de vulnerabilidad. Todo esto es lo que nos ha llevado a respaldar la candidatura de Daniel Jadue y, para trabajar por ello, hemos hecho un llamado amplio a constituir “Allendistas por Jadue”.