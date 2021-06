Carlos Díaz: “El gobierno no ha dado garantías para que el retorno a las salas de clases sea seguro”

El debate respecto de cuándo regresar a las clases presenciales fue parte de la conversación que sostuvieron el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López y el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz en la primera edición de Radioanálisis. Al respecto, el presidente del Magisterio insistió que la voluntad de regresar a las aulas de los profesores existe, pero el tema pasa por las condiciones en que se debe dar ese retorno. “Somos los primeros que hemos dicho que queremos volver a la presencialidad por las consecuencias negativas que el actual formato tiene para los estudiantes y también respecto del agobio que ha significado el cambio de formato para los profesores”, afirmó Díaz. En ese sentido, el dirigente agregó que “el tema de fondo tiene que ver con las condiciones que el Ministerio de Educación ha ofrecido para ese retorno y eso nos preocupa porque sabemos que los apoderados no enviarán a los niños y niñas a las escuelas si las condiciones de seguridad no están garantizadas”. “Nosotros decimos que para regresar acá debe haber una pandemia controlada, que no significa que el virus no exista, pero no podemos volver a la presencialidad cuando tenemos niveles de contagio mayores a las que se vivieron en el pasado”, agregó Díaz respecto de la postura del magisterio de regresar a las clases presenciales cuando las comunas se encuentren en fase 4. Recordemos que en ese sentido el gobierno ha señalado que el regreso a la presencialidad se puede dar en fase 2 y que incluso se está estudiando hacerlo durante las cuarentenas. En esa línea Díaz sostiene que “el ministerio ni siquiera ha querido conversar con nosotros. Hemos propuesto que se reestablezcan las mesas de trabajo y si los protocolos se cumplen podríamos volver, pero actualmente tenemos denuncias de colegios que han tenido que regresar a las clases y ni siquiera tienen alcohol gel”. Carlos Díaz además señaló que “conversamos con el Colegio Médico y tuvimos una conversación sincera. Coincidimos con el diagnóstico que ellos hacen respecto del fracaso en el control de la pandemia, pero discrepamos respecto de quiénes deben ser los primeros actores que deben salir una vez que se reduzcan los contagios”. Las discrepancias apuntan a la propuesta del Colmed de que sean los estudiantes de educación primaria y preescolar los que primero retornen a la presencialidad. En ese sentido, Díaz afirmó que “nosotros creemos que deben ser los estudiantes de enseñanza media quienes deberían volver primero, porque además muchos de ellos estarán vacunados”. Díaz manifestó que también comparten la preocupación por la salud mental de los estudiantes “por eso nuestra preocupación de que se hagan las cosas bien y el ministerio tiene que entender que esto no es una disputa, sino que hay que escucharse y ponerse de acuerdo para dar tranquilidad y confianza en que las condiciones de seguridad están”. Finalmente, el presidente del Colegio de Profesores se refirió a las desigualdades que se han potenciado producto de la pandemia en la calidad de educación que los estudiantes reciben. Al respecto el dirigente recalcó que “es fundamental que terminado este proceso de emergencia todos tendremos que hacer un esfuerzo para igualar las condiciones respecto de lo que se ha perdido“.

