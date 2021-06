Semanas Musicales de Frutillar presenta recital de cámara para piano y flauta

Este viernes, a las 21.00, Semanas Musicales de Frutillar presenta un nuevo recital de cámara abierto para todo público. En esta ocasión, y como cierre de las Quintas Clases de Perfeccionamiento Instrumental, a cargo de la pianista Paulina Zamora, la invitación es a ser parte de este concierto para piano y flauta traversa, donde la misma Zamora, en compañía de Nicole Espósito, en flauta traversa, darán vida a esta travesía de sonidos. La presentación tiene obras para el dúo de los estadounidenses William Grant Still, Florence Price, Charles Griffes, y de Claro de Luna del francés Claude Debbusy; la interpretación en flauta traversa de Syrinx del mismo Debbusy, y en piano con obras de Alexander Scriabin y Sergei Rachmaninov. El espectáculo será transmitido por el sitio Web de Semanas Musicales de Frutillar y a través de los canales de Facebook y YouTube de la Corporación Cultural frutillarina. Programa: William Grant Still – Tres canciones

(1895-1978), Estados Unidos

¨Bayou Home¨

¨If you Should Go¨

¨Song For the Lonely¨ Florence Price

(1887-1953), Estados Unidos

¨Adoration¨ Claude Debussy

(1862-1918), Francia

¨Syrinx¨ Alexander Scriabin

(1872-1915), Rusia

Preludio No. 11, opus 11 Sergei Rachmaninoff

(1873-1943), Rusia

Momento Musical No. 4, opus 16 Charles Griffes

(1884-1920), Estados Unidos

¨Poem¨ Claude Debussy

(1862-1918), Francia

¨Claro de Luna¨

Este viernes, a las 21.00, Semanas Musicales de Frutillar presenta un nuevo recital de cámara abierto para todo público. En esta ocasión, y como cierre de las Quintas Clases de Perfeccionamiento Instrumental, a cargo de la pianista Paulina Zamora, la invitación es a ser parte de este concierto para piano y flauta traversa, donde la misma Zamora, en compañía de Nicole Espósito, en flauta traversa, darán vida a esta travesía de sonidos. La presentación tiene obras para el dúo de los estadounidenses William Grant Still, Florence Price, Charles Griffes, y de Claro de Luna del francés Claude Debbusy; la interpretación en flauta traversa de Syrinx del mismo Debbusy, y en piano con obras de Alexander Scriabin y Sergei Rachmaninov. El espectáculo será transmitido por el sitio Web de Semanas Musicales de Frutillar y a través de los canales de Facebook y YouTube de la Corporación Cultural frutillarina. Programa: William Grant Still – Tres canciones

(1895-1978), Estados Unidos

¨Bayou Home¨

¨If you Should Go¨

¨Song For the Lonely¨ Florence Price

(1887-1953), Estados Unidos

¨Adoration¨ Claude Debussy

(1862-1918), Francia

¨Syrinx¨ Alexander Scriabin

(1872-1915), Rusia

Preludio No. 11, opus 11 Sergei Rachmaninoff

(1873-1943), Rusia

Momento Musical No. 4, opus 16 Charles Griffes

(1884-1920), Estados Unidos

¨Poem¨ Claude Debussy

(1862-1918), Francia

¨Claro de Luna¨